ลือสนั่นเน็ตจีน ข้าราชการระดับสูงถูกสอบสวน อ้างเคยมีสัมพันธ์กับ “หยางมี่”

โลกออนไลน์จีนเกิดกระแสถกเถียง หลังมีข่าวลือว่าข้าราชการระดับสูงที่ถูกสอบสวนคดีวินัย อ้างระหว่างการสอบปากคำว่าเคยมีความสัมพันธ์กับนักแสดงดัง “หยางมี่” อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานหรือรายงานจากสื่อหลักยืนยันเรื่องดังกล่าว
ช่วงนี้การปราบปรามทุจริตในแวดวงข้าราชการจีนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดกลับมีข่าวลือที่โยงไปถึงวงการบันเทิง เมื่อโลกออนไลน์แพร่กระจายข้อความว่า “ถัง กั๋วหัว” อดีตเลขานุการของอดีตผู้อำนวยการสำนักงานอวกาศแห่งชาติจีน ถูกตรวจสอบวินัย และระหว่างการสอบสวนเขาอ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์หญิง “หยางมี่” ข่าวลือนี้ถูกเผยแพร่พร้อมภาพถ่ายคู่ที่ค่อนข้างพร่ามัว ทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียทันที
ข้อมูลดังกล่าวเริ่มต้นจากบัญชีเปิดโปงข่าวบนแพลตฟอร์ม X อย่าง “ซีเอ็นซี เร่อเตี้ยน” และ “เมาเสิน” ซึ่งอ้างว่าเลขานุการ 3 คนของ “เฉิน ฉิวฟา” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอวกาศแห่งชาติจีน ถูกสอบสวนด้านวินัยต่อเนื่องกัน และในระหว่างการสอบปากคำ “ถัง กั๋วหัว” ถูกกล่าวหาว่าได้เปิดเผยว่าตนเคยมีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ “หยางมี่” คำกล่าวนี้รวมกับภาพที่ถูกเผยแพร่ทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวตกเป็นศูนย์กลางของการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที
ข่าวลือนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงสองฝ่ายในหมู่ชาวเน็ต ฝ่ายหนึ่งมองว่าตำแหน่งของ “ถัง กั๋วหัว” เป็นเพียงระดับข้าราชการระดับอธิบดี ซึ่งไม่น่าจะมีอำนาจหรือสถานะพอจะเข้าถึงดาราระดับแนวหน้าของวงการอย่าง “หยางมี่” อีกทั้งภาพที่เผยแพร่ยังดูเหมือนผ่านการตัดต่ออย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่อีกฝ่ายแสดงความสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทางการเมืองกับวงการบันเทิง บางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีว่า วงการบันเทิงอาจกลายเป็นพื้นที่ของชนชั้นผู้มีอำนาจ และหากมีอำนาจอยู่ในมือ เหตุการณ์ที่ดูเหลือเชื่อก็อาจเกิดขึ้นได้จริง
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายงานว่าเลขานุการทั้งสามคนถูกสอบสวนหรือได้รับโทษทางวินัยจริง แต่ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ “หยางมี่” ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน ชาวเน็ตบางรายยังนำระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่าง “กร็อก” มาค้นหา และพบว่าไม่มีสื่อกระแสหลักรายใดรายงานเรื่องนี้เลย ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าข่าวดังกล่าวอาจเป็นเพียงข่าวลือหรือการคาดเดาบนโลกออนไลน์เท่านั้น และยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ในเวลานี้.