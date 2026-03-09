เพจดังแฉ “แอ็คมี่ วรวัฒน์” ผัวนางเอกช่องดัง หลอกลงทุนคริปโต เสียหาย 1,300 ล้าน หนีไปดูไบ

หลังจากเพจดัง “บิ๊กเกรียน” โพสต์แฉ สาวกลิงดำ ผัวนางเอกช่องดัง หลอกลวงลงทุนเหรียญดิจิตทัลคริปโต ทำให้ผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความเอาผิด มูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาท ผู้เสียหายเจ็บใจ อีกฝ่ายหนีไปเสวยสุขอยู่ที่ดูไบแล้ว
ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียนก็ได้เผยชื่อแบบเต็มๆ ว่าหมายถึง “แอ็คมี่ วรวัฒน์” พร้อมรายงานข่าวระบุว่า
“ สาวกลิงดำ #รวมตัวแจ้งความเอาผิดนักธุรกิจผัวนางเอกช่องดังหลอกลวงลงทุนเหรียญดิจิทัลคริปโต
.
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,300 ล้านบาท ผู้เสียหายแสนเจ็บใจ #หลังพบว่าหนีไปเสวยสุขอยู่ที่ดูไบ
.
เวลา 10.00 น. วันที่ 9 มี.ค.69 ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชมรมสันติประชาธรรม พากลุ่มผู้เสียหายกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีกับ ลิงดำ ผัวนางเอกช่องดัง กับพวก #หลอกให้ร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเหรียญหนึ่ง
.
อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงมูลค่าความเสียหายรวม 1,386ล้าน บาท
.
ผู้เสียหาย หลายคนอ้างว่าถูก “นายแอ็คมี่ วรวัฒน์” เป็นผัวของนางเอกช่องดัง หลอกให้ร่วมลงทุนในรูปแบบของเหรียญสกุลเงินดิจิตอล ชื่อว่า WOWBiT และ ACET ONLY อ้างว่าจะว่าให้ผลตอบแทน 500 เท่า
.
ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ครบสัญญา แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ เมื่อติดต่อไปยังนายแอ็คมี่
.
#อ้างว่าระบบถูกแฮ็คและอ้างว่าติดระบบกฎหมายฟอกเงินของต่างประเทศ มีปัญหาด้านการลงทุน
.
ในปี 2568 นายแอ็คมี่ เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชน
.
จนตำรวจออกหมายจับ พบว่านายแอ็คมี่ ได้หนีหมายจับไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
.
บิ๊กเกรียน”