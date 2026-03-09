“แพรรี่ ไพรวัลย์” คืนรางวัลอรรธนารีศวร ปมเห็นต่างคำนำหน้า ถูกมองขวางสิทธิและความก้าวหน้า LGBTQ+

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ประกาศคืนรางวัลอรรธนารีศวร หลังความเห็นต่างเรื่องคำนำหน้าถูกมองว่าขัดขวางสิทธิ LGBTQ+ ย้ำเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็มีเกียรติและคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากัน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อ “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร”อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศเจตนารมณ์ขอส่งคืนรางวัล “อรรธนารีศวร” ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อความหลากหลายทางเพศที่เธอเคยได้รับเมื่อ 4 ปีก่อน
การตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีการแสดงความคิดเห็นเรื่อง “คำนำหน้า” ซึ่งถูกมองว่าเป็นการขัดขวางสิทธิและความก้าวหน้าของกลุ่ม LGBTQ+ โดยแพรรี่ระบุว่า เธอไม่ได้ใช้ชีวิตหรือทำงานเพื่อหวังรางวัลหรือคำชื่นชม แต่เน้นความภาคภูมิใจในตนเองเป็นหลัก พร้อมชี้แจงเหตุผลสำคัญในการคืนรางวัลครั้งนี้ว่า แม้รางวัลอรรธนารีศวรจะมีเกียรติและมีคุณค่ามากเพียงใด แต่สำหรับเธอนั้น “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ก็มีเกียรติและคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากัน พร้อมคืนรางวัลหากการเห็นต่างถูกมองว่าเป็นการขัดขวางสิทธิ LGBTQ+
“ ขออนุญาตคืนรางวัล
ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้พยายามที่จะมีชีวิตอย่างภาคภูมิใจในตนเอง เพราะหวังว่าจะต้องได้รับความชื่นชมหรือรางวัลอันมีเกียรติจากใครนะคะ
ถ้าการที่ดิฉันเห็นต่างเรื่องคำนำหน้า นั่นหมายถึงว่าดิฉันขัดขวางสิทธิและความก้าวหน้าของชาว LGBTQ+
ดิฉันยินดีส่งคืนรางวัลอรรธนารีศวร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ ที่ดิฉันเคยได้รับค่ะ
รางวัลนี้มีเกียรติและมีคุณค่า แต่ทว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของดิฉัน ก็มีเกียรติและมีคุณค่าไม่น้อยกว่า
กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ได้คัดเลือกและกรุณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับดิฉันเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมานะคะ แต่ดิฉันคงไม่เหมาะสมและไม่อาจแบกรับเกียรติจากรางวัลนี้ได้อีกต่อไป
ดิฉันจึงขออนุญาตคืนรางวัลค่ะ 🙏🙏
แพรรี่ ไพรวัลย์”