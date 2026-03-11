ท้ามาก็จัด! “ไฮโซน้ำหวาน” เปิดให้ฟังชัดๆ ครางไม่คราง เตรียมเปิดให้ฟังเต็มๆ อีกครั้งวันนี้! (คลิป)

ยังไม่จบไม่สิ้น สำหรับกรณีดรามาระหว่าง “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฑบุตร” และ “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล กับ “โค้ชส้ม” คู่กรณี ที่ฝ่ายไฮโซน้ำหวานแฉโค้ชส้มยั่วยวนสามีกลางห้องประชุม ทั้งจับขยับหน้าอกตลอดเวลา จนทำให้บ้านเกือบแตก เพราะไฮโซน้ำหวานไม่พอใจที่สามีไม่ห้ามปรามพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ให้เกียรติตนในฐานะภรรยา ต่อมามีการแฉต่อว่า โค้ชส้ม ส่งเสียงครวญครางด้วย มีหลักฐานแต่เปิดไม่ได้ ด้านโค้ชส้มได้ออกรายการโหนกระแส เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) พร้อมแจงหมดเปลือก บอกจับหน้าอกตัวเองเพื่อดึงสติเพราะประหม่าที่เจอนาวิน ต้าร์ อดีตไอดอลในดวงใจ ส่วนเสียงคราง มีการทำเสียงจริง แต่ไม่ใช่การครางอย่างที่อีกฝ่ายเข้าใจ ย้ำคนอยู่ในห้องประชุม 7 คน ถ้าจะคราง คงต้องทำกันสองต่อสองหรือไม่ ประกาศยินดีให้ฝ่ายไฮโซน้ำหวานเปิดคลิป รับประกันว่าตนเองจะไม่ฟ้องอีกฝ่าย
ล่าสุดเพจ Gossip Pool ได้เผยคลิประหว่างไฮโซน้ำหวานไลฟ์ และมีการระบุว่าไฮโซน้ำหวาน เปิดหลักฐาน คลิปเสียงเหมือนเสียงคราง ซัด โค้ชส้มโกหกเรื่องนี้ โดยในไลฟ์ตอนหนึ่งได้เปิดคลิปเสียงลักษณะคนคราง ซึ่งไฮโซน้ำหวาน บอกด้วยว่า “อย่างนี้ไม่ได้สิ อย่างนี้ไม่ได้นะ เสียงอะไรไม่รู้ ตอนนี้อนุญาตแล้ว เดี๋ยวให้พี่ต้าร์ไปจัดการเอง เพราะทุกอย่างก็มีหมด แต่เสียงเมื่อกี้ มันเป็นเสียงในห้องประชุม มันดูไม่ได้นะ สำหรับน้ำหวาน”
ด้านนาวิน ต้าร์ เผยว่า “เวลาคนเราโกหกพูดสองครั้งสามครั้งก็จะไม่เหมือนกันสักครั้ง ส่วนใหญ่คนเราโกหกหนึ่งอย่างก็จะโกหกทุกอย่าง เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า ใครคนโกหกใครพูดจริง ในรายการ(โหนกระแส) เขาบอกเขาไม่ทราบมาก่อนว่าจะมาเจอผม แต่ในห้องประชุมมันเป็นคนละเรื่องกัน (นาวิน ต้าร์ เปิดเสียงในห้องประชุม โค้ชส้มบอกว่าทราบมาก่อนว่าจะเจอนาวินต้าร์ ” ท่ามกลางชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นานา โดยส่วนใหญ่อยากให้เปิดคลิปให้เห็นไปเลยเต็มๆ มากกว่า อย่าตัดแค่ช่วงดังกล่าวมาลง
อย่างไรก็ตาม ช่วงเที่ยงวันนี้ (11 มี.ค.) นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน เตรียมเปิดคลิปดรามาดังกล่าวให้สื่อได้ดูกันเต็มๆ ระหว่างเข้าแจ้งความเว็บพนัน ทำคลิป นำรูปและชื่อไปใช้โปรโมตเว็บ ที่กองบังคับการ 1 (บก.สอท.1-ศูนย์ราชการฯ)
