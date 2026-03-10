เวียงจันทน์เตรียมระเบิดความมันส์!ครั้งแรกของ 4eve และ atlas ในงานรวม L-pop และ T-pop ในงาน“L.I.T POP MUSIC FESTIVAL EPISODE 1 : TICKET 2 MIRACLE”

นครหลวงเวียงจันทน์กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของดนตรีป๊อปแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเทศกาลดนตรีครั้งสำคัญ “L.I.T POP MUSIC FESTIVAL EPISODE 1 : TICKET 2 MIRACLE” ที่เตรียมรวมศิลปิน L-POP และ T-POP มากกว่า 20 แอคต์ มาสร้างประสบการณ์เฟสติวัลครั้งใหญ่ให้กับแฟนเพลงจากลาว ไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
งานจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2026 ณ ITECC Exhibition Hall โดยพื้นที่ฮอลล์จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีเทศกาลดนตรีป๊อประดับภูมิภาค พร้อมโปรดักชันเวที แสง สี เสียง และ LED Show ระดับเฟสติวัล ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตอย่างใกล้ชิด
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการรวมตัวของศิลปิน T-POP จากประเทศไทย ที่กำลังมาแรง ได้แก่ 4EVE, ATLAS และ JMNK ที่จะยกโชว์พิเศษมาแสดงให้แฟนๆ ชาวลาวได้ชมแบบเต็มรูปแบบ
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของงานคือการปรากฏตัวของ Jack Fanchan นักแสดงและพิธีกรชื่อดังจากประเทศไทย ที่จะมารับหน้าที่ Special MC ของเทศกาล เพื่อสร้างความสนุกและพลังให้กับเวทีตลอดทั้งงาน
ขณะเดียวกัน ฝั่ง L-POP ก็ขนศิลปินยอดนิยมของลาวมาร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่ง อาทิ MVIIZ, CLOZER, Bellez, Vientian Musician Laos, SWAGWAZZ, Pingko, Atian, GOMEN, iMEL, JUST’’, Nutdao, Huen Crew x Horlock, SIXNAR, NAEMZ รวมถึงศิลปินดาวรุ่งอีกมากมายที่กำลังได้รับความนิยมในวงการเพลงลาว
ภายในงานยังมี โซนกิจกรรมเฟสติวัลหลากหลาย สำหรับผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็น บูธอาหาร โซนสินค้า กิจกรรมแดนซ์ชาเลนจ์ และพื้นที่ถ่ายภาพภายในงาน เพื่อให้แฟนเพลงได้สนุกกับเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวัน
L.I.T POP MUSIC FESTIVAL ตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดนตรีของ ลาว ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมผลักดันศิลปินในภูมิภาคให้เติบโตและก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
📍 21 มีนาคม 2026
📍 ITECC Exhibition Hall
📍 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว