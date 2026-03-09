“หนึ่ง นึกคิด” สุดเศร้าสูญเสียภรรยา เผยเสียงสั่น ตาแดงก่ำ ถ้าเจ็บและทรมานแทนเขาได้ ผมยอม (คลิป)

เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิง หลัง “มุกดา บุญทอง”ดารายุค 90 คุณแม่ของอดีตนางเอกชื่อดัง “กุญแจซอล ป่านทอทอง” จากไปอย่างสงบ ในวัย 61 ปี ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ระยะ 4 ที่ลุกลามไปตับและปอด ซึ่งได้เข้ารักษาตัว ผ่าตัด และให้คีโมเรื่อยมา เป็นเวลานานกว่า 9 ปี จนร่างกายรับไม่ไหว
โดยครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ที่วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดอาลัย
ล่าสุดวันนี้ (9 มี.ค.) ในพิธีสวดอภิธรรมคืนที่ 2 “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง”อดีตนักร้อง วงมะลิลา บราซิลเลี่ยน ผู้เป็นสามี ก็ได้เปิดใจสั้นๆ กับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และตาแดงก่ำจากการร้องไห้ ว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ แต่สามารถเก็บภาพได้ตามสบาย ก่อนจะเดินไปหาลูกสาวคนกลางและคนเล็ก อย่าง “แจกัน ป่านทอฝัน บุญทอง”และ “เรดาห์ ป่านทอไหม บุญทอง”
“ยังไม่สะดวกขอโทษที เข้าใจนะ ขอบคุณมากที่มาวันนี้ เก็บภาพได้ตามสบายเลย วันนี้ผมยังไม่พร้อม มุกเขาไปสบายแล้ว ถ้าเจ็บและทรมานแทนเขาได้ ผมยอม เขาป่วยเป็นมะเร็ง 9 ปี”