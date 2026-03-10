xs
ฮือฮา “ปุ๊กกี้ ปริศนา” คืนไมค์ในรอบหลายปี เวทีเดียวกับ “เสก โลโซ” ลั่นรอบหน้าเจอกันข้างนอกนะคะ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นภาพจำสุดประทับใจที่แชร์กันว่อนโซเชียล เมื่อร็อกเกอร์ระดับตำนาน “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย ปรากฏตัวในนามวงมีนบุรี จากกรมราชทัณฑ์ เพื่อเปิดคอนเสิร์ตสร้างความสุข ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่ที่เซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิม คือการเชิญอดีตนักร้องสาวชื่อดังค่ายอาร์เอสอย่าง “ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง” ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดูแลของกรมราชทัณฑ์ให้ขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีด้วย นับเป็นการหวนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงในคอนเสิร์ตต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกในรอบหลายปี

โดยปุ๊กกี้เลือกหยิบเพลงฮิตตลอดกาลของตัวเองอย่าง “ใกล้” ขึ้นมาขับร้อง แม้จะเป็นครั้งแรกที่เสกต้องเล่นกีต้าร์เพลงนี้ แต่เจ้าตัวก็โชว์ฝีมือได้เนียนกริบสมเป็นมืออาชีพ ขณะที่แฟนเพลงรุ่นใหญ่และศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจล้นหลาม ทำบรรยากาศอบอวลไปด้วยความคิดถึง ด้านปุ๊กกี้ ปริศนา ได้เผยกับเสกบนเวทีสั้นๆ ว่า “รอบหน้าเจอกันข้างนอกนะคะ” สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แฟนๆ ทั่วทั้งงาน ซึ่งบรรยากาศดังกล่าว เฟซบุ๊ก Adisorn Sansaneeyasuntorn ได้ไลฟ์สดเอาไว้ให้แฟนๆ ได้ชมกันด้วย














