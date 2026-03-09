สมมงดูโอ้น้องใหม่มาแรง! “เอมี่-บอนนี่” โชว์พลังเสียงไฮโน๊ตสะกดแฟนๆ ทั้งฮอลล์ งาน “EMI BONNIE : LOVE SESSION” ฟูลฟิลอารมณ์ 2 วันเต็ม!!

ฟูลฟิลทุกอารมณ์ ทั้ง 2 รอบการแสดง สำหรับงาน“EMI BONNIE : LOVE SESSION” กับ LIVE SESSION ครั้งแรก ของ 2 สาวสวยมากความสามารถ “เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม” และ “บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย และยังเป็นศิลปินดูโอ้หน้าใหม่มาแรงจาก “RISERMUSIC” ตลอดทั้งงานอบอวลไปด้วยพลังความรักจากเหล่า “ANY” (เอนี่ ชื่อแฟนด้อม) พร้อมเพลย์ลิสต์ที่เต็มไปด้วยความหมายพิเศษ จาก “เอมี่-บอนนี่”ที่เล่าเรื่องราวผ่านเมโลดี้และท่วงทำนอง พร้อมโชว์พิเศษสุดตระการตาที่ทำแฟนๆ ทั้งฮอลล์เซอร์ไพรส์ กับพลังเสียงร้องสะกดทุกสายตาสมมงดูโอ้คู่แรกของ “RISER MUSIC” จนส่งผลให้แฮชแท็ก#EmiBonnieLoveSessionD1 ทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของมาเลเซีย, เม็กซิโก, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน และทุกอันดับในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก และ #EmiBonnieLoveSessionD2 ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และทุกอันดับในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เรียกว่าสร้างความสุขให้กับแฟนๆ ได้ฟินทั้งในฮอลล์ และที่รับชม Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่ครอบคลุมทั่วโลก เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL THE MALL LIFESTORE BANGKAPI
เริ่มต้นช่วงแรกของโชว์ “เอมี่-บอนนี่” เปิดตัวมาพร้อมบรรยากาศหวานละมุนด้วยเพลง “ฝันหวานอายจูบ” ก่อนจะกล่าวต้อนรับเหล่า “ANY” ทุกคนเข้าสู่Live Session กับเพลย์ลิสต์พิเศษที่ขนมามอบให้ทุกคน เริ่มต้นกันที่เพลง “ไม่อยากจูบเธอในฝัน” ตามด้วยเพลงความหมายดีอย่าง “Number one girl” เพลงแทนความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้กันและกัน จากนั้นเรียกน้ำตาไปกับ “บอนนี่” กับ “ของขวัญปีใหม่” และ “เอมี่” กับเพลง “เจ้าหญิง” ที่ทั้งคู่เลือกมามอบให้แก่กันและกัน งานนี้ทั้งคู่ต่างถ่ายทอดพลังเสียงผ่านทุกความหมายที่ซ่อนอยู่ในเพลง จนเรียกน้ำตาจากแฟนๆ ทั้งฮอลล์ ก่อนจะปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเพลย์ลิสต์พิเศษที่“เอมี่-บอนนี่” เลือกให้กับแฟนๆ ทั้ง 2 วัน แบบไม่ซ้ำกับเพลง “สิ่งของ” ในวันแรก และ “ไม่รักไม่ต้อง” ในวันที่ 2 ที่ประชันไฮโน้ตแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียว
จากนั้นเข้าสู่เพลย์ลิสต์ที่เล่าการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทั้งคู่ เริ่มที่ “บอนนี่” เปิดตัวมาพร้อมด้วยกีต้าร์ตัวโปรด และน้ำเสียงหวานละมุน กับเพลง“Between Us” และ “ภาษารัก” ฟาก “เอมี่” มาในเพลง “จำได้ไหม” และ “เสียใจไม่ช่วยอะไร” สวยสะกดทุกสายตา ปิดท้ายพาร์ทนี้กับเพลงฮิตสิบล้านวิว “มากกว่าที่รัก” ในช่วงท้ายพิเศษกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจาก “เอมี่-บอนนี่” ก่อนจะเซอร์ไพร์สเจ่เจ้อุนย่าอุนยาย ส่งต่อเวทีให้กับ “ANY” ลูกสาวมาสคอตสุดฮอตและผองเพื่อน “MUVMUV” และ “LUNAR” ที่มาทำการแสดงเพลง “3 ตัวบาท” ที่น่ารักสุดๆ เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์
จากนั้นพาร์ทของเพลย์ลิสต์ที่ท้าทายความสามารถกับ “Die with A Smile” กับไลน์ประสานเสียงหูเคลือบทอง ก่อน “เอมี่” จะส่งต่อเวทีให้ “บอนนี่” ในเพลง “สองใจ” ที่โซโล่รำไทยสวยจนตะลึง และเพลง “อกหัก” จาก “เอมี่” ในลุคร็อคเกอร์สุดเท่ขโมยหัวใจทุกที่นั่ง และปิดท้ายด้วย 2 เพลง 2 สไตล์ กับลูกคอ 9 ชั้น ในเพลง “จื่อบ่” และ “Trouble Maker” ที่เซ็กซี่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ
ก่อนเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับเพลง “ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป” จากนั้น “เอมี่-บอนนี่” ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆ พร้อมน้ำตา “ก่อนอื่นขอบคุณ GMMTV ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากเหล่า “ANY” แฟนๆ ทุกคน จนทำให้เราได้มาเจอกันในงาน “EMIBONNIE : LOVE SESSION” ทั้ง 2 วันนี้ ภาพที่ได้เห็นในวันนี้ใหญ่เกินฝันของเราทั้งสองคนมากๆ ถ้าไม่มี “ANY” ทุกคน ก็คงไม่มี “เอมี่-บอนนี่” ในวันนี้ สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะ” ก่อนจะขอบคุณกันและกันที่เข้ามาเติมเต็มความต่างให้แก่กัน และปิดท้าย Live Session ครั้งนี้ไปด้วยเพลงเดบิวต์ “ยิ่งชิดยิ่งคิด” (Fall For You)ที่นำมาโชว์เป็นครั้งแรก ส่งแฟนๆ กลับบ้านพร้อมกับความประทับใจแบบฟูลฟิลจนลืมไม่ลง
สามารถรับชมย้อนหลังงาน “EMI BONNIE : LOVE SESSION” ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 27 มีนาคม 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X /TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV