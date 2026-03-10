“เติ้ล ตะวัน” กลัว! หลับแล้วไม่ตื่น ไม่ได้บอกลาลูก-เมีย หลังตรวจเจอความเสี่ยงสารพัด “โรคคนอ้วน”

ปล่อยจอยแบบยั้งปากเรื่องกินจนหลายๆ คนทักว่าอ้วนมาหลายปี แต่ก็โนสนโนแคร์ สำหรับพระเอก “เติ้ล ตะวัน จารุจินดา” ที่สาวๆ ทั้งประเทศเคยกรี๊ดให้กับความหล่อใสหล่อแซ่บจากละครเรื่อง น้ำพุ และ สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย แต่หลังจากผันตัวมาทำงานเบื้องหลังเป็นผู้จัดฯ ผู้กำกับละคร เติ้ล ตะวัน ก็เลือกที่จะกิน กิน กิน และทำงานจนถึงเช้าแทบจะทุกวันตลอดระยะหลายปี
ซึ่งเมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว เติ้ล ตะวัน มีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพในรอบหลายปีอย่างจริงจัง ซึ่งผลการตรวจทำเอาเจ้าตัวแทบช็อค! เพราะสุขภาพร่างกายเข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรง มีความเสี่ยงที่จะเป็นสารพัดโรคร้าย ทั้งโรคหัวใจ สโตรก เบาหวาน ไขมันในเลือด หลอดเลือดสมองอุดตัน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับกลัวมากกับคำว่า หลับแล้วไม่ตื่น เพราะถ้าเจ็บป่วยยังสามารถรักษาตามอาการได้ ยังได้เห็นหน้าคนที่ตัวเองรัก แต่ถ้าหลับแล้วไม่ตื่น คือไปแล้ว ไปเลย ไม่สามารถบอกลา ลูก-เมีย หรือคนในครอบครัวได้เลย
ทำให้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ เติ้ล ตะวัน กลับมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่างจริงจัง ในการควบคุมอาหาร งดของโปรดอย่าง ของมัน ของทอด ของหวาน และออกกำลังกาย จนหลายคนเริ่มทักว่าผอมลงอย่างเห็นได้ชัด เหมือนได้ย้อนกลับไปสู่ยุคตอนเป็นพระเอกละคร อุ่นไอรัก, คุณชายตำระเบิด ถือเป็นความภูมิใจในวัย 45 ปี ที่ เติ้ล ตะวัน ที่หันกลับมารักตัวเองมากขึ้น และเลือกที่จะทำเพื่อทุกๆ คนในครอบครัว