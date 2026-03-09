เถียงสนั่น! หน้าคล้าย “พระเอกซีรีส์วาย” รับงานบาร์โฮส โดนถาม “มีปัญหาการเงินเหรอ?”

โจษจัน! ไปทั่ว เมื่อเจอแอดมินสู้มือปกป้องเด็กในสังกัดแบบสู้ตาย งัดเหตุผลฟาดกลับแบบไร้คำหยาบ เพราะเพจบาร์โฮสชื่อดัง ที่การันตีว่าตัวเองคือบาร์โฮสอันดับหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้โพสต์คลิปเด็กใหม่ที่ชื่อว่า “สงกรานต์” สัดส่วน 180 ซม. น้ำหนัก 63 กก. หล่อละมุนตามไทป์คนไทยเลยก็ว่าได้ แต่พอคลิปนี้แพร่กระจายจนกลายเป็นไวรัล หลายคนก็เอ๊ะ! ว่าผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นๆ เหมือนพระเอกซีรีส์วายคนนึง ที่ชื่อว่า “ฟลุค ธีรภัทร โลหนันทน์” หรือ “ฟลุคใหญ่” โด่งดังจากบท “กอล์ฟ” ในภาพยนตร์วายระดับตำนาน “พี่ชาย My Bromance” และมาเป็นซีรีส์ “พี่ชาย My Bromance 2 The Series” (2020) คู่กับ “ฟลุคเล็ก” หรือ ณธัช ศิริพงษ์ธร ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนจิ้น ที่สาววานแอบเสียดายว่าน่าจะได้ไปต่อ
แต่อย่างที่บอกว่าหลังจากคลิปมันกลายเป็นไวรัล ก็เกิดการตั้งคำถามว่าสรุปแล้ว “สงกรานต์” คือคนเดียวๆ กันกับอดีตพระเอกซีรีส์วายคนนั้นไหม? พอเกิดคำถามก็มีคนเข้าไปเมนต์ว่า “แอบตกใจ นางเป็นรุ่นพี่ฉันที่มศว. ปกตินางเป็นคนติสต์ๆ มีจุดยืนและหลักการในชีวิตมากนะ นางเป็นคนคิดแล้วคิดอีก น่าจะมีปัญหาการเงิน ถึงยอมทำขนาดนี้”
แอดมินเพจไม่รอช้า ชี้แจงทันที “ยอมทำขนาดนี้หมายถึงอะไรเหรอครับ คนเรามีจุดยืนของตัวเองหมดค่า อยากยืนตรงไหนก็ยืน ถ้าไม่ได้ยืนบนหัวใคร ก็ไม่ต้องยุ่งเน้ออ //พับไมค์” และก็มีชาวเน็ตเข้ามาซัปพอร์ตกับคำตอบนี้ พร้อมบอกว่า “บาร์โฮส” ไม่ใช่งานอะไรที่เสียหาย แค่เป็นการนั่งดื่มแบบฟีลแฟน
“ใช้คำว่ายอมทำขนาดนี้มันเหมือนว่าต้องตกต่ำที่สุดถึงทำนะครับหรือว่าไม่มีหนทางแล้วถึงทำแบบนี้ใช้คำอย่างนี้ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับหล่อระดับดาราเพื่อเผลองานดีเงินดีกว่าดาราเยอะมากเลยครับ มันเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ใครๆ ก็ทำได้”
“เขาทำอะไรเสียหาย ทำไมถึงใช้คำแบบนี้ เธอสูงส่งมากหรอ”
“พูดเหมือนเขาไปทำเรื่องไม่ดีเนอะ”