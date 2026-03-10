“แจกัน” ขอความกรุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน! ขอความสงบจัดงานศพให้ “แม่มุกดา”

ยังเป็นประเด็นที่แฟนๆ จับตามอง ว่า “กุญแจซอล ป่านทอทอง” จะมาร่วมงานศพ “แม่มุกดา บุญทอง” ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ จัดพิธีศพ ณ วัดสัมมาชัญญาวาสหรือไม่
ขณะที่ล่าสุด “แจกัน ปอถักทอง บุญทอง” ลูกสาวคนกลาง ซึ่งเป็นน้องสาวของกุญแจซอล ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัว อยากจัดงานให้คุณแม่อย่างสงบและเรียบร้อย พร้อมวอนงดเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน
“ช่วงนี้ขออนุญาตจัดการเรื่องงานคุณแม่แบบสงบและเรียบร้อย ขอความกรุณา สำนักข่าวหรือเพจต่างๆ งดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความสับสน หรืออาจสร้างความเสียหายแก่คุณแม่หรือครอบครัว ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัวหน่อยนะคะ” และใส่อีโมจิยกมือไหว้