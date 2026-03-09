“นิกกี้ ณฉัตร” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยันไม่เคยถามเรื่องส่วนตัว “แจ็ค แฟนฉัน” แม้รู้เพื่อนเครียดหนักหลังเลิกรา ป้องข่าวลือมีแฟนใหม่แล้ว

“นิกกี้ ณฉัตร” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่รู้ “แจ็ค แฟนฉัน” เครียดเรื่องอะไร ถึงเป็นเพื่อนสนิทแต่ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัว สบายใจเขาเล่าเอง มองเข้าวัดถือศีล 8 ก็ดี ได้สงบจิตใจ โดดป้อง หลังเลิก “ใบหม่อน” มีแฟนใหม่แล้ว
หลังเพื่อนรักอย่าง “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ กลับมาโสด ลดสถานะ “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” เหลือแค่พ่อแม่น้องคากิ ทำแฟนๆ พากันช็อก ล่าสุดขอขมาทุกคนไปปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 ทำแฟนๆ ห่วงใยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ งานนี้เพื่อนสนิทอย่าง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ได้เปิดใจว่าแจ็คมีเรื่องเครียดจริง แต่เรื่องอะไรตนไม่รู้ และไม่ได้ถาม รอให้แจ็คสบายใจ เดี๋ยวเล่าเอง พร้อมบอกขำๆ อย่าเชื่อสิ่งที่ “จตุรงค์ มกจ๊ก” พูด เพราะพูดไปเรื่อย
“แจ็คเขาไปปฏิบัติธรรม ถ้าใครติดตามไอจี แจ็ค แฟนฉัน ไปปฏิบัติธรรม เข้าวัด ถือศีล 8 น่าจะสองหรือสามวันนี่แหละ เดี๋ยวเขาคงออกมาแล้วล่ะ เขาบอกผมจะลาไปปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อน นุ่งขาวห่มขาว ผมก็ถามว่าไอ้แจ็ค จริงเปล่าเนี่ย
อย่าไปเชื่อลุงรงณ์ (จตุรงค์ มกจ๊ก) ลุงรงณ์พูดไปเรื่อย แจ็คไปปฏิบัติธรรมจริงๆ ผมเข้าข้างแจ็คนะ จตุรงค์พูดไปเรื่อยนะ เห็นคลิปแล้วแจ็คส่งมาให้ ผมเข้าข้างแจ็ค แจ็คเข้าวัดแต่ยังเล่นมือถืออยู่ เข้าวัดแต่อัปโซเชียล ทำบุญ ให้อาหารหมา เดี๋ยวคนไม่รู้”
ไม่รู้เข้าวัดทำไม ถึงเป็นเพื่อน ก็ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัว สบายใจเมื่อไหร่เขาเล่าเอง
“เขาเข้าวัดทำไม ผมไม่รู้จริงๆ ผมเป็นเพื่อนสนิทแจ็ค แต่ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัว ถ้าเขาอยากเล่า เขาเล่าเอง แต่ผมไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวแจ็คเลย อันนี้เรื่องจริง ผมไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวแจ็ค แฟนฉันเลย ผมก็ไม่อยากรู้ถ้าเขาสบายใจเดี๋ยวเขาเล่าเอง เห็นแล้วที่ลุงรงณ์ออกมาพูด เขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมจริงๆ เรื่องสามเดือนกลับมาคืนดี พูดไปเรื่อย รอแจ็คออกจากวัด ถอดผ้าขาวแล้วมาพูดเอง”
เผยแจ็คเศร้า คาดมีเรื่องเครียด แต่ไม่ได้บอกเครียดเรื่องอะไร
“จริงๆ ผมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคน ทั้งเขาและน้องหม่อน น่ารักทั้งคู่ แต่แจ็คก็มีเศร้าๆ บ้างนะ ตอนเขาแต่งงานมีลูกเขาเรียบร้อยไปเลยนะ เขาเปลี่ยนเป็นแจ็ค แฟนฉันคนใหม่เลยนะ ไม่ใช่แจ็ค แฟนฉันคนเดิมแต่ตอนหลังเขาคงมีเรื่องเครียดมั้ง แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเครียดเรื่องอะไร เขาออกมาหาผมบ้าง มาคลายเครียดบ้าง
ผมรู้ก่อนว่าเขาเลิกกัน แต่มันไม่ใช่เรื่องของผมที่ต้องมาพูดไง รอเขาพูดเอง ช่วงนั้นเขาก็มีเครียด ออกมาข้างนอกบ้าง ตั้งแต่เขามีคากิ เขาดีขึ้นเยอะ เปลี่ยนไปเยอะ ช่วยเพื่อน จตุรงค์พูดไปเยอะแล้ว พูดไปเรื่อย เขามีความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งเราไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไร รู้แค่ว่าเครียด ถ้าถามว่าเขาเครียดเรื่องอะไร 100 เปอร์เซ็นต์ ผมก็ไม่ทราบ เพราะผมไม่เคยไปถามแจ็คจริงๆ”
มองปฏิบัติธรรมช่วยเรื่องจิตใจ ทำให้สงบขึ้น
“การไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็คิดว่าช่วยได้ อย่างน้อยจิตใจเขาสงบขึ้นครับ เมื่อก่อน เขาอาจไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ เขาไปปฏิบัติธรรมก็ดี ได้อยู่กับตัวเอง ได้ถือศีล ได้หายใจเข้าหายใจออก อยู่กับปัจจุบัน จตุรงค์ไปทำสมาธิเขาเสีย เขาอยู่ในวัด คลิปติ๊กต๊อกจตุรงค์เด้งไปแล้วเขาส่งมาให้ผมเนี่ย”
เปลี่ยนไปรับทุกงาน เพราะน้องคากิกำลังจะเข้าโรงเรียน
“จริงๆ ก็เป็นห่วงแจ็ค เขามีลูกนะครับ เขาขยันทำงานมากนะ ทำทุกอย่างเพื่อคากิ พาลูกไปออกรายการด้วย ปกติเขาไม่ค่อยรับนะ งานร้อนๆ งานออกรายการทั่วไป เขาจะรับแต่งานลูกค้า แต่ตอนนี้เขารับทุกงาน ห้าบาทสิบบาทเขารับหมด เพราะคากิกำลังจะเข้าโรงเรียน ห่วงทั้งสามคนครับ ทั้งแจ็ค ใบหม่อน และคากิครับ”
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ถามเพื่อนเรื่องนี้
“โอกาสกลับมาเป็นครอบครัว โอ้โห ถ้าเขากลับมาก็ดี ยินดีกับเขาด้วย แต่ผมไม่รู้จริงๆ ผมไม่เคยถามจริงๆ เรื่องกาวใจ โอ้โห น้ำลายไหล กาวใจอะไร ผมไม่กล้าไปยุ่งเรื่องของเขา ชีวิตผมยังไม่รอดเลย จะไปยุ่งกับเขาทำไม (ไม่ถามเพื่อนเลยเหรอ?) ไม่กล้าถาม จริงๆ ผมถือว่าเขาสบายใจที่จะเล่า เดี๋ยวเขาเล่าเอง ผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย ผมไม่เคยถามจริงๆ โอเคนะเพื่อน ผู้ชายมันแค่นี้ ถ้าเพื่อนเครียด ไป พาไปปลดปล่อยพาไปนิกกี้ อาไท แจ็ค แฟนฉัน อาร์ม โออาน่า (กลับคืนสู่สนาม?) ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปริ่มๆ ครับ (หัวเราะ) ไปนั่งคุยกัน ปรึกษากัน”
ป้องแจ็คมีแฟนใหม่แล้ว
“ไม่ได้โสดทั้งแก๊งนะ ไม่ๆ อาร์มเขามีแฟนอยู่แล้ว อาไทน่าจะโสดมั้ง (นิกกี้ล่ะ?) ยังโสดอยู่ แจ็คไม่มีแฟนใหม่ ข่าวลือ อังกฤษไปกับผม ไม่มีผู้หญิง อเมริกาเรื่องของมัน ผมไม่รู้ แต่ที่อังกฤษ มีผม แจ็ค ผู้ชายล้วน 4 คน ไม่มีผู้หญิงเลยครับ สบายใจได้”