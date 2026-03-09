“ชาย สมชาย” เปิดธุรกิจใหม่ของดีเชียงราย “เจ้าชายไร่สับปะรด”

หลังจากเฉิดฉายฝากผลงานในวงการบันเทิงมาไม่นาน หนุ่มเหนือชาติพันธ์สุดหล่ออย่าง “ชาย สมชาย เจริญสุข” จากสังกัด TSM Management ทางช่อง 7HD อาทิ ผลงานซีรีส์ 21Day SunShine ละครแผนรักฉบับร้าย รวมถึงผลงานเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตจากเวที 7สีคอนเสิร์ต จนกระแสตอบรับดีเกินคาด ทำเอาบ่าวเหนือคนนี้ใจฟูสุด ๆ
นอกจากเส้นทางวงการบันเทิงและวงการเดินแบบกำลังไปได้สวยงาม หนุ่มชาย-สมชาย ก็ไม่ทิ้งกิจการของครอบครับที่บ้านเกิด อย่างผลไม้ของดีจังหวัดเชียงราย…สับปะรดภูแลแท้ ๆ จาก “ไร่เจริญสุข” เป็นธุรกิจที่ทางหนุ่มชายและทางบ้านขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยล่าสุดหนุ่มชายได้นำสับปะรดจากไร่สด ๆ ส่งตรงจากไร่ของตัวเองมาเปิดแผงขายสับปะรดของนักแสดงรุ่นพี่เจ้าของตลาดคนเก่ง โต๋นแตร–ทินกร ที่ตลาด “Cosmo Commons Market” ณ ศูนย์การค้า Cosmo Bazaar เมืองทองธานี พร้อมด้วยพาร์เนอร์อย่าง ซัน-ก้องภพ บรรณทอง มาช่วยขายด้วย แฟน ๆ ที่ได้มาช้อป ชิมสับปะรด แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า….หวาน ฉ่ำ กรอบ ชื่นใจจจจจจ