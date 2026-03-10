“ตาต้า ชาติชาย” พลิกโฉมหล่อโอปป้า ลด 11 กิโลใน 3 เดือน หักดิบเลิกอบายมุข ปั้นหุ่นลุยฮอลลีวูด

“ตาต้า ชาติชาย” สาบานที่ฮ่องกง จะปฏิวัติตัวเองเรื่องสุขภาพ หักดิบอบายมุข ลด 11 กิโล ภายในเวลา 3 เดือน ภูมิใจคนชมหล่อและดูดี มายด์เซ็ตเปลี่ยนตามสุขภาพที่ดี ลั่นปั้นหุ่นใหม่ตรียมโกอินเตอร์ เล่นหนังฮอลลีวูด ลบคำสบประมาท
กลายเป็นที่ฮือฮาในงานเปิดตัวหนังไทยคอมเมดี้-แอ็กชั่น “สิงห์เหนือ เสือใต้” (THAI FIGHTERS) เมื่อนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี “ตาต้า ชาติชาย ชินศรี” หรือที่คุ้นเคยกันในบท “บักเซียง” ปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมเพรียว ดูหล่อเหลาขึ้นผิดหูผิดตา จนหลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวไปทำอะไรมา งานนี้ ตาต้าเผยว่าตนเองลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองจากสัญญาณเตือนทางสุขภาพ ยืนตากแดดแค่ 10 นาที ก็หอบเหนื่อย รู้สึกตัวเองไม่เป็นมืออาชีพ พร้อมเผยสูตรลับลดน้ำหนัก 11 กิโล ในเวลาเพียง 3 เดือน
“ไปศึกษาเรื่อง longevity มา กับการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง เรียกว่าศึกษามาอย่างละเอียด รวมถึงมีเทรนเนอร์ที่คอยดูแลด้วย ก่อนหน้านี้น้ำหนัก 74 กก. ตอนนี้อยู่ที่ 63 กก. ก็ 11 กก. ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน อันนี้คือลดแบบถูกวิธี และสุขภาพดีด้วย ก็ค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นเพราะว่ากินผงผักอยู่ ที่หันมาศึกษาเพราะรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตมาหนักตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา
ที่มันเห็นชัดเจนว่ามันลดจริงๆ และดูดีขึ้นเพราะว่ากินดี กินดีในที่นี้ไม่ใช่กินของแพง เรากินแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ต่อมาคือนอนดี เป็นสิ่งสำคัญมากๆ แรกๆ คือยากมาก เราต้องมาบริหารเวลาในไลฟ์สไตล์และงานของเรา มันยากในช่วงแรกๆ แต่พอเราปรับได้มันก็ไปได้ ข้อนี้ยาก ถ้าวันไหนเลิกงานดึกกลับไปเราก็นอนเลย พยายามนอนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกายทั้งภายในและภายนอกให้มันดีขึ้น แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆ อีกอย่างผมเลิกดื่มด้วย หุ่นมันก็ลงแบบฮวบๆ เลย”
จุดเริ่มต้น เพราะยืนตากแดด 10 นาทีแล้วรู้สึกเหนื่อย
“ผมทำงานไม่ไหว คือตอนนั้นยืนตากแดด 10 นาทีแล้วรู้สึกตัวเองไม่ไหว มันเหนื่อย มันหอบ เราเป็นอะไรของเรา มันทำให้การทำงานมันไม่โฟล มันไม่ดูเป็นมืออาชีพ ก็มาตกผลึกความคิดตัวเอง ต้องเริ่มแล้วนะ ก็เลยหันมาโฟกัสเรื่อง longevity ตอนนั้นไม่ได้ไปหาหมอ ไม่ได้ไปรีเช็กว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะไม่กล้าจริงๆ ผมไม่ได้ป่วยครับ แต่แค่มันไปกระทบงานแล้วมันทำให้มันดูเราไม่มืออาชีพ”
สาบานที่ฮ่องกง จะเลิกอบายมุขทุกอย่าง โฟกัสสุขภาพ
“ผมเชื่อว่าคนเราจะมีจุดนึงที่มันเปลี่ยนได้ด้วยการหักดิบไปได้เลย ผมก็ทำด้วยการหักดิบไปเลย แต่ผมก็ได้มีการปฎิญาณตนนะ ผมไปสาบานที่ฮ่องกงมาว่าถ้าเท้าแตะเมืองไทยแล้วจะเลิกอบายมุขทุกอย่าง จะหันมาโฟกัสร่างกายก่อนอันดับแรก เรื่องงานค่อยว่ากัน ตอนอยู่ฮ่องกง ญี่ปุ่น ผมก็เอาทุกอย่างเต็มที่แบบส่งท้ายเพื่อที่ว่าเราจะไม่แตะต้องมันอีกแล้วตลอดไป ซึ่งผมไม่ได้แตะเลย แต่ก็ไปได้นะ ไปพวกผับกับเพื่อนๆ เวลาเขาไปสังสรรค์ ไปเลี้ยงกัน ผมก็เลือกที่จะดื่มกาแฟแทน บางวันดื่มกาแฟมากไป ตาเริ่มกระตุก ก็ต้องเพลาๆ ลง
พูดตรงๆ จากคนมีประสบการณ์การหักดิบเครื่องดื่ม ใช้คำว่าติดมาก ก็คือทรมานมากในช่วงแรกๆ เหงื่อออกตลอดเวลาในทุกส่วน เหมือนมันลงแดง มันกระหาย เห็นเพื่อนกินก็อยากจะกินมากๆ ช่วงแรกๆ ทำใจไม่ได้ ก็ปฏิเสธทุกคำชวนเลย พอปฏิเสธมากๆ กลายเป็นคนไม่เอาสังคม ก็เลยมาคิดใหม่ว่าจริงๆ ถ้าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เราต้องสู้กับมัน ก็เลยลองที่จะกินกาแฟนแทน ซึ่งปลายทางก็คือดีดเหมือนกัน คนอื่นปลายทางคือง่วง ของเราปลายทางคือดีด”
นอกจากเลิกเหล้าบุหรี่ อาหารการกินก็ต้องหักดิบด้วย
“ถูกต้องครับ คือใช่ครับ สิ่งนี้มันคือเฟิร์สสเต็ปของคนที่จะเริ่มออกกำลังกาย เทรนเนอร์แนะนำให้ไปโฟกัสที่การกินก่อน ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการออกกำลังกาย ให้ไปโฟกัสการกินให้ได้ก่อน ผมก็เลยงดของทอด ของหวาน น้ำหวานนี่งดทุกอย่างเลย ช่วงแรกๆ ยากมาก”
(จริงๆ แค่อยากจะเอาน้ำหนักลงหรือว่าทำร่างทองให้มันมีซิกแพ็ก?) คือปลายทางอยากหุ่นดี ถ้าอยากเห็นร่างทอง ก็สาธุครับ คือผมเชื่อว่าผมพยายามในทุกๆ วันเลยนะ แล้วก็มีคลิปที่ผมถ่ายในช่วงเช้า คือผมจะต้องบินมาประมาณเที่ยง ผมก็เลือกที่จะตื่นเช้าจัดการตัวเองใน 2- 3 ชั่วโมง คือการออกกำลังกาย มันยากมากนะช่วงแรก แต่ว่ามันก็ทำมาได้ 2 เดือนแล้ว ก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากคำว่ายากให้มันเป็นให้มันเป็นวินัย
ช่วงแรกๆ ก็ไปให้เทรนเนอร์ช่วย 10 วัน ตอนนี้ผมเกลียดเทรนเนอร์มาก ผมไม่เอาแล้ว คือเขาช่วยได้และได้นำคำแนะนำจากเขามาเยอะ เขาก็บอกว่าถ้าตาต้ามีเวลาโฟกัสเองได้ตาต้าทำได้เลย ผมก็ศึกษาเยอะพอสมควร ช่วงแรกบอกเลยว่าเทรนเนอร์ดีมาก เติมไฟให้กัน และเป็นเพื่อนที่เล่นดีมาก แต่ว่าหลังๆ เขาค่อนข้างจะพาผมแอดวานซ์ แล้วงานเรามันก็ค่อนข้างจะอย่างนี้ คืองานค่อนข้างเยอะ เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องก็เลยพักกับเทรนเนอร์ไว้ก่อน”
ไม่แตะเหล้า 6 เดือนแล้ว
“ตอนนี้ไม่ได้แตะ ตอนนี้ก็ได้ประมาณ6เดือนแล้วครับ ส่วนถ้าต้องเล่นบทดื่ม ก็หนังของ GTH เรื่องโกฮัง ต้องมีบทดื่ม พี่เขาก็ไปเอาแบบ 0% มาให้ดื่มครับ”
ปลื้มคนชมหล่อและดูดีขึ้น
“ทุกคนเลยครับ คือทุกคนเห็นความแตกต่างของเรา เพราะว่าเราอยู่ในสื่อและโซเชียลเสียส่วนใหญ่ ก็มีทั้งผลงานเก่า ผลงานที่ผ่านมา ผมปล่อยให้เวลา 30 ปีที่ผ่านมามันเป็นหุ่นแบบนั้นจริงๆ เราไม่ได้สนใจมัน เราไม่ได้สนใจว่าร่างกายเราจะใช้มันทำเงิน ทำมาหากินต้องใช้ร่างกายนี้ไปเที่ยวหาความสุขกับคนที่เรารัก เราไม่เคยคิดเรื่องพวกนั้นเลย ทุกคนอาจจะเห็นข้อแตกต่างเยอะกว่าผมอีก ผมอาจจะเห็นตัวเองทุกวันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนขนาดไหน
แต่ตอนนี้ทุกคนทักหมดเลยรอบข้าง ทำไมผอมลงดูดีขึ้นหน้าเรียวขึ้น ก็อยากจะบอกว่าสเต็ปบายเต็ปเลย ไม่ได้มีทางลัดไม่ได้อะไรเลย ทำตามร่างกายที่มนุษย์เราทำได้ ก็อยากจะแนะนำว่าใครที่อยากจะให้ผมเป็นแรงบันดาลใจไปดูติ๊กต๊อกตาต้าตัวเล็ก แล้วก็ไอไอจีตาต้า แล้วก็เพจ บักเจียงไทยบ้านด้วยนะครับ ทำคลิปอยู่เรื่อยๆ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วย ก็อยากให้คิดเสียว่าร่างกายมันเหมือนเป็นรถยนต์คันแรกแล้วก็คันเดียวของเราที่เราต้องใช้งานมัน เราต้องใช้มันไปนั่นไปนี่หางานหาเงินพาคนที่เรารักไปนั่นไปนี่ได้ ถ้าเราไม่ดูแลมัน มันก็จะอยู่กับเราได้ไม่นาน แล้วผมแตะจุดนั้นมาแล้วแล้ว ผมรู้สึกว่าไม่อยากเจอมันอีกแล้วในจุดที่รถยนต์มันพัง มันเสื่อมแล้วมันแก้ไขยาก ฝากด้วยครับ
จริงๆ มีบทที่ต้องการให้เราไปเวอร์ชั่นเดิม เราก็รู้สึกมันจะทำทันไหม ก็คือ ซีรีส์วันทองหลายใจ ผมเล่นเป็นขุนช้าง ผู้กำกับก็ถามว่าแกมาปั้นอะไรตอนนี้ แกมาทำหุ่นหรืออะไรตอนนี้ พี่เกล้าผู้กำกับเขาก็บอกว่า แกเล่นเป็นขุนช้างแกต้องอ้วน เขาก็เลยมีให้ใส่ชุดอ้วน ผมก็บอกว่าขอโทษด้วยผมเริ่มโปรแกรมไปแล้วถ้ามันหยุดตอนนี้ ตายแล้วทีนี้ยังไงดี เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแกก็ไปทำหุ่นให้มันทองไปเลย เดี๋ยวฉันให้แกใส่ชุดเอา”
แฟนประทับใจมายด์เซ็ตดีตามสภาพร่างกาย
”ก็เหมือนเดิมครับ พอมีวินัยขึ้นพอการกินดีอยู่ดีพักผ่อนดี ได้พักมันก็ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยแล้วแฟนก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในมายด์เซ็ตตรงนี้เราที่มันดีไปตามสภาพร่างกาย (เหมือนได้แฟนใหม่?) มีแต่คนบอกเขาว่าอย่างนี้ แฟนไม่หลงตายเลยเหรอ เหมือนได้แฟนใหม่เลย คือผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน ผมก็ตกใจว่าผมเปลี่ยนไปเยอะมาก เขาไม่หวงครับ เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะโฟกัสแต่เรื่องงานครับ นี่มีโอกาสตอบแบบดาราเสียที คือเขาก็ดีใจครับ ที่สุขภาพมันดีขึ้นด้วย แล้วก็สุขภาพจิตผมมันดีขึ้นด้วย ปกติเราจะเป็นคนที่ซีเรียสทุกอย่างเลยทั้งงานและการใช้ชีวิต ด้วยฮอร์โมนของเราที่มันฟุ้งซ่าน คิดไม่ดีนอนไม่พอ”
ตั้งเป้าโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูด ลบคำสบประมาท
“โปรเจกต์อินเตอร์ยังไม่มีตอนนี้ครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่ในกระบวนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษ คือเป็นกำลังใจให้ตาต้าด้วยนะ กำลังเริ่มฝึกภาษาอังกฤษแล้ว คือเป้าหมายมี ในโซเชียลก็จะมีประมาณว่าถ้าสมมติว่าตาต้าสูงกว่านี้น่าจะไปได้ไกลนะ ผมก็เลยอยากลบคำสบประมาทให้มันเป็นชาเลนจ์ใหม่ด้วย อยากจะเอาส่วนสูงนี้แหละ อยากจะพาการแสดงของตัวเองไปได้ไกลขึ้น ก็เลยต้องเริ่มฝึกภาษาอังกฤษ อยากเล่นหนังฮอลลีวูดสักเรื่อง ฝากรีรันคลิปด้วยนะถ้ามันเป็นไปได้ เป็นไปได้อยากเล่นกับดาราฮอลลีวูด”