“นิกกี้ ณฉัตร” ยอมรับเต็มปากกำลังเดต “เล็ก วสุ” สปาร์กตอนกอดกัน! เผยชีวิตรักครั้งใหม่แฮปปี้มาก

“นิกกี้ ณฉัตร” ยอมรับเต็มปากกำลังเดต “เล็ก วสุ” นางเอกเอ็มวีที่ปิ๊งกันในกองถ่าย สปาร์กตอนกอดกัน เผยเป็นประสบการณ์ใหม่ได้ลองเดตเด็กแนวครั้งแรกในชีวิต ลั่นตอนนี้แฮปปี้มากและคุยอยู่คนเดียวเท่านั้น
ออกมายอมรับเต็มๆ แบบไม่กั๊ก สำหรับ “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับ “เล็ก วสุ ปลื้มสกุลไทย” นางเอกเอ็มวี “ไม่รู้จะโทรหาใคร” ของ Yes’sir Days โดยหนุ่มนิกกี้เปิดใจรักครั้งใหม่กลางงานเปิดตัวแคมเปญ “CHANG U-CHAMPION CUP” ปี 4 ยอมรับตอนนี้ชีวิตมีความสุขมาก กำลังเดตกับอีกฝ่าย เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ เดตเด็กแนว ไม่เคยเดตมาก่อน
“เพิ่งรู้จักกัน ไปถ่ายเอ็มวี Yes’sir Days ด้วยกัน (ภาพเกินนางเอกเอ็มวี?) เพิ่งรู้จักกัน ไปถ่ายรายการ ถ่ายยูทิวบ์ด้วยกัน คนอื่นมีแมว ยังชวนไปเล่นกับแมว เราก็ชวนไปเล่นกับหลานสิ เอาหลานมาอ้าง ชวนหญิงไปเจอหลาน เพิ่งเดตกันดีกว่า เพิ่งเดตแป๊บเดียวเอง แต่โสดนะ ยังไม่ใช่แฟนนะจ๊ะ เพิ่งเดตจ้า เจอในเอ็มวี ตอนกอดสปาร์กไง ผมเป็นพวกกอดแอ็กติ้ง ถ้าเราไม่อิน เราก็เล่นไม่ได้”
ไม่เคยเดตฟีลเด็กแนวมาก่อน
“เขาก็ดูน่ารักครับ ลุคเขาห้าว แต่ตัวจริงเขาหวาน เขามีความเป็นผู้หญิงจ๋า เขาน่ารัก ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเดตฟีลเด็กแนวมาก่อน ฟีลเดตผู้หญิ้งผู้หญิง แต่เขาเป็นแบบเด็กแนว ผมสั้น แต่งตัวเท่ๆ ช้อปปิ้งตึกแดง ซื้อของวินเทจ เราก็ไม่เคยเดตเด็กแนวมาก่อน พอเดตเด็กแนว เราก็ได้ไปเดินตึกแดง ได้เปลี่ยนแนว”
บอกเขารู้กิตติศัพท์ผมดี คนฟ้องเยอะ!
“เขารู้กิตติศัพท์เราอยู่แล้ว คนฟ้องเขาเยอะมาก มีแต่เพื่อนเตือน คิดดีแล้วเหรอ ผมบอกเขาเฟกนิวส์เธอ อันนั้นมันข่าวลือ (หัวเราะ) พี่โดนสื่อใส่ร้าย (หัวเราะ) เขาก็ไม่เชื่อหรอกพี่ เพราะเขาเคยเห็นผมตามผับตามบาร์บ่อย เขาเคยเห็นผมไปเที่ยว
เขาดูน่ารักกับเรา คุยกับเรา ไม่ได้ตัดสินเราจากข่าวหรืออดีตอะไร (นานเท่าไหร่?) ไม่เลย เพิ่งเจอกันเอง ผมกลับจากอังกฤษยังไม่เจอเลย คิดว่าจะนัดซะหน่อย (มีคนเดียว?) โอ้โห คนเดียวสิ ถ้าไม่คุยคนเดียวไม่กล้าพูดแบบนี้หรอก ถ้าพูดอย่างนี้ก็หายหมดสิ ไอ้ช่วงตามสามสี่คนไม่ได้มาพูดแบบนี้หรอก”
เปิดเพลงเศร้าไม่ได้อกหัก แค่เอาเอนเกจฯ ชีวิตแฮปปี้มาก แต่คนชอบด่าว่าไม่สลด เลยแกล้งเศร้า
“ผมไม่ได้อกหัก ถ้าเกิดใครดูติ๊กต๊อกผม ผมเปิดเพลงเศร้าอยู่แล้ว ผมชอบจิบช้างไป จิบน้ำแร่ไป แล้วคุยกับเอฟซีในติ๊กต๊อก ผมเอาเอนเกจฯ นั่งอยู่เฉยๆ เพลงปาล์มมี่มาพอดี ก็บอกทีมงานว่าจังหวะนี้เพลงฮุกแล้ว ถ่ายกูๆ ลงเลย ผมเอาเอนเกจฯ ผมไม่ได้เศร้า (หัวเราะ) ผมเป็นคนตาเศร้าอยู่แล้ว ถ้าใครดูผมเป็นคนตาตก
ที่ผ่านมาไม่ได้เศร้า แฮปปี้ดี ชีวิตมีความสุขมาก แต่ชอบเล่นเศร้าเฉยๆ เพราะว่าเวลาแฮปปี้ คนชอบด่าว่าไม่สลด ก็เลยเล่นเศร้าแล้วกันให้คนสงสาร ปรากฏว่าคนดรามากว่าเดิมอีก (หัวเราะ) มีไลฟ์ติ๊กต๊อก ปกติคนดูน้อยพันกว่า แต่คนดูเป็นหมื่น โอ้โหในติ๊กต๊อกสาวๆ มาปลอบใจเต็มเลย เราก็โอเค ไปไล่ส่องตามติ๊กต๊อกเขา ใครมาปลอบใจเราหน้าตาเป็นไงบ้าง (หัวเราะ)”
ตอนนี้เพิ่งเดตอยู่คนเดียว ไม่มีที่ 1 2 3 เดี๋ยวเขาจะด่าว่าเจ้าชู้ เพิ่งเดตกัน ส่วนใหญ่ผมจะเดตเด็กอายุห่างผมเป็นสิบปี ตอนนี้เพิ่งเดตกับคนอายุเท่ากันครั้งแรก เขารุ่นเดียวกับผม แต่เขาหน้าเด็กมาก”
เชื่ออีกฝ่ายก็คุยกับตนคนเดียว
“ตอนนี้ค่อยๆ ทำความรู้จักกันก่อน มันเพิ่งเดตไป เขาก็น่ารักดี แต่เจอบ้างไม่เจอบ้าง อาทิตย์นึงเจอครั้งเดียว เขาคงคุยกับเราคนเดียวแหละ เนอะ ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นล่ะมั้ง ผมเป็นคนไม่ค่อยถาม พี่มาพูดผมคิดเลยเนี่ย (หัวเราะ) (เรามีคนคุย แล้วเพื่อนในแก๊งโสด เราก็ไปลำบาก?) ผมก็ไปประคองแจ็คได้อยู่ ไปประคองแจ็ค ไปประคองใครได้อยู่ ไม่ต้องไปยุ่งกับหญิง ไปประคองเพื่อน ไปคอยดูแลแจ็ค ดูแลอะไร”