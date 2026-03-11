xs
xsm
sm
md
lg

10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมกับคำว่า “สามีแห่งชาติ” ที่นิยมใช้เรียกศิลปิน ดารา หรือบุคคลสาธารณะชายหล่อ มีเสน่ห์ดึงดูดใจ และเป็นที่หมายปองของสาวๆ ทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องให้เป็นสามีในอุดมคติของแฟนคลับจำนวนมาก

แม้คำว่า “สามี” โดยทั่วไปไม่นิยมแชร์ร่วมกันกับใคร แต่ยุคนี้สมัยนี้หนุ่มหล่อหน้าตาดีในวงการกลับถูกแชร์ด้วยความยินดี กลายเป็น สามีแห่งชาติ ที่บรรดาแฟนคลับสาวๆ มโนกันไปทั้งจากบทในผลงานการ แสดง ละคร หรือหนุ่มหล่อที่โดดเด่นจากแวดวงต่างๆ

เปิดลิสต์ 10 สามีแห่งชาติ เล่นละครกี่เรื่องก็มีแต่สาวๆ อยากได้เป็นผัว

1 “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” ตำนานพระเอกที่โด่งดังสุดขีดในยุค 80s ถึงยุค 90s (พ.ศ. 2524-2540) แซมถือเป็นพระเอกแถวหน้าของช่อง 7 ยุคแรกๆ ที่คนไทยมองว่านี่แหละคือสามีในอุดมคติระดับประเทศ แม้ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าสามีแห่งชาติเกิดขึ้น แต่แซมก็คือดาราชายที่ผู้หญิงไทยปลื้มมากที่สุดและตลอดกาล ไม่ว่าจะช่วงไหนของชีวิตแซมก็ยังดูหล่อออร่า อ่อนเยาว์เหมือนหนุ่มๆ ตลอดกาล ไม่ว่ารับบทดี บทร้าย สาวๆ ก็ตามกรี๊ดทุกเรื่อง

2 “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” พระเอกยุค 90 หล่อคมสไตล์ไทยแท้ เล่นละครเรื่องแรก “ผยอง” ในบท “เหินฟ้า” เรียกว่าตอนนั้นหนุ่ม ศรราม หล่อโฮก สาวๆ กรี๊ดทั้งบ้านทั้งเมือง ด้วยบุคลิกผู้ชายอบอุ่น หล่อ สุภาพ ปกป้องนางเอกจากในละครกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเรียกเขา “สามีในฝัน”

นอกจากการเป็นสามีในฝันแล้ว ในยุคหนึ่งหนุ่มยังถูกเรียกว่าโอปป้าศรราม จากกระแสละครฟีเวอร์ ทำให้สาวๆ ทั่วประเทศกรี๊ดกร๊าดในความหล่อและเสน่ห์ จนถูกยกให้เป็นพระเอกตลอดกาล

3 “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี”อีกหนึ่งตำนานพระเอกตลอดกาล ที่แจ้งเกิดจากลุคแบดกับเจ้าของวลีฮิต “เป็นเมียเราต้องอดทน” จากบท “แดง ไบเล่” ในภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ด้วยบทบาทที่ได้รับมักเป็นพระเอกที่รักเดียวใจเดียว รวมถึงภาพลักษณ์หล่อ สุภาพ อบอุ่น เป็นสุภาพบุรุษสูง จะมีคำสร้อย คะ, ขา, นะคะ ตลอด เวลาพูดกับผู้หญิง ทำให้สาวๆ พากันกรี๊ดหลงรักพี่ติ๊ก ยกให้เป็นสามีแห่งชาติตลอดกาล

4 “ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” แม้จะได้รับบทเป็นเพลย์บอยตัวพ่อในละครหลายเรื่อง แต่ป้องก็ยังได้รับความนิยมจากสาวๆ จนได้ฉายา สามีเจ้าชู้แห่งชาติ ที่โด่งดังทั้งในไทยและจีน โดยชาวจีนแซวป้องจนเป็นมีมไปที่ว่า เขาคือเจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมีย ก็เรียกว่าเป็นพระเอกที่ฉีกกฎ ถึงแม้จะเจ้าชู้ แต่ก็ยังได้รับตำแหน่งสามีแห่งชาติที่สาวๆ ใฝ่ฝัน

5 “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” หนุ่มหล่อที่เป็นทั้งนักแสดงและนักร้องที่เรียกหัวใจสาวๆ ได้ทุกยุค จนได้ตำแหน่งสามีแห่งชาติไปครอง เมื่อคุยเรื่องนี้ ก้องเคยตอบกลับเล่นๆ ว่า “ทำยังไงดี เมียเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ก็ดีครับ ฉายานี้ก็คือคำชื่นชม เพราะเขาชื่นชอบถึงเรียกเราแบบนั้น ถือเป็นความรู้สึกที่ดี มีคนชมก็ดีกว่ามีคนเกลียด เป็นกำลังใจให้ผมมีพลังทำงานต่อไป”

6 ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ แม้จะไม่ได้มีผลงานเป็นพระเอกจนได้รับฉายา สามีแห่งชาติ แต่ ฮิวโก้ได้รับฉายานี้ในชีวิตจริงด้วยลุคหนุ่มเท่ เป็นสเปกผู้ชายในฝันของสาวๆ และด้วยชีวิตจริงเป็นคนรักเมีย มีทัศนคติชีวิตคู่ที่สาวๆ อยากได้ ทำนองว่า อยากมีสามีแบบนี้บ้างจัง แต่ฮิวโก้เลือกจะปฎิเสธไม่ขอรับตำแหน่งสามีแห่งชาติ “ไม่อยากรับเลยครับ ฟังดูแล้วมันเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ เพราะต้องเป็นสามีแห่งทั้งชาติ มีผู้หญิงประมาณ 30-35 ล้านคนนะครับ ผมว่าผมไม่ไหวนะครับ แค่สามีแห่งเมียผมคนเดียวก็เหนื่อยพอแล้วครับ แต่คนเราเป็นมาตรฐานและการประพฤติแบบผมมันก็ไม่ได้แปลกประหลาด ผมเชื่อว่าครึ่งนึงผู้ชายก็เป็นแบบผม อีกครึ่งก็เป็นอีกแบบ มันไม่ได้เป็นคุณธรรมอะไร แต่แค่ผมสะดวกแบบนี้”

7 “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เรียกว่าเป็นสามีแห่งชาติทั้งในงานแสดงและชีวิตจริง ด้วยความหล่อ หุ่นดี ตลก เข้าถึงง่าย กตัญญู รักแม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของณเดชน์ที่พาสาวๆ กรี๊ด เพราะหากผู้ชายคนไหนรักแม่ ดูแลแม่อยากดีแล้ว มักจะเป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวที่ดีแน่นอน ทำให้สาวๆ พากันอยากจะสิงร่าง “ญาญ่า อุรัสยา” แฟนสาวคู่จิ้นของณเดชน์ ซึ่งญาญ่า บอกว่าเรื่องนี้เข้าใจได้ เพราะแฟนตนนั้นทั้งหล่อ หุ่นดี ตลก แต่คงแบ่งไม่ให้ เพราะตนก็หวงเหมือนกัน

8 “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” เรียกว่าครั้งหนึ่งโป๊ปเคยขึ้นแท่นสามีแห่งยุคเลยก็ว่าได้ จากบทคุณพี่หมื่น (ขุนศรีวิสารวาจา) จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส" นอกจากฉายาสามีแห่งชาติแล้ว โป๊ปยังได้รับฉายาพี่หมื่นห้างแตก ไปงานไหนแฟนๆ ก็ไปรอต้อนรับกันถล่มทลายเป็นกระแสฟีเวอร์ นอกจากเรื่องบุพเพฯ แล้ว ยังมีละครอีกหลายเรื่องที่ส่งให้โป๊ปยังคงได้รับฉายานี้อย่างต่อเนื่อง

แต่ในชีวิตจริงแล้ว โป๊ป ธนวรรธน์ กลับทำตัวลึกลับ ไม่ค่อยอัปเดตโซเชียล และมักจะมีข่าวลือเป็นพระเอกที่ชอบอินบ็อกซ์หาสาวนอกวงการออกมาเป็นระยะๆ แต่สาวๆ ก็ยังคงเทใจยกตำแหน่งสามีแห่งชาติให้โป๊ปอย่างไม่มีเงื่อนไข

9 “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” พระเอกหน้าหวานๆ กวนๆ ที่เล่นละครเมื่อไหร่สาวๆ ก็พากันเทใจยกตำแหน่งสามีแห่งชาติให้เสมอ นอกจากในผลงานแล้ว เจมส์จิยังได้ตำแหน่งสามีแห่งชาติในชีวิตจริงด้วยจากการมีรักที่มั่นคงกับแฟนสาวนอกวงการ “โฟม เบ็ญจมาส” จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคจนแต่งงานกัน และวันนี้เจมส์กลายเป็นแดดดี้พ่อลูกอ่อนแล้ว

10 “ดัง พันกร บุณยะจินดา” นักร้องยุค 90 สามีแห่งชาติ รักแรกของสาวไทยทั้งประเทศ เป็นที่เครซี่ของเหล่าวัยรุ่นทั้งชาย-หญิง โดยเฉพาะเด็กสาว ชื่อของดัง พันกรเป็นต้นเหตุของการตบตีกันในยุคนั้น หลายร้อยเสียงออกมายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ที่เคยทะเลาะกับเพื่อนถึงขั้นโกรธ มีเรื่องตบตี เลิกคบกัน เพราะมาพูดว่าดัง พันกร เป็นตุ๊ด หลังมีข่าวลือเห็นดังใส่สายเดี่ยว เดินส่ายตูดเที่ยวอาร์ซีเอ แม้ตอนนั้นใจจริงๆ จะรู้อยู่เต็มอกแต่ก็ทำใจรับมันไม่ได้

แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 30 แล้ว สาวๆ ก็ยังรู้สึกช็อกและรับไม่ได้ที่สามีมโนจะมากลายเป็นคุณแม่ แต่ก็ชอบตัวตนความเป็นแม่นายพันกร ชอบความสัมพันธ์แบบแม่กับลูกสาว ก็ดีไปอีกแบบ ฟีลสวยไปด้วยกัน

สุดท้าย “สามีแห่งชาติ” คือนิยามการชื่นชมในฐานะบุคคลที่น่าหลงใหล รูปร่างหน้าตาบุคลิกที่ดูหล่อสุขุม รักแฟน ปกป้องสาวๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นสามีจริงๆ แม้สาวๆ ทั้งประเทศจะอยากได้สามีแห่งชาติคนนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนๆ นั้นจะต้องเป็นผัวของทุกคน แต่ถ้าสาวไหนได้ผัวเป็นสามีแห่งชาติ ก็ยินดีด้วย คุณโชคดีมาก






















10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!
10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!
10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!
10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!
10 สามีแห่งชาติที่สาวๆ ทั้งประเทศอยากได้เป็นผัว!
+6