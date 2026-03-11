ชาวเน็ตช่วยเฉลย “แอนโทเนีย - เป๊ก เศรณี” ถูกจับผิดเล่นสกีที่เดียวกัน!

ถูกจับตามาสักระยะนึงแล้ว ถึงความสัมพันธ์ของ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” กับลูกชายนายกฯ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ล่าสุดชาวเน็ตแห่จับผิดว่าทั้งคู่ร่วมทริปเล่นสกีที่ต่างประเทศด้วยกันหรือไม่ เพราะฉากหลังมันที่เดียวกัน จนถูกวิจารณ์ไปต่างๆ นานา
แต่งานนี้มีเอฟซีเข้ามาช่วยแก้ข่าวแทน โดยระบุว่า “เขาไม่ได้ไปด้วยกันนะจ๊ะ! เพราะฝั่งไฮโซเป๊กน่ะไปมาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์แล้ว และตอนนี้เจ้าตัวก็กลับถึงไทยเรียบร้อย แค่เพิ่งจะมาลงรูปย้อนหลังให้เราได้ดูกันเฉยๆ ส่วนทางด้านสาวแอนโทเนีย เธอไปกับแก๊งเพื่อนๆ ทีมคิวบิกในช่วงวันที่ 4-10 มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง สรุปไปที่เดียวกัน แต่ไม่ได้ไปด้วยกัน เป็นอันจบข่าว