“โค้ชส้ม” ร้องไห้ ซึ้งคนให้กำลังใจ ย้อนเวลาได้จะไม่พูด “ผัวของทุกคน” ด้านพี่สาวลั่นแรง อย่าหย่ากันเพราะอีส้มเลย!

“โค้ชส้ม” เปิดใจ รับจับหน้าอกหลายครั้งจริงแต่แค่ดึงสติ ไม่ได้อ่อย “นาวิน ต้าร์” แจงวลีผัวของทุกคนคือชื่นชม ย้อนเวลาได้จะไม่พูดคำนี้ ยินดีให้เปิดคลิปจะไม่ฟ้อง ไม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัว เพราะมันคือความสุข ซึ้งจนร้องไห้มีคนให้กำลังใจ ด้านพี่สาวลั่นแรง อย่าหย่ากันเพราะอีส้มเลย เตรียมพวงมาลัยไปขอโทษถึงบ้าน ลั่นขอโทษไม่ได้แปลว่าผิด แค่อยากไปเคลียร์ใจ
หลัง “โค้ชส้ม นราพร บุญพูล”พร้อม “ฝน” พี่สาวคนสนิท ได้ออกมาชี้แจงแบบละเอียดยิบ ผ่านรายการโหนกระแส โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเชิงชู้สาว แต่เป็นการชื่นชมในฐานะอดีตแฟนคลับ หลัง “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร”ไลฟ์ฉะเดือด ว่ายั่วยวน “นาวิน ตาร์” นาวิน เยาวพลกุลในห้องประชุม มีกิริยาเอามือจับหน้าอกตลอดเวลา รวมถึงพูดคำว่าเป็น “ผัวของทุกคน” จนถึงขั้นจะทำให้ครอบครัวสั่นคลอน เกือบหย่าร้าง
งานนี้หลังจบรายการ “โค้ชส้ม” กับ “ฝน” ก็ได้เปิดใจกับสื่ออีกครั้ง เผยว่าที่มาวันนี้เพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ และยินดีให้ “ไฮโซน้ำหวาน” เปิดคลิปหลักฐานได้เลย ตนจะไม่ฟ้องแน่นอน ซึ่งระหว่างให้สัมภาษณ์ โค้ชส้มก็มีอาการสั่นในบางช่วง เหมือนที่เห็นในรายการ
โค้ชส้ม : “คือส้มอยากมายืนยันในสิ่งที่ส้มได้ไปสอน แล้วก็ในเชิงชู้สาวต่างๆ หนูมาอยู่ตรงนี้เพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ มั่นใจว่าเราไม่ได้คิดเชิงชู้สาว ไม่ได้คิดอะไรเกินเลย ไม่ดีไม่งาม มั่นใจทุกฝ่ายค่ะ ก็เลยกล้าที่จะมาพิสูจน์ความจริงตรงนี้ บริสุทธิ์ใจตรงนี้”
แจงตื่นเต้นเลยพูดคำว่า “ผัวของทุกคน” ออกไป เจตนาคือชื่นชม ไม่ใช่ทางชู้สาว
โค้ชส้ม : “ส้มมีอาการตื่นเต้น แต่ว่าก่อนที่อาการตื่นเต้นเนี่ย ส้มก็แจ้งทางคุณนาวิน ต้าร์ ว่าหนูเคยเป็นอดีต FC แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ส้มได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ก็เลยมีอาการ ทีนี้คุณต้าร์ก็ถามคำว่าอ้าว ทำไมถึงมีอาการตื่นเต้น ส้มก็เลยพูดคำว่าผัวของทุกคนออกไป”
ฝน : “(นึกคำว่า สามีแห่งชาติ ไม่ออก?) ฟีลคนอีสาน มันเว้าไปเว้ามาแล้วมันแบบ ผัว…ผัวของทุกคน ฟีลมันเป็นอย่างนั้น แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นนักไลฟ์ มันเก่งเฉพาะไม่มีคน ถ้ามีคนมันไม่เก่งเลย มันเป็นแนวนั้น”
โค้ชส้ม : “ความหมายของคนอีสาน คือหนูชื่นชม คำที่หนูเว้ามันคือคำที่ชื่นชม ถ้าภาษาไทยก็แปลว่าสามีแห่งชาติ ภาษาลาวเขาก็ว่า ผัวของทุกคน ประมาณนั้น”
ยันไม่ได้ตื่นเต้น เพราะใจแอบคิดอย่างอื่น
โค้ชส้ม : “คือมันบ่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น คำว่าผัวทุกคน ถ้ามันส่อแววว่าหนูจะเป็นชู้สาวกับใคร หนูบอกเลยว่าหนูจะไม่พูดตรงนั้นเลย ถ้าวันนั้นหนูกลับไปแก้ไขได้ หนูจะไม่พูดคำนี้ออกมา มันรุนแรงเหมือนกันค่ะ ฝั่งพี่เขามองว่ามันรุนแรง แต่ฝั่งหนูก็รู้สึกว่าหนูชื่นชม ถ้าหนูย้อนกลับไปได้ สิไม่เว้าคำนี้เลย ถ้ามันสิเกิดดรามา”
ย้ำไม่ได้คิดอะไรกับ “นาวิน ต้าร์” แม้แต่นิดเดียว
โค้ชส้ม : “ไม่ได้คิดแม้แต่นิดเดียวค่ะ เพราะเขามีลูกแล้ว และเราก็ยังชื่นชมทั้งคุณต้าร์และคุณน้ำหวาน”
เอามือจับทาบหน้าอก เป็นการตึงสติตัวเอง ให้ใจเย็นเลิกตื่นเต้น ไม่ได้เป็นการยั่วยวน
โค้ชส้ม : “หนูยอมรับว่าหนูเอามือทาบอกอย่างนี้ เพราะหนูตื่นเต้น คั่นแม่นว่าไปพะยองนมจั่งซี่ ตับนมจั่งซี่ บ่อได้เฮ็ด คำแม่นพฤติกรรมเจ้าว่ามันอ่อยนี่เด้อ แล้วมันอ่อยจั่งซี่ โอ้ย บ้านใด๋เขาเบิ่งว่าอ่อย เพราะมันอ่อยมันกะต้องโกยนมมาดันหันหน้าไปทางเจ้าซั่นแมะ บ่แม่นหันข้างไปทางหาเจ้าพุ่น บ่ยั่วค่ะ บ่ยั่ว มันบ่แม่นอาการคนยั่วจ้ะ”
ไม่มีการคราง 18+ แน่นอน การสอนราบรื่นจนจบ ไม่มีคนอึดอัด
โค้ชส้ม : “คราง... ภาษาคั่นแม่นเว้าลาวเนาะ โอ้ยแมงเอ้ย เป็นหยังคือต้องตื่นเต้นน้า แบบโอ้ยๆ คือเป็นจั่งซี่น้อ ฟีลประมาณนั้น หนูไม่รู้จะครางไปทำไป แต่มันก็แล้วแต่คนมอง (ยืนยันว่าไม่ใช่การครางในลักษณะ 18+?) ใช่ค่ะ เป็นฟีลจัดการตัวเอง จัดการตัวเองให้กลับมาปกติ ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น อาการทุกคนในห้องก็ไม่มีอะไร ปกติค่ะ เราก็สอนปกติ เขาก็ถามเรื่องงานกับเราปกติ มีคนอึดอัดไหม หนูไม่รู้หรอก แต่ในสถานที่ในเวลาที่หนูสอนตรงนั้น ไม่มีคนกล่าว ไม่มีการหยุดประชุม ทุกอย่างราบรื่น ปกติ จนหนูสอนจนจบค่ะ”
ไปสอนคือไปสอน ไม่ได้มีเรื่องอื่น ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัว หรือขอถ่ายรูป ขอไลน์
โค้ชส้ม : “อ้าว ก็เขาจ้างไปสอน เราไม่ได้ทำอย่างอื่น ไม่ได้แบบแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้ขอไลน์ ไม่ได้ไปแบบ พี่ต้าร์คะ หนูขออนุญาตขอถ่ายรูปหน่อย ไม่มีเลยค่ะ”
ยินดีให้เปิดคลิปได้ จะไม่มีการฟ้อง “ไฮโซน้ำหวาน”
โค้ชส้ม : “หนูขออนุญาตว่า เปิดคลิปได้เลยนะคะ ส้มยืนยันว่าส้มจะไม่ฟ้องคุณน้ำหวานค่ะ”
ฝน : “อยากให้เข้าใจกันมากกว่า ต่างฝ่ายต่างทำมาหากิน”
โค้ชส้ม : “หนูยินดีให้เปิดค่ะ (มั่นใจคดีไม่พลิก?) ยืนยันค่ะ”
ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ “นาวิน ต้าร์” กับ “ไฮโซน้ำหวาน” ถึงขั้นเกือบจะหย่ากัน
ฝน : “โอ้ย ถ้าหย่าเพราะอีส้ม ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะ อย่าหย่าเพราะอีส้มเลยคะพี่”
โค้ชส้ม : “ไม่ได้คิดค่ะ คือเรามีความตั้งใจไปสอน ไม่ได้ตั้งใจไปทำให้ครอบครัวคนอื่นเขามีปัญหา ถ้าหนูรู้ว่างานนี้ที่หนูไปรับ จะทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยก หนูจะบอกเลยว่าหนูจะไม่รับตั้งแต่แรก”
แต่งตัวเซ็กซี่เป็นปกติ ไม่ได้ใส่ชุดนี้เพราะรู้ก่อนว่า “นาวิน ต้าร์” จะมา
ฝน : “เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วค่ะ”
โค้ชส้ม : “หนูเป็นคนแต่งตัวและก็เป็นคนออกแนวเซ็กซี่อยู่แล้ว ด้วยความชอบที่ตัวเองมีแบบนี้ วันนั้นไม่ได้รู้ข่าวว่าคุณต้าจะเข้าประชุม ทราบแต่เพียงว่าจะต้องไปสอนในทีมของคุณต้าร์ เราไม่ได้แบบว่าจะรับงานนี้แล้วต้องไปซื้อเตรียมชุดใหม่”
เผย “ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์” มองว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องใหญ่ได้
ฝน : “ทนายพัฒน์บอกว่า ต้องดู พอฟังแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องใหญ่ได้เลย เพราะมันอยู่ในระยะเวลาอันสั้น แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ 7 คน แล้วเขาก็ไม่ได้มีคอนแทคกัน เขาไม่ได้แชตกัน เขาไม่ได้มีอะไรเลย กิริยาต่อเนื่องหลังจากนั้นมันไม่มี และอีกอย่างนึง พี่น้ำหวานสวยมาก แล้วดูอีส้ม”
โค้ชส้ม : “คุณน้ำหวานแกสวย แกเก่ง ทุกอย่างพร้อมหมด”
ฝน : “สวย ไฮโซ รวย แล้วดูอีส้มพอฝนเห็นข่าว ฝนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่อง... ฝนแบบ ห๊ะ อีส้ม”
โค้ชส้ม : “อากัปกิริยาในห้องประชุม ที่พอจะทำให้เข้าใจผิด ก็ไอ้ที่มันสั่นๆ แบบจัดหน้าอกบ่อยๆ นี่แหละค่ะ ทำ 3-4 ครั้ง กับคำพูดที่ชื่นชมเขานั่นแหละค่ะ ที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้สองอย่าง แต่ไม่ไปหา ไม่มีอะไร ก็นั่งตรงข้ามกัน เวลาที่จะคุยกับคุณต้าก็หันหน้าไปทางคุณต้า แล้วก็เวลาสอนก็คือหันมาทางทีมงาน ก็คือคุณต้าร์ก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่ว่าโต๊ะมันเป็นวงกลม”
เสียใจคำพูด “ไฮโซน้ำหวาน” บอกใครจะจ้างไปเป็นที่ปรึกษา ระวังจะทำให้ครอบครัวล่มจม
โค้ชส้ม : “หนูเสียใจ... รู้สึกเสียใจ”
ฝน : “ฝนจะไม่ให้น้องรับงานแล้ว ไม่รับงานสอน ขายของเองดีกว่า เพราะเราขายของเองเราได้... เราได้เงินทุกวัน เราขายของเองดีกว่า เลิกรับงานเลย ฝนขออนุญาตพูดแทนนะคะ ถามว่าน้องเสียหายไหม น้องก็เสียหายแหละ คำพูดนั้นว่าไม่ให้จ้างงาน แต่ฝนกับน้องจะไม่เอามาเป็นประเด็นเสียใจเลย เข้าใจพี่น้ำหวานมากกว่าค่ะ ว่าพี่น้ำหวานพูดแบบนั้นออกมาเพราะอาจจะด้วยตอนนั้นอารมณ์
เอาเป็นว่าเราสองคนเข้าใจพี่น้ำหวานมากกว่า ถึงพี่น้ำหวานจะพูดถึงส้มยังไง ฝนกับส้มจะเข้าใจพี่น้ำหวาน จะไม่โกรธเคืองอะไรเลย เลือกที่จะเข้าใจเพราะว่าฟีลผู้หญิง ถ้าเกิดสามีเราหล่อ เราก็หึง เขาอาจจะมีอาการหึงหวง สองเราก็ปกป้องตัวเองแล้วด้วยการออกมาออกรายการค่ะ คือโดยส่วนตัวพวกเราเป็นคนทำงาน เป็นคนไม่สนใจดรามา”
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องถึงขั้นมีคดีความฟ้องร้อง
ฝน : “ใช่ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอบคุณทุกคนที่ไม่เข้าใจ แต่วันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจเองค่ะ วันนี้มั่นใจในเรื่องว่าตัวเองไม่ผิด ก็เลยหนักแน่นค่ะ ก็เลยกล้าออกมาค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีหมายศาลอะไรมาถึง
ฝน : “ยังไม่มีค่ะ ถ้ามาจริงๆ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง”
เตรียมพวงมาลัยมาขอขมา ถ้า “ไฮโซน้ำหวาน” อนุญาตให้เข้าไปขอโทษที่บ้านก็จะไปเลย
ฝน : “ค่ะ เพราะว่าอยากให้จบค่ะ อยากให้พี่เขามีความสุข อยากให้พี่เขาไลฟ์สดขายของ แล้วก็ทางเราก็อยากมีความสุข ทางเราก็อยากทำงาน เพราะว่าต่างคนต่างต้องดูแลครอบครัว ดูแลพ่อแม่ ดูแลลูก ถ้าเกิดว่าฝนและส้มเข้าไปกราบ ขอขมาแล้วจบ ฝนก็อยากพาน้องไปเลยค่ะ เพราะว่าวันๆ นึงเวลาเราไลฟ์ขายของ ไม่ได้อยาก ใช้คำว่าเสียเวลาแต่แม่ค้ามันทำงาน มันกระทบชีวิตจริงๆ”
ยอมขอโทษเพราะผิดเรื่องจับหน้าอก แต่เรื่องชู้สาวไม่ได้มีเจตนาจริงๆ
ฝน : “มันไม่ใช่ว่าการยอมรับผิดค่ะ เพราะว่าเขาอยากให้เราเข้าไปขอโทษ ก็จะขอโทษ ถ้าเขามองว่าเราผิดเรื่องที่เราจับหน้าอก จับหน้าอกจริงผิด ยอมรับผิดเรื่องจับหน้าอก แต่ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวแล้วถ้าพี่น้ำหวานอยากให้เราไปขอโทษเราก็ไป มันไม่ได้แปลว่าเราไปเพราะเราผิด แต่เราไปเพื่อเคลียร์ใจกัน”
หลังเป็นดรามา คนดูไลฟ์เยอะขึ้น ขายดีมาก!
ฝน : “ไม่มีค่ะ คนดูเยอะขึ้น คนดูเยอะอยู่แล้ว ขายดีคัก แต่เราขายของปกติอยู่แล้ว พอเกิดเหตุการณ์มันก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติ”
ยันไม่ได้สร้างกระแสให้คนสนใจ
โค้ชส้ม : “อันนี้มันแรงนะคะ มันจะขึ้นศาลนะคะ มันหนักเลยนะคะ”
ฝน : “ถ้าเราสร้างกระแส เราจะได้แค่แป๊บเดียว แต่ถ้าเราไม่ได้มีกระแสแต่ผลิตภัณฑ์เราดีจริงเราจะอยู่ได้ยาวนานมากกว่า แล้วในรายการ คือพี่หมวย (อริสรา กำธรเจริญ) เป็นคนเก่งเรื่องจิตวิทยา เขาดูออกเลยว่าคนนี้ประหม่ามาก พี่หมวยก็เลยอยากให้น้องเล่าก่อน แต่พอมันเล่าไม่รู้เรื่อง เลยค่อยให้ฝนพูด”
ไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง จะแต่งตัวแบบนี้ต่อไป
โค้ชส้ม : “หนูยังยืนยันว่าหนูก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละค่ะ ถ้าเหตุการณ์นี้จะทำให้หนูแต่งตัวเรียบร้อย หนูบอกเลยว่าหนูจะไม่มายืนอยู่ตรงนี้ มันคือสไตล์และความสุขของหนู”
ฝน : “แต่ตอนแรกก็คือแพนิกเลยแหละ สั่นเพราะว่าไม่มีที่ปรึกษา ไม่รู้จะไปอยู่ยังไง กลัวมากแหละ ไม่เคยเจอแต่ตอนนี้พอเราได้คุยกัน ได้มาออกรายการของกระแส กำลังใจจากพี่ๆ กำลังใจจากแฟนๆ เขาดีขึ้นมากแล้วค่ะ”
ร้องไห้และมีอาการสั่น ขอบคุณทุกกำลังใจ
โค้ชส้ม : “หนูไลฟ์แล้วหลายคนมาให้กำลังใจ หนูอ่านคอมเมนต์แล้วดีใจที่มีคนเข้าใจ (เสียงสั่น) หนูดีใจค่ะ ที่มีพี่ๆ มาหาหนูที่ช่อง มาให้กำลังใจหนู หนูเป็นแต่คนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่คิดว่าจะมีหลายคนเข้าใจแล้วให้กำลังใจเรา ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ ขอบคุณที่แบบเอ็นดูหนู ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ หนูบอกเลยว่า มันทำให้หนูอันนี้ได้ หายแพนิกได้ (ร้องไห้) หลังจากนี้หนูก็อยากทำงานปกติเลยค่ะ หนูแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้ว จริงๆ หนูไม่อยากออกสื่อเลยด้วยซ้ำ ตัวหนูเองรู้สึกว่ามันจบไปแล้ว แต่ว่าการที่หนูมาอยู่ ออกตรงนี้ (มีอาการสั่น)”
ลั่นเก่งเฉพาะอยู่กับมือถือ หลังคนสงสัยเป็นถึงโค้ชทำไมตื่นเต้นง่าย
ฝน : “มันเก่งเฉพาะอยู่กับมือถือ แต่มันไม่เก่งคน คนที่ตั้งตัวเองว่าโค้ชไม่ได้แปลว่าเก่งนะ บางคนไม่รู้เรื่อง แค่ไปเรียนมา ตั้งตัวเองว่าโค้ช ถึงบอกว่าทุกวันนี้เชื่อโค้ช เชื่ออะไรใน TikTok ไม่ได้นะ เชื่อคนที่เขาทำลงมือจริงดีกว่า”
แฟนไม่เข้าใจผิดเรื่องข่าว เพราะวันที่สอนเสร็จ ยังชม “นาวิน ตาร์” และ “ไฮโซน้ำหวาน” ให้แฟนฟังอยู่เลย
โค้ชส้ม : “นี่เขาก็มาอยู่ค่ะ เขาก็ไปรับไปส่ง คือเขาก็ไม่ว่ายังไงค่ะ วันที่เขามารับ เราอยู่บนรถก็ชื่นชมคุณนาวิน ต้าร์ และคุณน้ำหวาน ว่าเขาพี่เขาเก่งทั้งคู่เลย คือหนูชื่นชม เหมือนดาราจ้างเรา เราก็ดีใจ เรื่องข่าวแฟนก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเลยค่ะ ขึ้นรถมาหนูก็ชมว่าคุณเขาเหมาะสมสมกัน แล้วเหตุไฉนที่แฟนหนูจะเข้าใจผิดในเรื่องชู้สาว”