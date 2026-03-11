“ดาโกตา จอห์นสัน” โชว์ความเซ็กซี่เกือบเปลือย เปิดตัวแคมเปญ Calvin Klein ฤดูใบไม้ผลิ 2026

นักแสดงสาว “ดาโกตา จอห์นสัน” ปรากฏตัวอย่างเซ็กซี่ในแคมเปญใหม่ของ Calvin Klein พร้อมเผยว่าแนวคิดของงานครั้งนี้คือการเฉลิมฉลองความมั่นใจ ความสบาย และเสน่ห์ในแบบที่ผู้หญิงกำหนดด้วยตัวเอง
นักแสดงสาววัย 36 ปี “ดาโกตา จอห์นสัน” สร้างกระแสฮือฮาด้วยการปรากฏตัวในแคมเปญโฆษณาใหม่ของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง “Calvin Klein” สำหรับคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ 2026 ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม โดยภาพถ่ายชุดนี้เผยให้เห็นลุคเซ็กซี่แบบมินิมอลของเธอที่แทบไม่สวมเสื้อผ้า เน้นความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์
ภาพโฆษณาถูกกำกับและถ่ายโดย “กอร์ดอน ฟอน สไตเนอร์” โดยนำเสนอหลายฉากที่สะท้อนความผ่อนคลายและความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นภาพของเธอนั่งอ่านหนังสือริมสระว่ายน้ำในชุดบราสีดำ หรือภาพที่เธอสวมกางเกงยีนส์โดยไม่สวมเสื้อ นั่งอยู่บนเปียโนสีดำ รวมถึงภาพที่เธอนอนบนโต๊ะพูลในชุดชั้นใน และอีกลุคที่เธอสวมแจ็กเก็ตยีนส์ตัวใหญ่โดยไม่ใส่อะไรด้านใน
คอลเลกชันที่เธอสวมใส่ในแคมเปญนี้ประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้นจาก Calvin Klein เช่น ชุดชั้นใน Ultralight และ Icon Cotton Modal บรารุ่น Perfectly Fit Ultralight รวมถึงกางเกงยีนส์ Archive High Rise Slim Jean แจ็กเก็ต Relaxed Trucker และ Baggy Jean ซึ่งทั้งหมดถูกนำเสนอในแนวคิด “น้อยแต่มาก” ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
ตามแถลงข่าวของ Calvin Klein ระบุว่า แคมเปญครั้งนี้ต้องการตีความใหม่ของความมั่นใจและความเซ็กซี่ในแบบฉบับของแบรนด์ โดยเน้นปรัชญา “Less is More” พร้อมถ่ายทอดภาพของนักแสดงสาวในวันสบาย ๆ ที่บ้าน ห่างไกลจากแสงไฟและความวุ่นวายในวงการบันเทิง
ด้าน “ดาโกตา จอห์นสัน” ก็ได้เล่าถึงแนวคิดของแคมเปญนี้ว่า เสื้อผ้าเดนิมและชุดชั้นในของ Calvin Klein มีคุณภาพเหนือกาลเวลา และทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจทันทีที่ใส่ เธอเสริมว่าเวลาที่ผู้หญิงอยู่บ้านตามลำพัง ไม่ว่าจะทำงาน อ่านหนังสือ หรือใช้เวลาส่วนตัว มันเป็นช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึกอิสระและมีเสน่ห์ในตัวเอง
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า การผสมผสานพลังของความเป็นธรรมชาติแบบนั้นเข้ากับภาพลักษณ์ไอคอนของ Calvin Klein ทำให้แคมเปญนี้มีทั้งความคลาสสิกและความเฉพาะตัว พร้อมย้ำว่าความเซ็กซี่ที่แท้จริงคือการที่ผู้หญิงสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจ
นักแสดงสาวยังให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Elle ถึงเหตุผลที่เธอตัดสินใจร่วมงานกับ Calvin Klein ว่า ช่วงเวลานี้ในชีวิตของเธอมีความสมดุลและสงบมากขึ้น เธอรู้สึกมั่นใจในตัวเองและในร่างกายของตัวเองมากขึ้น อีกทั้งยังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน
เธออธิบายว่าแนวคิดของแคมเปญที่เน้นความเซ็กซี่แบบสบาย ๆ และเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับช่วงชีวิตปัจจุบันของเธออย่างมาก เพราะมันสะท้อนความจริงของตัวเธอเองในตอนนี้
“ดาโกตา จอห์นสัน” ยังเผยด้วยว่ากิจกรรมโปรดในยามค่ำคืนของเธอคือการอยู่บ้านอย่างเรียบง่าย โดยเธอมักสวมชุดชั้นใน นั่งอ่านหนังสือ หรือดูภาพยนตร์
สำหรับนักแสดงสาวรายนี้ ซึ่งเป็นลูกสาวของนักแสดงดัง “เมลานี กริฟฟิธ” และ “ดอน จอห์นสัน” เธอไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับลุคแฟชั่นที่กล้าหาญ ก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์กับ Vogue Germany ถึงความชอบในการสวม “เดรสเปลือย” หรือชุดที่เผยผิวหนังว่า เธอมีโอกาสได้สวมชุดสวยงามมากมาย และรู้สึกมั่นใจเมื่อสวมใส่มัน
เธอกล่าวว่าบางชุดดูเข้ากับเธออย่างสมบูรณ์แบบ แต่บางชุดก็ไม่เหมาะเลย เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับรูปทรง สี และการตัดเย็บ อย่างไรก็ตาม หากเธอพบชุดที่สวยและทำให้เธอรู้สึกสบายใจ เธอก็พร้อมจะสวมใส่มัน เพราะการได้ใส่ชุดเซ็กซี่ก็เป็นเรื่องสนุกเช่นกัน
ขณะเดียวกัน แบรนด์ Calvin Klein เองก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งจากซีรีส์ดราม่าของ FX เรื่อง Love Story ซึ่งเล่าเรื่องความรักระหว่าง “จอห์น เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์” และ “แคโรลีน เบสเซ็ตต์ เคนเนดี” โดยตัวละครแคโรลีนเคยทำงานที่ Calvin Klein และในซีรีส์นี้มีนักแสดง “อเลสซานโดร นิโวลา” รับบทเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของแบรนด์