ทำบุญรำลึก 4 ปี “สรพงศ์ ชาตรี” พร้อมนำรูปปั้นเหมือนกลับสู่บ้าน

ครบรอบการจากไป 4 ปี ของ “เอก สรพงศ์ ชาตรี”ศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะการแสดง) ที่แฟนๆ ยังคงระลึกถึงเสมอ ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 คุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา คุณสรพงศ์ ชาตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี พร้อมครอบครัว จัดพิธีทำบุญรำลึกครบรอบ 4 ปี พร้อมนำรูปปั้นเหมือน สรพงศ์ ชาตรี ที่ได้ทำพิธีเททองหล่อไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดรูปปั้นได้เสร็จสมบูรณ์นำกลับสู่บ้าน ณ อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ภายในงาน พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.พลเดช จุลเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย “เอม พิศรุตม์ เทียมเศวต” และ “อั้ม พัทธกฤต เทียมเศวต” ลูกชายของ สรพงศ์ ชาตรี โดยมี ศิลปินแห่งชาติ ชัยชนะ บุญนะโชติ และภรรยา พิกุล บุญนะโชติ ร่วมงาน
หลังเสร็จพิธีทำบุญตักบตร สวดมาติกา ทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ “ดวงเดือน จิไธสงค์” ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี พร้อมครอบครัว และญาติธรรมได้มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน บ.โน่นกุ่ม จ.นครราชสีมา
น.ส.ดวงเดือน จิไธสงค์ ประธานมูลนิธิฯ เผยว่า “ขอกราบนมัสการ กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่เมตตามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอบพระคุณคุณพ่อพล.อ.พลเดช และคุณแม่มัณฑนา จุลเสน ให้เกียรติมาเป็นประธาน ขอบคุณ เอม-อั้ม ลูกชายของพี่เอกที่คอยเป็นพลังใจ และคณะส่วนราชการอำเภอสีคิ้วทุกภาคส่วน ประชาชนชาวโคราช แฟนหนังแฟนละคร พร้อมกัลยาณมิตรของพี่เอกทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นพลังบุญรำลึกถึงพี่เอก”
“วันนี้พระมาเยอะมากทั้งนิมนต์และไม่ได้นิมนต์ เป็นที่อัศจรรย์มาก และปีนี้พิเศษสุดคือนำรูปปั้นกลับบ้าน ซึ่งมาถึงเมี่อวันที่ 9 มี.ค. ก็มีพิธีสวดพุทธมนต์ต้อนรับ รูปปั้นเพิ่งทำเมื่อปลายปีที่แล้ว เพราะเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาจิตใจพวกเรายังไม่เข้มแข็ง พอทุกอย่างดีขึ้นก็ค่อยๆ เดินตามสเต็ปที่เคยคุยกับพี่เอกไว้ ปีที่แล้วเลยติดต่อช่างว่าจะปั้นรูปพี่เอก ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะปั้นเสร็จ เรานำรูปปั้นมาที่นี่เพราะเป็นบ้านที่พี่เอกเลือก สถานที่นี้เป็นสถานที่ๆ เค้าใช้ในการสร้างบุญบารมี สร้างสถาปัตยกรรมของแผ่นดินให้คนไทยทั้งชาติ พี่เอกจะอยู่ตรงนี้ให้แฟนๆ ได้เห็นกันตรงจุดต้อนรับประชาชน ตอนไปรับก็บอกพี่เอกว่ากลับบ้านนะ สำหรับชุดที่เลือกให้ปั้นจะเหมือนกับที่พี่เอกใส่ เสื้อสีขาวมีผ้าคล้องคอ เรารู้สึกว่ารูปปั้นเหมือนเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของเค้า เป็นเหมือนตัวจริงที่ทุกคนมาสัมผัสได้
ส่วนมูลนิธิฯ ยังเดินตามรอยเจตนารมย์ของพี่เอกทุกอย่าง ถึงจะทำยากแต่เราค่อยๆ ก้าว อาจจะช้าเนื่องจากหลายๆ ปัจจัย ตอนที่พี่เอกอยู่เค้าเป็นทุกอย่าง ทั้งพลังศรัทธา พลังบุญ พลังในทุกๆ ด้าน ตอนนี้คนที่มากราบหลวงปู่โต ก็จะได้เจอ พี่เอก-สรพงศ์ ชาตรี เหมือนเดิม ถึงเราไม่ได้เก่งเหมือนเค้า แต่ก็รู้ทุกเรื่องที่ทำมาด้วยกัน เดินตามที่พี่เอกวางไว้ทุกก้าว ไม่นอกลู่นอกทาง อย่างที่เค้าตั้งใจให้หลวงปู่โตเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยทุกคน ใครทุกข์ก็มา ใครไม่มีกินก็มา เราเลยได้รับพลังจากคนที่มาขอพร และช่วยกันสืบสานงานของพี่เอก แวะมาเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานอยู่ทุกวัน”
ทางด้านลูกชายของ สรพงศ์ ชาตรี กล่าวว่า… “ผมเห็นตั้งแต่วันที่หล่อรูปปั้นเสร็จ ช่วงหลังคุณพ่อชอบใส่ชุดมีผ้าคล้องคอแบบนี้ เราเห็นแล้วรู้สึกว่าคือตัวตนของสรพงศ์ ชาตรี จริงๆ”
จากนั้น ศิลปินแห่งชาติ ชัยชนะ พิกุล บุญนะโชติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันนี้มีความยินดีที่ได้มาร่วมงานระลึกนึกถึงพระเอกอินเตอร์ สรพงศ์ ชาตรี ของเรา แม้จะจากไป 4 ปี แต่ความดียังคงอยู่ ความตั้งใจก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์โต และอุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธได้มากราบไหว้ อยากให้แฟนๆ ของพระเอกตลอดกาล สรพงศ์ ชาตรี ที่ผ่านถนนมิตรภาพได้แวะมาเป็นกำลังใจให้ ดวงเดือน จิไธสงค์ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทุกท่านได้มีพลังในการสานต่อความดีครั้งนี้ต่อไป”
หลังจากร่วมระลึกถึงพระเอกตลอดกาลแล้ว ชัยชนะ บุญนะโชติ พร้อมภรรยา ยังได้ ร้องเพลง “บางกอกน้อย” ซึ่งเป็นเพลงโปรดของ เอก สรพงศ์ ชาตรี เป็นการปิดท้ายอย่างอบอุ่น