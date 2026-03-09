เปิดประวัติ “แอ็คมี่ วรวัฒน์ - นนนี่ ณัฐชา” เทรดเดอร์หมื่นล้าน vs นางเอกช่องดัง สินสอดอลังการ 100 ล้าน

กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังจาก “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” ถูกกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความข้อหาหลอกลวงลงทุนเหรียญดิจิตทัลคริปโต สูญเงินกว่า 1,300 ล้านบาท เจ็บใจอีกฝ่ายหนีไปเสวยสุขอยู่ที่ดูไบแล้ว
สำหรับ “แอ็คมี่ วรวัฒน์” เป็นที่รู้จักในฐานะเทรดเดอร์ชื่อดัง ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในตลาดโลกมานานกว่า 10 ปี ในนาม Acme Traderist รวมทั้งเป็นซีอีโอของ บิทแนนซ์ บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน เป็นกลุ่มที่แบ่งปันความรู้ด้านการเทรด (Forex และ Cryptocurrency) จนได้รับฉายาในวงการว่า “คนล่าฝันหมื่นล้าน” มักจะได้รับรางวัลด้านการลงทุนระดับนานาชาติบ่อยครั้ง
แอ็คมี่ มีแฟนคลับสายการลงทุนจากหลายประเทศทั่วโลก อยู่ในวงการเทคโนโลยีการเงิน คริปโต และบล็อกเชนมากกว่า 11 ปี แอ็คมี่ยังเป็นหนึ่งในคนไทยยุคแรกที่เริ่ม ขุด Bitcoin ตั้งแต่ปี 2555 และเคยสร้างกระแสด้วยการแจก Bitcoin ให้กับนักลงทุนจำนวนมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจถือครอง Bitcoin มากกว่า 8,000 BTC
นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงทุนกับ TransEuro Group มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ในหลายอุตสาหกรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะในเมืองดูไบ ในปี 2566 เขายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) จากผลงานและบทบาทในวงการเทคโนโลยีการเงินระดับโลก
อย่างไรก็ตาม แอ็คมี่เป็นนักร้องนำวง DoubleDeep วงดนตรีร็อกที่มีผลงานเพลงอย่าง “แผ่นดินสะเทือน” และ “ฝันชั่วคราว” ซึ่งมักจะสอดแทรกปรัชญาการใช้ชีวิตลงในเนื้อหาเพลง เจ้าตัวขึ้นชื่อเรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหรา สะสมรถซูเปอร์คาร์ นาฬิกาแบรนด์เนม และมักจะมีกิจกรรมการกุศลแจกเงินหรือช่วยเหลือสังคมในโปรเจกต์ต่างๆ
ขณะที่ “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” ภรรยาของแอ็คมี่ เป็นนักแสดงและนางแบบสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุยังน้อย เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เข้าสู่วงการจากการคว้าตำแหน่งชนะเลิศ Young Model 2012 มีผลงานโดดเด่นจากการเป็นนางเอกละครทางช่อง 8 เช่น เรื่อง ดงผู้ดี, สะใภ้ไร้ศักดินา, ขุมทรัพย์ลำโขง และผลงานภาพยนตร์เรื่อง มอญซ่อนผี
ทั้งคู่กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อย่างมากจากพิธีแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา จัดงานในโบสถ์สุดหรู และมีการจัดงานฉลองที่ว่ากันว่าใช้งบประมาณมหาศาล (มีข่าวลือว่ามูลค่ารวมกว่าร้อยล้านบาท) ที่เป็นกระแสที่สุดคือสินสอดที่มีทั้งเงินสด เครื่องเพชร และที่สำคัญคือ “ทองคำแท่ง” น้ำหนักรวมมหาศาล
หลังจากนนนี่ตัดสินใจแต่งงานกับแอ็คมี่ เธอหันมาช่วยบริหารธุรกิจและดูแลโปรเจกต์ต่างๆ ร่วมกับสามี รวมถึงมีผลงานทางโซเชียลมีเดียที่นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตาม