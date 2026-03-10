“ทิโมธี ชาลาเมต์” เจอดราม่า หลังพูดว่าไม่มีใครสนใจบัลเลต์หรือโอเปราแล้ว

คำพูดของนักแสดงหนุ่มตัวเต็งออสการ์ “ทิโมธี ชาลาเมต์” ที่บอกว่า “ไม่มีใครสนใจบัลเลต์หรือโอเปราอีกต่อไป” จุดกระแสวิจารณ์หนักจากศิลปินและผู้ชมทั่วโลก ขณะที่สถาบันโอเปราหลายแห่งตอบโต้ด้วยการเชิญเขาไปชมการแสดง
“ทิโมธี ชาลาเมต์” นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ซึ่งกำลังถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Marty Supreme กำลังเผชิญกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังแสดงความคิดเห็นระหว่างการสนทนากับ “แมทธิว แม็คคอนาเฮย์” ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส โดยกล่าวว่าเขาไม่อยากทำงานในวงการศิลปะอย่างบัลเลต์หรือโอเปรา เพราะเป็นสิ่งที่ “ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแล้ว” แม้จะย้ำว่าเขาเคารพผู้ที่ทำงานในวงการดังกล่าวก็ตาม
คำพูดของเขากลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว และถูกผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากวิจารณ์ว่าเป็นความเห็นที่ไม่ให้เกียรติศิลปะคลาสสิก หลายคนตั้งคำถามว่านักแสดงซึ่งถือเป็นศิลปินคนหนึ่งควรแสดงทัศนะเช่นนี้หรือไม่ บางความคิดเห็นถึงกับระบุว่าคำพูดดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อโอกาสคว้ารางวัลออสการ์ของเขา ขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “เจมี ลี เคอร์ติส” ยังแชร์คลิปที่วิจารณ์คำพูดของชาลาเมต์อีกด้วย
นอกจากเสียงวิจารณ์แล้ว องค์กรศิลปะหลายแห่งยังตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ โดยสถาบัน Royal Ballet and Opera ในลอนดอนได้เชิญชาลาเมต์เข้าชมการแสดง ขณะที่ English National Opera ก็ส่งคำเชิญเช่นกัน ส่วน Seattle Opera ถึงกับหยอกล้อด้วยการมอบส่วนลดตั๋ว 14% สำหรับการแสดง Carmen หากใช้โค้ด “Timothée” ด้านนักเต้นบัลเลต์ชาวโคลอมเบีย “เฟร์นานโด มอนตาโญ” ยังเขียนจดหมายเปิดผนึกชี้ว่า การเปรียบเทียบศิลปะแต่ละแขนงไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ แต่กลับจำกัดการเติบโตของศิลปิน
จนถึงขณะนี้ ชาลาเมต์ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อกระแสวิจารณ์ดังกล่าว โดยเขายังคงเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้ แม้ก่อนหน้านี้จะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายไปแล้ว แต่ก็พลาดรางวัลจากเวที BAFTA ทำให้การแข่งขันในปีนี้ยังคงดุเดือดกับผู้เข้าชิงรายอื่น ๆ