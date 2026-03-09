“ตั้น พิเชษฐ์ไชย” โพสต์ภาพกุมท้องภรรยา แฟนคลับแห่ลุ้นข่าวดี

แม้งานวิวาห์จะผ่านไปหลายวันแล้ว แต่ล่าสุด “ตั้น พิเชษฐ์ไชย ผลดี” น้องชายของ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองเคียงข้างภรรยา โดยเลือกภาพในลักษณะโอบกอดมือกุมท้องฝ่ายหญิงโชว์เป็นรูปแรก เขียนแคปชั่นขอบคุณทุกคนที่มาร่วมยินดีกับทั้งคู่
“ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ญาติๆ ผู้ใหญ่ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของผมกับปุ๊คลุก ด้วยนะครับ งานแต่งผ่านไปสักระยะแล้วเพิ่งมีเวลาลงรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความเข้าใจกันสำคัญที่สุดครับ และจะทำให้ชีวิตคู่ครองรักกันตลอดไปครับ 🙏🙏🙏❤️❤️❤️”
งานนี้แฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ รวมทั้งคอมเมนต์ที่เข้ามาสอบถามข่าวดี ว่าตอนนี้ภรรยาหนุ่มตั้นกำลังตั้งครรภ์แล้วใช่หรือไม่อีกด้วย