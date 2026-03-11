“แอน ทองฯ” กล่อม “โป๊ป” เล่นละครเรื่องใหม่ ยกเป็นสมบัติช่อง - รอวันกลับมาส่องแสง แต่ให้ดังเท่าบุพเพฯ คงทำไม่ได้

“แอน ทองประสม” วัดใจ จับ “โป๊ป ธนวรรธน์” ประกบ “มิ้นท์ รัญชน์รวี” คนละเจนแต่เคมีลงตัว ชี้โป๊ปเป็นสมบัติของช่อง 3 ที่งดงาม รอกลับมาส่องแสง แต่จะให้ดังเหมือนบุพเพฯ คงทำไม่ได้ เป็นประวัติศาสตร์ชาติจารึก ไม่รู้ชีวิตการเป็นผู้จัดจะทำละครแบบนั้นได้หรือเปล่า
ทำให้แฟนๆ ของพระเอกหนุ่ม “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ ที่เจ้าตัวกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ 2 ปี กับละครเรื่อง รักแสนล้านไมล์ ของผู้จัดคนเก่ง “แอน ทองประสม” ซึ่งแอนได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ 56 ปี “ช่อง 3 มีอะไรใหม่” ณ Parc Paragon ชั้น M สยามพารากอน ยอมรับว่าต้องหว่านล้อมอยู่พักหนึ่งกว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจรับเล่น
“คือจริงๆ แอนต้องทำละครประมาณปีละเรื่องอยู่แล้ว จริงๆ แล้วเรื่องรักแสนล้านไมล์เป็นเรื่องที่ต้องถ่ายทำเมื่อปีที่แล้ว แต่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ถ่ายทำไม่ได้ทั้งปี แอนเลยต้องยกรักแสนล้านไมล์มาถ่ายทำปีนี้ มันก็เลยชนกับเรื่องของปีนี้ ก็คือเรื่องจนกว่ารักบันดาลใจ มันก็เลยมาอยู่ด้วยกันในสองเรื่องในปีนี้เท่านั้นเองค่ะ จริงๆ ก็เฉลี่ยแล้วก็ปีละเรื่องนั่นแหละ สาเหตุการเลื่อน เป็นเรื่องหลังบ้านค่ะ (หัวเราะ) แต่ไม่ต้องห่วงค่ะสองเรื่องคนละทีมอยู่แล้วค่ะ ไม่ตีกันค่ะ เพราะว่าใช้ทีมคนละทีมกันเลย
ตอนแรกโป๊ปเขาก็ดูบ่ายเบี่ยงอยู่นะ แบบว่าจะดีเหรอ ผมเล่นได้เหรอ ผมจะเล่นได้ใช่ไหม เราก็บอกว่าได้สิ ทุกคนยังอยากเห็นโป๊ปกลับมาส่องแสง แล้วก็เล่นอะไรให้เราดู โป๊ปมีศักยภาพและเป็นสมบัติของช่องที่งดงามมาก แอนใช้คำนี้จริงๆ ค่ะ ไม่ได้พูดเพื่อไปหว่านล้อมเขานะ แอนคิดอย่างงั้นจริงๆ แอนว่าเขาสะสมบารมี สะสมวิชา สะสมความเก่งจนมาถึงทุกวันนี้ แล้วอยู่ดีๆ คุณจะหยุดไปเพื่ออะไร เราไม่เห็นด้วย เขาเซย์เยสก็ไม่ได้นานขนาดนั้น แต่เขาก็ไม่ได้ตอบรับในครั้งแรก ก็คือขออ่านบทก่อน จริงๆ เราก็เล่าเรื่องย่อก่อน แล้วก็เรียกมาคุย ให้มาเจอผู้กำกับ ให้มาเข้าใจโลก เปิดเรฟเฟอร์เรนซ์ละครให้ดูว่ามันเป็นโลกแบบนี้ เขาก็เข้าใจระดับหนึ่ง เปิดใจ ก็กลับบ้านไป ก็ให้เอาบทไปอ่าน พออ่านบทเขาก็โอเคเขาอยากเล่น แค่นั้นเลย
จริงๆ เขาอาจจะเล่นย้อนยุคพีเรียดมาเยอะ เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงโป๊ปในลุคของผู้ชายปัจจุบันที่ใส่ชุดธรรมดาเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง ก็เลยคิดถึงเขา อยากให้เขากลับมาทำอะไรแบบนั้นแค่นั้นเลย แล้วก็เชื่อว่าเขามีอะไรหลายอย่างที่สามารถเป็นตัวละครเราได้ ก็ไม่ต้องเคาะสนิมเลยนะ เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจกับเขานิดหนึ่ง เพราะว่าเรื่องที่เราพล็อตกันขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่โคตรจะเข้าใจยากสำหรับนักแสดง มันจะใหม่นิดหนึ่ง มันเป็นเรื่องของคนสองโลกที่ต้องมาเจอกัน แต่แอนไม่ได้เล่าเป็นแฟนตาซีขนาดนั้นนะคะ แต่แค่ว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่ง กับผู้ชายที่อยู่ในอีกอารยธรรมหนึ่ง อยู่อีกดาวหนึ่งแล้วมาเจอกัน แล้วมันจะมีเรื่องของการคัดเลือกทางพันธุกรรม ว่าคนเรามันจะรักกันด้วยความรัก หรือว่ามันจะต้องคัดเลือกความเหมาะสมกันในเรื่องของ DNA หรือพันธุกรรม”
มั่นใจเคมี “โป๊ป” กับ “มิ้นท์ รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร” เคมีเข้ากันได้
“ถามว่าเรื่องของสุขภาพโป๊ปมีผลไหม แอนไม่ได้ให้เขาโลดโผนอะไรมากมายอยู่แล้วค่ะ ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรนะ ถ้าเกิดว่าเราโชคดีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา ส่วนเรื่องที่ให้ประกบน้องมิ้นท์ แอนว่าความใหม่ของเขามันมีความพิเศษบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นเขาชนกันมาก่อน แอนรู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเราในฐานะผู้จัด เรามองเห็นความใจเต้นอะไรบางอย่าง เราว่าเราเห็น เมจิกมันมี พอมาอยู่ด้วยกันมันจะเห็นพลังงานอะไรบางอย่าง ซึ่งแอนว่าสร้างได้ ไม่ได้กังวลเลยค่ะ
ถามว่ากดดันไหม ก็ยอมรับว่าแฟนเขาเยอะเนอะ การคาดหวังมันก็คงจะเยอะ แต่ถ้าแอนมัวแต่กังวล เราก็จะไม่สามารถทำอะไรที่เราอยากจะทำได้ ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร ถ้าท้ายสุดมันอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มร้อยอย่างที่คนคาดหวัง แต่เราทำให้ได้เต็มเป้าที่เราอยากจะไปให้ถึง ก็เดี๋ยวลองวัดกันดูว่าคนดูจะตอบรับได้แค่ไหน แต่ไม่ได้กดดันกับการที่เขาเป็นพระเอกที่คนดูเยอะ แล้วจะให้ดังเหมือนเรื่องบุพเพฯ แอนคงทำไม่ได้ อันนั้นคือเป็นประวัติศาสตร์ชาติต้องจารึก มันจะมีสักกี่คนทำละครได้ขนาดนั้น แอนยังไม่รู้ชีวิตการเป็นผู้จัดแอนจะได้ทำละครได้แบบนั้นหรือเปล่า จะมีบารมีถึงที่จะทำได้แบบนั้นหรือเปล่า แอนก็เลยเชื่อให้เขากลับมาเป็นผู้ชายธรรมดากับละครธรรมดา
แต่เขาหล่อนะ เหมือนเขาไปชุบตัว ออกกำลังกายอยู่ในถ้ำของเขา กลับมาร่างกายก็ไม่ยม ไม่อ่อม สมแล้วที่เป็นสมบัติของช่อง ไม่อยากให้เขาคิดว่า ผมอายุเยอะแล้ว ผมจะเล่นได้เหรอ โป๊ปตัดเรื่องอายุไปเลย คือเขาก็แอบไม่แน่ใจ แต่พอเราบอกว่าอายุในเรื่องของพระเอกกับนางเอกมันคนละเจนกันอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องไปแบกตรงนั้น”
บอกอยากลองทำอะไรใหม่ๆ แต่ก็มีความเสี่ยง
“ถามว่าทำไมแอนถึงเลือกเขียนพล็อตขึ้นมาใหม่แทนที่จะเอามาจากนิยาย คือจริงๆ แล้วแอนก็ทำเมลโลดรามา ทำโรแมนติกอะไรปกตินี่แหละ เพียงแต่ว่ามันก็เป็นละครต่างชนชั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าในอดีตก็คือคนรวยคนจนคบกันไม่ได้ แต่อันนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมและ DNA ที่ไม่แมตช์กัน แค่มาเปลี่ยนเรื่อง แต่จริงๆ มันก็เป็นเรื่องชนชั้นอยู่ดี แต่เราเล่าใหม่ จริงๆ มันก็คล้ายกับละครแมสเรื่องหนึ่ง เพียงแต่เรื่องมันอาจจะมาในลักษณะการเล่าแบบปัจจุบัน ที่คนอาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรนะ พันธุกรรมที่มันไม่แมตช์กัน แล้วมันจะรักกันได้ไหม คนเราตอนนี้คือมันต้องเป็นเรื่องของความเหมาะสมทางพันธุกรรม คนนี้ยีนดีก็คบกับยีนดี แล้วมันจะดี คนนี้ยีนด้อยก็ไม่ควรคบกับยีนด้อย แต่จริงๆ มันควรจะรักกัน หัวใจเรารักกันได้ เราก็รู้สึกว่ามันน่าเอามาเล่นดี แค่นั้นเอง ก็เลยลองพยายามทำอะไรใหม่ๆ ดู
แต่การเป็นผู้จัดยุคนี้ยากมาก ด้วยทุกอย่างมันไปเร็วมาก แล้วก็ด้วยงบ ด้วยเงิน ด้วยอะไร ทุกอย่างคนดูมีสิทธิ์ดูอะไรที่มันเยอะมาก เราเองถ้ามีข้อจำกัดเยอะๆ เราก็ไม่สามารถเสิร์ฟอะไรที่ทันท่วงที หรือทำให้เขาพอใจในสตอรี่เราได้ขนาดนั้น มันก็เหมือนเราต้องทำการบ้านหนักขึ้น แล้วก็ต้องจับความชอบ จับทิศให้ถูก จับกระแสให้ถูกเหมือนกัน แล้วโลกมันเปลี่ยนเร็ว เหมือนสมมติเรากำลังปั้นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมา กว่าจะตัดต่อเสร็จ กว่าจะถ่ายเสร็จ มาอีกทีเรื่องความรู้สึกตอนนั้นมันไปแล้ว อันนี้คือความเสี่ยง ซึ่งเราก็ต้องมองให้เห็นเหมือนกัน แต่ทั้งนั้นแอนก็เลยไม่ได้เล่าอะไรล้ำมาก แอนเล่าเบสิกของ รัก โลภ โกรธ หลง ธรรมดา
ละครมันก็ขาลงจริง แต่ว่าเรามีกลุ่มของเขาอยู่นะคะ ถ้าเราเสิร์ฟถูกจุดเขาก็มา แอนเชื่ออย่างนั้น เหมือนคนอาชีพทำนา เราเป็นชาวนาเราทำนาเราทำได้ ถ้าอยู่ๆ เรารู้สึกว่าทำนาแล้วมันไม่ได้เงินมาก หรือมันไม่ได้อะไรมากแล้วอยู่ๆ เราก็ไม่อยากทำ แล้วใครจะทำข้าวให้เรากิน ก็เหมือนกัน ละครมันก็เป็นพื้นฐานของละครไทยที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งของคนไทย มันต้องมีคนหลงเหลือให้ทำกันไปอยู่อีกบ้างแหละ เพียงแต่มันจะเหลือคนที่ทนทาน และอยู่กับสภาวะแบบนี้ได้น้อยลง หมายถึงผู้จัดที่แข็งแกร่ง ใครอ่อนแอก็ต้องหยุดไป วันหนึ่งแอนก็อาจจะอ่อนแอแล้วต้องหยุดก็ได้ อันนี้แอนก็ไม่รู้ แต่ ณ ตอนนี้แอนยังสู้อยู่ และแอนก็ยังอยากทำให้เห็นอยู่แค่นั้นเลยค่ะ”
บอกเปิดกล้องเรียบร้อย แต่ส่วนที่ตนแสดงเองตอนนี้ยังไม่มี
“จริงๆ เปิดไปวันหนึ่งแล้วค่ะ แต่ว่าปิดไปดูโลเกชั่นใหม่ เดี๋ยวไปใหม่ ก็น่าจะได้ดูเฉียดๆ ปีหน้า ไม่แน่ใจค่ะ ต้องถามช่อง แต่แอนคงต้องส่งช่องปีนี้ หมายถึงส่งผลงานให้ปีนี้ แต่เขาจะเอาไปออนแอร์สิ้นปีหรือปีหน้า อันนี้แล้วแต่ช่อง ส่วนการแสดงของแอนปีนี้ ต้องให้ช่องหาเรื่องมาให้แอนเล่นบ้างแล้วล่ะค่ะ ยังค่ะ ของแอนยังไม่มี มีแต่นอกบ้านติดต่อมา แต่ก็ยังไม่ได้เล่น ก็มีเรื่อยๆ ค่ะ มันไม่ได้ถาโถมมาอย่างนั้น แต่ก็มีมาบ้าง แต่จังหวะบทมันอาจจะยังทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากแต่งตัวออกจากบ้านขนาดนั้น มันยังไม่ตื่นเต้นขนาดนั้น ละครคือชีวิตแอน แอนจะออกไปคือแอนหายใจไปกับเขาจริงๆ เรียกว่าบทมันต้องมีอะไรให้แอนทำ ที่แอนรู้สึกอย่างงั้นนะ แต่แอนรู้ว่าแอนต้องอยู่ในบริบทใหม่ อยู่ตรงไหน แอนเข้าใจ แต่ว่าขอให้มันมีเส้นเรื่องของมัน”