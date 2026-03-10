หนังเรื่องสุดท้าย “คิมแซรน” เปิดตัวเงียบ ยอดผู้ชมไม่ถึงหมื่น

ภาพยนตร์ Everyday, We ที่ถ่ายทำตั้งแต่ปี 2021 และเป็นผลงานของ “คิมแซรน” ก่อนจากไป เปิดตัวรายได้ไม่ดีในเกาหลีใต้ ทำยอดผู้ชมเพียงราว 8,900 คน ขณะที่ผู้กำกับเผยความประทับใจและยกย่องฝีมือการแสดงของเธอ
ข้อมูลจากเครือข่ายบ็อกซ์ออฟฟิศของสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ระบุว่า ภาพยนตร์เรื่อง Everyday, We ผลงานกำกับของ “คิมมินแจ” ซึ่งเข้าฉายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม เปิดตัววันแรกในอันดับ 6 ของตารางรายได้และยังคงติดอันดับท็อป 10 อยู่เพียงไม่กี่วัน ก่อนจะหลุดจาก 10 อันดับแรกภายในวันที่ 7 มีนาคม โดยปัจจุบันมียอดผู้ชมสะสมเพียง 8,934 คนเท่านั้น
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโรแมนติกวัยรุ่นที่เล่าชีวิตวุ่นวายและอารมณ์สับสนของวัย 17 ปี เริ่มต้นจากคำสารภาพรักกะทันหันของเพื่อนสมัยเด็ก ดัดแปลงจากเว็บตูนแนวไฮทีนชื่อเดียวกันซึ่งมียอดอ่านออนไลน์มากกว่า 17 ล้านครั้ง โดย “คิมแซรน” ผู้ล่วงลับรับบทนางเอกชื่อ “ยออึล” ขณะที่นักแสดงดาวรุ่ง “อีแชมิน” รับบท “โฮซู” เด็กหนุ่มวัย 17 ปีที่แอบรักเธออยู่ฝ่ายเดียว
ด้านผู้กำกับ “คิมมินแจ” เปิดเผยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จตั้งแต่ปี 2021 แต่ต้องเลื่อนฉายมานานถึง 5 ปีเพราะสถานการณ์บางอย่าง พร้อมกล่าวชื่นชมคิมแซรนว่าเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยร่วมงานด้วย โดยเธอสามารถตีความบทได้หลากหลายเกินกว่าที่ผู้กำกับคาดหวัง และยังทำงานร่วมกับนักแสดงคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม เขากล่าวด้วยความเสียดายว่าเธอเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการแสดง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเธอ แม้จะเสียใจที่เธอไม่ได้อยู่เห็นผลงานเรื่องนี้ออกสู่สายตาผู้ชมแล้วก็ตาม