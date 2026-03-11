“จางหลิงเฮ่อ” โดนวิจารณ์หนักถูกกล่าวหาเหยียดคนอาเซียน เจ้าตัวขอโทษเผยเป็นการเข้าใจผิด

“จางหลิงเฮ่อ” พระเอกสุดหล่อที่กำลังมาแรงสุดๆในเวลานี้กับผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง “ล่าหยก” (Chasing Jade) กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเจ้าตัวไปออกรายการโปรโมทซีรีส์แต่เผลอหลุดปากพูดถึงคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียล
จางหลิงเฮ่อ ได้ไปออกรายการวาไรตี้เพื่อโปรโมทซีรีส์เรื่องล่าสุดคู่กับนางเอก เถียนซีเหว่ย ในรายการได้ให้ทั้งคู่เล่นเกมแสดงฝีมือวาดภาพเหมือนของกันและกันลงในไวท์บอร์ด
จางหลิงเฮ่อ ได้แสดงออกต่อภาพวาดหน้าตาของเขาที่ เถียนซีเหว่ย วาดไว้แบบบิดเบี้ยว โดยแสดงความเห็นว่าเหมือนนักแสดงตลก “หยางตี้“ ก่อนกล่าวว่า “รู้สึกเหมือนคนที่เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย“
ประโยคดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัล และถูกตีความไปในทางลบพร้อมวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าสะท้อนถึงภาพลักษณ์เหมารวมในระดับภูมิภาค
โดยเฉพาะแฟนคลับต่างชาติในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดอาการไม่พอใจพระเอกหนุ่ม เพราะสิ่งที่เขาพูดเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติและเหยียดชาติพันธุ์ชาวอาเซียน ทำเอาหลายคนผิดหวัง เสียใจ พร้อมขอเลิกติดตามทันที
ในขณะที่บางส่วนแย้งว่ามันเป็นเพียงคำพูดที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจระหว่างการแข่งขันในรายการวาไรตี้เท่านั้น
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเดือดในกลุ่มแฟนคลับ ลุกลามบานปลาย จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมโดยเขียนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
“ผมต้องขอโทษอย่างจริงใจกับสิ่งที่ผมได้พูดออกไปในรายการซึ่งทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่พอใจ”
พร้อมกันนั้นเขายังระบุว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเลือกปฏิบัติกับวัฒนธรรมใดๆ พร้อมเสริมว่าทุกวัฒนธรรมล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว
นักแสดงหนุ่มยังได้แสดงความขอบคุณต่อแฟนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกล่าวว่าหลายคนให้การสนับสนุนเขามาตลอดหลายปีด้วยการส่งข้อความ เขียนจดหมาย และแม้กระทั่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อพบเขา
“ผมซาบซึ้งใจอย่างยิ่งกับการสนับสนุนจากแฟนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมไม่อยากให้ใครก็ตามที่สนับสนุนผมรู้สึกเจ็บปวดเพราะคำพูดของผมเลยครับ” เขากล่าว
หลังเกิดข้อถกเถียง ทีมงานผู้ผลิตรายการได้ตัดสินใจตัดบทพูดที่เป็นปัญหาออกจากรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว