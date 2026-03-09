ร่ายมนต์ขลังสะกดทุกสายตาใน “KARAWA CONCERT” คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 2 จาก “BOWKYLION” ที่แฟนเพลงพร้อมใจกันคารวะกันทั้งฮอลล์

ปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับ “KARAWA CONCERT” คอนเสิร์ตใหญ่แทนคำขอบคุณไม่รู้จบของศิลปินหญิงแห่งยุค “BOWKYLION” จากค่ายเพลง What The Duck ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ประกาศขายบัตร และแล้วค่ำคืนที่ทุกคนเฝ้ารอก็เดินทางมาถึง วันที่คนทั่วทั้งฮอลล์พร้อมใจกันโค้งคารวะให้แก่ความตั้งใจจริงของผู้หญิงคนนี้
“BOWKYLION” นิยามคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยคำว่า ‘คารวะ’ คำจำกัดความที่สื่อถึงการเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ฟังที่โค้งคำนับต่อผลงานของเธอ ในขณะเดียวกันตัวเธอเองก็โค้งคารวะตอบแทนแฟนเพลงกลับไปเช่นกัน การโคจรมาเจอกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการหลอมรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันของ “BOWKYLION” และแฟนเพลง โดยมีเสียงเพลงเป็นตัวเชื่อมร้อยพวกเขาเข้าด้วยกัน ที่สำคัญทุกโชว์ที่ทุกคนได้เห็นบนเวทีล้วนมาจากความประณีตบรรจงที่เธอรังสรรค์เองทุกขั้นตอน เพราะนอกจากรับบทศิลปินแล้ว งานนี้เธอยังสวมหมวกเป็น Show Director ร่วมกับทีม “H.U.I Design” ที่ควบคุมการผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบ
ไฟลุกโชนขึ้นอย่างพร้อมเพรียงบนเวทีอิมแพ็คที่ถูกเนรมิตกลายเป็นมหาวิหารขนาดย่อม ที่ “BOWKYLION” เปิดฉากด้วยบทบรรเลงเพลง “คารวะ” เป็นครั้งแรก ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกระหึ่มที่เธอลอยตัวลงมาต้อนรับแฟนเพลงทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนเข้าสู่พาร์ทเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบกับ “บทเปิดแห่งศรัทธา” ที่พาคุณย้อนเวลากลับสู่เพลย์ลิสต์อินดี้ในตำนาน ได้แก่ “ลงใจ”, “ยิ้มมา”, “คิดถึงแต่” ต่อด้วยตำนานบทถัดมาอย่าง “บทบูชาแห่งความทรงจำ” พาร์ทที่ไต่ระดับเข้าสู่ห้วงอารมณ์ที่ลึกขึ้นผ่านการไล่เฉดสีของ Stage Visuals จากสีขาวดำที่ค่อย ๆ เพิ่มไดนามิกเติมเต็มสีสันในตอนท้าย
มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับ “บทแห่งคำอัคนี” พาร์ทที่สเตจแทบลุกเป็นไฟเพราะต้านความแซ่บของตัวแม่ “BOWKYLION” ไม่ไหว! เริ่มฟาดกันแบบไม่ยั้งด้วยเพลง “ส ม เ พ ช” แบบเต็มเพลงเป็นครั้งแรก ต่อด้วย “เจ้านายคะ”, “คนเฬว” จนมาถึง “กุหลาบ” ที่เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการเบิกตัวแขกรับเชิญคนแรกกับ “KT KRATAE (เคที กระแต)” เจ้าแม่ขาแดนซ์แห่งวงการมาหาถึงที่ทั้งที ก็พลาดไม่ได้ที่จะชวนแม่งานอย่าง “BOWKYLION” ร่วมออกสเต็ปไปกับซิงเกิล “BURNING FOR YOU” กลายเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เรียกเสียงว้าวจากคนทั้งฮอลล์ ก่อนตัดเปรี้ยวด้วยรสขมแต่ไม่คายใน “บทกวีด้วยใจภาวนา” ที่มาพร้อม Songlist เรียกน้ำตา ไม่ว่าจะเป็น “วาดไว้”, “ส่วนต่าง”, “ยิ้มลา” และ “คงคา” อีกทั้งในพาร์ทนี้ทุกคนจะได้อึ้งทึ่งไปกับการโชว์เล่นเปียโนสด ๆ จาก “BOWKYLION” พร้อมดีไซน์ชุดสุดตระการตาที่เสกทั้งเวทีให้กลายเป็นชุดเดรส Mapping ขนาดมหึมา พร้อมสะกดทุกสายตาให้อยู่หมัด!
ก่อนถึงเวลาของแขกรับเชิญเซทถัดมาที่ทำเอาคนดูแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ เพราะงานนี้ตัวแม่ของเราได้คว้าตัว 3 หนุ่มจาก “KINGDOM” ได้แก่ “THE TOYS”, “NONT TANONT” และ “JEFF SATUR” มาร่วมปลดปล่อยพลัง โดยมาในคอนเซปต์ “ราชาผู้สักการะ” ที่พวกเขาสวมบทบาทเป็นเทพเจ้าตามชื่อเรียกที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น God of HEALING, God of WISDOM และ God of PASSION มาบรรจบกับ “BOWKYLION” ซึ่งเป็นเทพีแห่งจินตนาการ God of IMAGINATION เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทุกคนได้หูเคลือบทองกันไปแบบนอนสต็อป ก่อนจบโชว์ด้วยมินิทอล์กเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากแฟน ๆ ในฮอลล์
และแล้วบรรยากาศภายในงานก็กลับสู่ช่วงต้องมนต์ขลังอีกครั้ง เมื่อ “BOWKYLION” จำแลงแปลงกายด้วยคอสตูมใหม่แบบสับอีกครั้ง ก่อนร่ายเวทมนต์สะกดผู้คนด้วยบทเพลง “ซับ”, “นกน้อย”, “วิงวอน”, “เจ้าป่า”, “บานปลาย”, “ทราบแล้วเปลี่ยน” ไฮไลท์สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงนี้ คือการฉายภาพดาวที่แฟน ๆ ร่วมกันวาดกระจายขึ้นทั่วทั้งฮอลล์ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับโมเมนต์สุดประทับใจในครั้งนี้
แม้ “KARAWA CONCERT” จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ของ “BOWKYLION” แต่เชื่อว่าทุกคนที่มาคงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่กลั่นกรองมาจากจิตวิญญาณอันแท้จริงของตัวเธอ การันตีผ่านประสบการณ์ที่มอบให้แก่แฟนเพลงตลอด 4 ชั่วโมงเต็ม ด้วยความเคารพในตัวผู้ฟังและผลงานของตัวเธอเองอย่างสุดหัวใจ เชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนอัน “แสนวิเศษ” ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของใครหลายคนอย่างแน่นอน…