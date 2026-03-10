“ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ตาร์” ไม่ไปโหนกระแส แต่โผล่อัดคลับฟรายเดย์ “อั๋น ภูวนาท” เผยตีกันยันก่อนเข้ารายการ

“ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ตาร์” ไม่ไปโหนกระแส แต่โผลอัดคลับฟรายเดย์ “อั๋น ภูวนาท” เผยตีกันยันก่อนเข้ารายการ แต่ไม่ขุ่นไม่เคืองกันแล้ว ลั่นอ่านข่าวยังเข้าใจผิดประเด็น
ไม่ได้ไปเผชิญหน้า “โค้ชส้ม” ในรายการโหนกระแส แต่ไปอัดเทปรายการคลับฟรายเดย์แทน สำหรับ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” พร้อมสามี “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุลโดย “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน”ได้เผยภาพทั้งคู่สีหน้าชื่นมื่น เหมือนไม่มีอาการขุ่นเคืองกันแล้ว โดยโพสต์พร้อมเพลง “เถียงกันทำไม” ของ “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตน์” เนื้อเพลงว่า ไม่มีรักไหน ที่ดีทุกวัน ยิ่งนานยิ่งผ่านเรื่องราวมากมาย เข้ามาทดสอบ เข้ามาลองใจ ว่าความรักของใครแกร่งจริง หากเราเรียนรู้วิชาอดทน หากเราผ่านพ้นผ่อนได้ทุกสิ่ง
งานนี้ได้เขียนแคปชั่นถึงทั้งคู่ว่า “แวะมาเคลียร์ใจกันที่นี่ ตีกันยันนับ 5 4 3 2 1 แต่ผมว่าถ้าเราได้ฟังและดู คลับฟรายเดย์โชว์นี้ คุณจะเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น พี่อั๋น พี่อ้อย พี่ฉอด ถึงกับร้องอ๋ออออ เออออ จริงงงง พี่อั๋นอ่านข่าวยังเข้าใจผิดประเด็นเลย ขอบคุณนาวิน ต้าร์ , น้ำหวาน นะครับที่ตั้งใจมาคุยกันวันนี้ ไม่ขุ่นไม่เคืองกันแล้วน้า #คลับฟรายเดย์โชว์”