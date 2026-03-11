“SEVENTEEN” ชวนกะรัตไทยมาฟินไปกับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ “SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN BANGKOK” 14 – 15 มีนาคม 2569 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)

ศิลปินเคป๊อประดับโลก SEVENTEEN กลับมาอีกครั้งให้กะรัตไทยหายคิดถึงกลับเวิลด์ทัวร์สุดยิ่งใหญ่ จัดไปแบบใหม่ แบบศุภฯ ใน ”SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN BANGKOK“ เสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)
SEVENTEEN เลือกใช้คำว่า ”NEW_“ เป็นไตเติ้ลของทัวร์ครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเดินทางบทใหม่ของวง โดยสัญลักษณ์ขีดล่าง (_) ที่ต่อท้ายคำว่า “new” นั้น ต้องการสื่อถึงการพร้อมเปิดกว้างไปสู่แนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย และไม่มีที่สิ้นสุด
ความสำเร็จจาก ”RIGHT HERE“ เวิลด์ทัวร์ครั้งก่อน ทำให้ SEVENTEEN กลายเป็นศิลปินหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลในวงการเพลงทั่วโลก การันตีด้วยผู้ชมมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก และทัวร์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของอัลบั้มเต็มชุดที่ 5 HAPPY BURSTDAY ที่เดบิวต์ด้วยการขึ้นอันดับ 2 บนชาร์ต Billboard 200 และมียอดขายกว่า 2.52 ล้านอัลบั้มในสัปดาห์แรก นับเป็นอัลบั้มเคป๊อปที่มียอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในปีนี้
SEVENTEEN ออกสตาร์ทเวิลด์ทัวร์ NEW_ ครั้งนี้ด้วยการจัดสเตเดี้ยมทัวร์ที่ประเทศบ้านเกิดตัวเองอย่างเกาหลีใต้ ตามด้วย 2 รอบการแสดงที่ฮ่องกงในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งบัตรเข้าชมการแสดงทั้ง 4 รอบนี้ขายหมดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเดินหน้าประกาศความสำเร็จด้วย 9 รอบการแสดงที่สหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีของ SEVENTEEN แล้ว ยังเป็นการเริ่มต้นทศวรรษใหม่ของวง สมกับที่ Billboard กล่าวถึงคอนเสิร์ตของ SEVENTEENครั้งนี้ว่า ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นการพุ่งทะยานสู่อะไรใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้อีกด้วย
รายละเอียดวันจำหน่าย:
จำหน่ายบัตรรอบ CARAT MEMBERSHIP PRESALE: 3 ธันวาคม 2568 (10.00 น. – 11.59 น.) จำหน่ายบัตรรอบ TRIP.COM PRESALE: 4 ธันวาคม 2568 (10.00 น. – 11.59 น.) จำหน่ายบัตรรอบ LIVE NATION PRESALE: 5 ธันวาคม 2568 (10.00 น. – 11.59 น.) จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป: 6 ธันวาคม 2568 (10.00 น. เป็นต้นไป) ช่องทางจำหน่าย: thaiticketmajor.com / livenationtero.co.th
#세븐틴 #SEVENTEEN #SVT_WORLDTOUR #NEW_BANGKOK
#SVT_TOUR_NEW_ #LiveNationTero