“ออม กรณ์นภัส” เจิดจรัส ในฐานะ Friend of the House, บุลการี ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุลการี (@bvlgari) จัดงานเปิดตัว “ออม กรณ์นภัส” (@orm.kornnaphat) ในฐานะ Friend of the House, บุลการี ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ บูติกสยามพารากอน พร้อมเผยโฉมผลงานใหม่ล่าสุดจากคอลเลคชั่น Serpenti Viper อันสะท้อนเอกลักษณ์อันโดดเด่น น่าหลงใหล และร่วมสมัยของเมซง

