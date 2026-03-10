“หนึ่ง นึกคิด” ใจหายสวดคืนสุดท้าย น้ำคลอทุกครั้งที่พูดถึงภรรยา เปิดใจพยายามจะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้

บรรยากาศในงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้าย ของ “มุกดา บุญทอง” คุณแม่ของอดีตนางเอกชื่อดัง “กุญแจซอล ป่านทอทอง” ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพรุ่งนี้ (11 มี.ค.) ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
“หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” ผู้เป็นสามี ยังมีอาการน้ำตาคลอทุกครั้งที่พูดถึงภรรยา โดยเจ้าตัวได้เผยกับสื่อเพียงสั้นๆ ว่า “สวดคืนสุดท้ายแล้วก็ใจหาย แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว เริ่มปรับตัวได้ คือมันก็ต้องใช้เวลา อยากอยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆ พูดแล้วก็… (น้ำตาคลอ) พยายามที่จะสู้ต่อช่วงนี้ไปให้ได้ หลายคนฝากกำลังใจมาเยอะ บางคนก็โทร.มาบอกว่ากลับมาไม่ทัน คนก็ส่งกำลังใจมาเยอะมาก”
ด้านลูกสาวคนกลางและคนเล็ก อย่าง “แจกัน” และ “เรดาห์” ก็คอยช่วยคุณพ่อรับแขก ที่ทยอยมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง