โสดปีนี้... จะไม่เหงาอีกต่อไป! อมรินทร์ทีวี ชวนมาเช็คชื่อใน "Conโสดแห่งชาติ" 25 เม.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โสดปีนี้... จะไม่เหงาอีกต่อไป! อมรินทร์ทีวี ชวนมาเช็คชื่อใน "Conโสดแห่งชาติ" คอนเสิร์ตที่รวมคนโสดไว้เยอะที่สุดแห่งปี ขนทัพศิลปินมาเสิร์ฟโมเมนต์แบบจุกๆ DAOU & OFFROAD | PERSES | SERIOUS BACON | DEXX ที่พร้อมจะมาเขย่าหัวใจคนโสดทั้งฮอล์ล เตรียมตัวรับความฟินแบบใกล้ชิดจนอาจจะ "ลืมไปเลยว่าเคยโสด" โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เม.ย. นี้ที่
ONE BANGKOK FORUM

พิเศษ!!! ดีลลับคนโสด! Early Bird ลดทันที 500.- (เฉพาะ 3 วันเท่านั้น!) คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว กับ 3 ระดับความโสด
โสดตัวท๊อป บัตรราคา 3,000.- (จากราคาปกติ 3,500.-)
โสดตัวตึง บัตรราคา 2,000.- (จากราคาปกติ 2,500.-)
โสดตัวจริง บัตรราคา 1,000.- (จากราคาปกติ 1,500.-)
กดบัตรให้ทัน 11–13 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่: Thaiticketmajor ทุกช่องทาง *หมายเหตุ: โปร Early Bird เปิดขายเฉพาะโซน A, B, C เท่านั้น

#AMARINTV #Conโสดแห่งชาติ #ConSodFest2026 #โสดไปด้วยกัน












