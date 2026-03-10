The People Awards 2026 ร่วมฉลองพลังของผู้คนที่เปล่งประกายบนเส้นทางของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “Shine Your Path”

The People สื่อออนไลน์ชั้นนำที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวของ คนที่เปลี่ยนโลก จัดงาน The People Awards ครั้งที่ 5 ประจำปี 2026 (TPPA2026) ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ คริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "Shine Your Path: เปล่งประกายบนเส้นทางของตัวเอง" ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และ 100 Finalists ผู้เข้าชิงรางวัล People of the Year จากทั่วประเทศ พร้อมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ The People
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา The People Awards ยืนหยัดเป็นเวทียกย่องผู้คนในทุกสาขา โดยในแต่ละปีมีธีมที่สะท้อนพลังสังคม ได้แก่ ปีแรก 'คนเปลี่ยนโลก' ปีที่สอง 'ความพร้อมกับอนาคต' ปีที่สาม 'การก้าวข้ามขีดจำกัด' ปีที่สี่ 'ความกล้า' และในปีที่ 5 นี้ The People โฟกัสที่ "เส้นทาง" เพราะเชื่อว่า ทุกเส้นทางที่เลือกด้วยความตั้งใจ ย่อมมีแสงในแบบของตัวเอง และค่ำคืนนี้คือค่ำคืนที่แสงเหล่านั้นจะถูกมองเห็นอย่างชัดเจนที่สุด
งานในปีนี้เปิดด้วยการเดินพรมแดงของ 100 Finalists ผู้เข้าชิงรางวัล People of the Year จากทั้ง 10 สาขา ตามมาด้วยการแสดง "Path of Light" โดย TONTRAKUL (ต้นตระกูล แก้วหย่อง) สมาชิกวง Asia7 ก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัล อนันต์ ลือประดิษฐ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The People ได้ขึ้นกล่าวสปีชเปิดงาน ถ่ายทอดที่มาของธีม Shine Your Path ผ่านเรื่องราวการ 'ควบคุมไฟ' ของมนุษยชาติในยุคโบราณ จนถึงแรงบันดาลใจจากผลงานของผู้กำกับอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล และประกาศเปิดตัว The People Website โฉมใหม่ ในฐานะ 'ประภาคารแห่งยุคสมัย' ที่รวบรวมทุกเฉดสีของแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ยังมี Special Speech จาก ปัณฑพล ประสารราชกิจ ผู้ก่อตั้งและบริหารค่าย Gene Lab ได้ขึ้นกล่าวสปีชพิเศษในหัวข้อ "Light in the Darkness" ถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตตัวเองและมุมมองถึงพลังดนตรีในฐานะแสงสว่างที่ทะลุผ่านกำแพงแห่งอคติ ชนชั้น และเพศสภาพ สะท้อนธีมหลักของงานว่าก่อนจะส่องทางให้ใคร เราต้องเชื่อก่อนว่าตัวเราเองก็มีแสง ดังที่ปัณฑพลได้กล่าวเอาไว้ว่า “ถ้ามองเห็นแสงอยู่ที่ปลายทาง ผมจะอยากรู้ว่าตัวเราจะสามารถไปได้แค่ไหน”
7 องค์กรแห่งปี กับรางวัล Corporate of the Year 2026
รางวัล Corporate of the Year มอบให้แก่องค์กรที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ด้วยภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยพิจารณาจากคุณค่าที่องค์กรส่งต่อให้ผู้คน การยกระดับคุณภาพชีวิต การริเริ่มนวัตกรรม และการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ในปีนี้มี 7 องค์กรที่ได้รับรางวัล
1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
รางวัล: People & Culture Prime Award
องค์กรที่เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีหรือขนาดของธุรกิจ แต่เริ่มจาก 'คน' AIS สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างได้แสดงคุณค่า และพัฒนาศักยภาพของผู้คนอย่างเท่าเทียม ผ่านการเรียนรู้ โอกาส และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ว่าบทบาท เพศ วัย หรือที่มาใดก็ตาม รับรางวัลโดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร
2. The Klinique
รางวัล: The Pinnacle of Aesthetic & Wellness Leadership Award
ผู้นำด้าน Aesthetic & Anti-Aging ที่ผสานศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี และความเข้าใจมนุษย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานคลินิกความงามของประเทศไทย The Klinique ไม่ได้เพียงเปลี่ยนรูปลักษณ์ แต่เปลี่ยน 'ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง' ของผู้คนจำนวนมาก พิสูจน์ว่าเมื่อแบรนด์เลือกยืนบนเส้นทางของคุณภาพ ความจริงใจ และนวัตกรรม แสงนั้นจะส่องทางให้ผู้คนจำนวนมากกล้า Shine your Path ไปพร้อมกัน รับรางวัลโดย นพ.อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
3. สถาบันพระปกเกล้า
รางวัล: Excellence in Organisational Transformation and Social Impact
ในฐานะ 'คลังสมองของชาติด้านนิติบัญญัติ' องค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ซึ่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงในเชิงวิชาการ แต่ถูกนำไปใช้จริงในการพัฒนานโยบาย ผู้นำ และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของสังคมไทย คือองค์กรที่เปล่งประกายด้วยพลังของปัญญาและส่งต่อคุณค่าให้สังคมไทยอย่างแท้จริง รับรางวัลโดย ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รางวัล: Financial Innovation for National Development Leadership
ในฐานะองค์กรที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์บริบทของสังคมไทย ยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทันสมัย ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในโลกยุคดิจิทัล รับรางวัลโดย คุณดลลดา ภูวเศรษฐศัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Customer Insights
5. Prospect Development
รางวัล: Confident Growth Leadership
ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ผู้นำโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า เบอร์ 1 พื้นที่ Free Zone ของไทย ไม่ได้เพียงบริหารพื้นที่ให้เช่า แต่วางรากฐานและสร้างต้นแบบพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมให้เติบโตไปด้วยกันทุกภาคส่วน และยกระดับศักยภาพองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ รับรางวัลโดย คุณรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ
6. T.MAN Pharmaceutical
รางวัล: Thai Healthcare Innovation Impact Excellence
บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติไทยที่มีจุดยืนชัดเจนในฐานะ 'ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากงานวิจัย' โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ Propoliz ที่ใช้สารสกัดโพรพอลิส (Propolis) จากผึ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติด้านต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมวัฒนธรรม 'การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน' และ Self-Care ให้แพร่หลายในสังคมไทย พร้อมเป็นตัวอย่างแบรนด์ไทยที่ใช้ข้อมูลและวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือ รับรางวัลโดย คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รางวัล: Total Solution for Living
ผู้นำอุตสาหกรรมสีและวัสดุปกป้องพื้นผิวของไทย ที่ก้าวข้ามบทบาทจาก 'ผู้ผลิตสี' สู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ยิปซั่มบอร์ด กระเบื้อง ไปจนถึงนวัตกรรมสุขภัณฑ์ TOA มองบ้านเป็นระบบที่เชื่อมโยงผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
รางวัล Campaign of the Year 2026 แคมเปญแห่งการเปลี่ยนแปลง
รางวัล Campaign of the Year 2026 มอบให้กับแคมเปญที่ไม่ได้เพียงสร้างการรับรู้ แต่สร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เพียงจุดประกายกระแส แต่จุดประกายความคิด และทำให้สังคมมองเห็น 'เส้นทางใหม่' ที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาจากแคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก 50 แคมเปญที่เข้าร่วม ถูกคัดให้เหลือ 10 Nominees ได้แก่ กล่องศิลปะบำบัดใจ 'Beauty Inside Out' (ลอรีอัล), Give a Smile (วัตสัน), ทะเลปลอดเศษอวน Net Free Seas (EJF), New Life BRA CYCLE (ซาบีน่า), สูงวัยให้พร้อม (สสส.), บ้านนี้ไม่เทรวม (กรุงเทพมหานคร), เที่ยวทั่วไทย ฮีลใจรักษ์โลก (ททท.), อาสาล้างบ้าน (มูลนิธิกระจกเงา), Run2Free (iLaw ร่วมกับภาคีเครือข่าย) และ Just Don't Judge (แสนสิริ)
รางวัล Campaign of the Year 2026 มอบให้กับแคมเปญ "Just Don't Judge…หยุดตัดสิน" โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แคมเปญที่ชวนสังคมหยุดตัดสิน และเริ่มต้นด้วย 'ความเข้าใจ' ผ่านแนวคิด Live Equally ที่ยืนหยัดมากว่า 10 ปี โดยในปี 2025 ไม่ได้เพียงร่วมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม แต่ยังเดินหน้าสร้างพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเองได้อย่างภาคภูมิ พร้อมผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยรางวัล Pride Value of Company จากเวที Bangkok Pride Awards 2025
รางวัล Popular of the Year 2026 เสียงจากประชาชน
รางวัล Popular of the Year 2026 คือรางวัลที่สะท้อนพลังของประชาชนอย่างแท้จริง โดย The People เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ thepeople.co ในช่วงตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จาก 20 Finalists ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการ The People
ผู้ที่คว้าตำแหน่ง Popular of the Year 2026 ด้วยคะแนนสูงสุด 30.18% ได้แก่ ศิริลักษณ์ คอง และ กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ (หลิงออม) สองดวงดาวผู้ไม่เพียงสร้างผลงานอันโดดเด่น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกให้กับผู้คนจำนวนมาก พิสูจน์ว่าเมื่อกล้าเดินในเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจน
10 บุคคลแห่งปี 2026 รางวัล People of the Year 2026 : 10 สาขา
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ศิลปะ สื่อมวลชน และกองบรรณาธิการ The People ร่วมกันคัดเลือกจากกว่า 100 Finalists สู่ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา โดยพิจารณาจากบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ส่องแสงความเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมในรอบปีที่ผ่านมา
สาขาศิลปวัฒนธรรม ผู้ได้รับรางวัลคือ อีสานนครศิลป์
สาขาความเสมอภาค ผู้ได้รับรางวัลคือ เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข
สาขาการศึกษา ผู้ได้รับรางวัลคือ อรรถพล อนันตวรสกุล
สาขาบันเทิง ผู้ได้รับรางวัลคือ Jeff Satur
สาขาสุขภาพ ผู้ได้รับรางวัลคือ พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร
สาขาธุรกิจ ผู้ได้รับรางวัลคือ อัจฉรา บุรารักษ์
สาขากีฬา ผู้ได้รับรางวัลคือ โรงเรียนหมอนทองวิทยา
สาขาเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลคือ เป๋าตัง
สาขาสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัลคือ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
สาขาการเมือง ผู้ได้รับรางวัลคือ รักชนก ศรีนอก
The People คือสื่อออนไลน์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวของ 'คนที่เปลี่ยนโลก' ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การเมือง สังคม ธุรกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ด้วยความเชื่อว่าทุกเรื่องราวของมนุษย์มีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น The People Awards จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้ชมติดตามทั้งจากการร่วมงานและการถ่ายทอดสดในทุกปี