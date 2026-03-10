"สิงห์เหนือ เสือใต้" เปิดรอบปฐมทัศน์ ชูโรงเรื่องราวคนไทยกับพลังแห่งความสามัคคีที่ไม่มีวันพ่ายแพ้

ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สโคปโปรดักชั่นส์, เอเซียแปซิฟิคเทควันโด้อคาเดมี (APTA) และ เพชรพันนาโปรดักชั่น จัดงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์อย่างเป็นทางการกับ “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้-แอ็กชั่น สัญชาติไทยที่รวมความสนุก ฮา มัน และซึ้ง ไว้ในเรื่องเดียว ผลงานการกำกับโดยสองผู้กำกับฝีมือดี ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และ ธวัชชัย ลัดลอย ที่พร้อมจะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทั่วประเทศ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ขนทัพนักแสดงแถวหน้าและดาวรุ่งมาอย่างคับคั่ง นำโดย น้ำฟ้า-ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ, ตาต้าร์-ชาติชาย ชินศรี, ดงเด้ง-ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร, บิวบอง-สงกรานต์ สิทธิ, ชาเน่-อธิสรรค์ ยิ่งเจริญธนเลิศ, ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, คิวคิว-อิงค์อัณณ์, เดี่ยว-ชูพงษ์ ช่างปรุง, รอนนี่ เฟอร์กูซัน และ ภัค มลิวัลย์ พร้อมด้วยนักแสดงสมทบและนักแสดงแอ็กชั่นหน้าใหม่อีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสัน
2 ผู้กำกับ ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และ ธวัชชัย ลัดลอย เปิดเผยว่า แรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดจากความต้องการสะท้อนภาพความขัดแย้งเล็กๆ ในสังคมที่อาจลุกลามเป็นความรุนแรงได้หากขาดการหันหน้าเข้าหากัน โดยใช้ชุมชนเล็กๆ เป็นภาพแทนของสังคมใหญ่ เพื่อตั้งคำถามว่าเมื่อภัยร้ายมาเยือน เราจะเลือก “ศักดิ์ศรี” หรือ “ความเป็นหนึ่งเดียว” นอกจากความบันเทิงแล้ว หนังยังสอดแทรกกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น อาทิ งานบุญ เพลงกลองยาว มวยทะเล และกีฬาตะกร้อ เพื่อส่งต่อข้อคิดเรื่องพลังแห่งความสามัคคีและน้ำใจไทย
“สิงห์เหนือ เสือใต้” บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองหมู่บ้านริมน้ำ “บ้านเหนือ” และ “บ้านใต้” ที่กลายเป็นคู่กัดกันในทุกเรื่อง โดยเฉพาะศึกชิงนางระหว่าง เมฆ (หนุ่มหัวร้อนบ้านเหนือ) และ ชัช (หนุ่มกวนบ้านใต้) ที่แย่งกันจีบ ใบตอง ลูกสาวกำนันนก จนเรื่องราวบานปลายถึงขั้นต้องใช้การแข่งตะกร้อตัดสินศักดิ์ศรี แต่แล้วความฮาก็ต้องเปลี่ยนเป็นความระทึก เมื่อ เสือเข้ม จอมโหดยกแก๊งปล้นหมู่บ้านและจับใบตองเป็นตัวประกัน ทำให้ทั้งสองหมู่บ้านต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะวางความแค้นลงเพื่อรวมพลังปกป้องบ้านเกิดและคนที่รักหรือไม่
พิสูจน์บทสรุปของศึกเหนือ-ใต้ และพลังความสามัคคีที่จะทำให้คุณประทับใจ “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) พร้อมให้รับชมแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ