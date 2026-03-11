“ITZY” กลับมาแบบสุดปัง พร้อมโชว์พลังในคัมแบ็กคอนเสิร์ต “ITZY 3RD WORLD TOUR in BANGKOK” 4 ก.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า

เกิร์ลกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ควีน “ITZY” (อิทจี) เตรียมคัมแบ็กประเทศไทยพร้อม 5 สมาชิก Yeji (เยจี), Lia (ลีอา), Ryujin (รยูจิน), Chaeryeong (แชรยอง), และ Yuna (ยูนา) กับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่ “ITZY 3RD WORLD TOUR in BANGKOK” วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. นี้ที่อิมแพ็ค อารีน่า เปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์ 3 เม.ย. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ livenationtero.co.th
ปี 2567 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ITZY ในวงการเพลง โดยพวกเธอได้ปล่อยอีพีอัลบั้มที่ 8 อย่าง “BORN TO BE” ต่อด้วยเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต “2ND WORLD TOUR BORN TO BE” ที่เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ต่อจากกรุงโซล และเดินทางไปยัง 28 เมืองทั่วโลก นอกจากนี้ในปลายปี 2568 พวกเธอยังกลับมาพร้อมกับอีพีอัลบั้มที่ 9 “GOLD” ซึ่งได้ Changbin (ชางบิน) หนึ่งในสมาชิกวง Stray Kids (สเตรย์ คิดส์) มาร่วมคอลแลบในเพลง VAY และในปี 2568 ที่ผ่านมา ITZY ยังคงเดินหน้าปล่อยผลงานเพลงอย่างมินิอัลบั้ม “GIRLS WILL BE GIRLS” ก่อนประกาศทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 3
รอบพรีเซลส์ Trip.com เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 น. – 23.59 น. ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Trip.com สมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์พรีเซลส์ได้ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน เวลา 10.00 น. – 23.59 น. สมัครสมาชิกฟรีที่ livenationtero.co.th เปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ thaiticketmajor.com