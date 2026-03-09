“นาโงมิ” ไอดอลสาวญี่ปุ่นโดนแฉเดินออกจากโรงแรมม่านรูดพร้อมผู้ชายทำเอาแฟนๆถกสนั่น

กลายเป็นภาพไวรัลเลยทีเดียวเมื่อ “นาโงมิ” ไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นจากวง Hitonoyume ถูกแฉภาพที่เจ้าตัวเดินออกจากเลิฟโฮเทล หรือ ม่านรูดของคนญี่ปุ่น พร้อทกับชายคนหนึ่งทำเอาชาวโซเชียลวิจารณ์สนั่นถึงความเหมาะสม
ตามรายงานระบุว่าใน X ได้มีแอคเคาท์หนึ่งที่ใช้ชื่อว่า @deathdolnote เป็นที่รู้กันดีว่ามีไว้สำหรับแฉข่าวฉาวของไอดอล ซึ่งรายล่าสุดคือ นาโงมิ ซึ่งในโพสต์ระบุว่าไอดอลสาวเดินออกมาจากเลิฟโฮเทลหลังจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันสีกระยะ
เลิฟโฮเทล ( Love Hotel ) ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นที่พักระยะสั้น เช่ารายชั่วโมงสำหรับคู่รักหนุ่มสาวที่อยากพลอดรักกันแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยาว์
รายงานระบุว่าโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วได้รับความสนใจโดยมีผู้ชมมากกว่า 1.4 ล้านวิวในระยะเวลาไม่นาน
หลังจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางออนไลน์ทวีความรุนแรงขึ้น นาโงมิ ได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงผ่านบัญชี X ของเธอเอง ในแถลงการณ์ เธอขอโทษที่ทำให้แฟนๆ เกิดความกังวล และยอมรับถึงข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นจากภาพที่แพร่กระจายไปทั่ว “ฉันขอโทษอย่างจริงใจที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นค่ะ” นอกจากนี้ นาโงมิยังแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆ ที่ยังคงสนับสนุนเธอแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ตาม
เธอเน้นย้ำว่าเธอต้องการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเสิร์ตเดี่ยวฉลองครบรอบ 3 ปีของวง Hitonoyume “ตอนนี้ ฉันอยากทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 3 ปีของHitonoyumeค่ะ” เธอกล่าว
นาโงมิ ยังระบุด้วยว่าเธอจะไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและดำเนินกิจกรรมในฐานะไอดอลด้วยความจริงใจมากยิ่งขึ้น เธอกล่าวว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ พร้อมเสริมว่าเธอหวังที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นต่อวงและแฟนๆ “ในฐานะสมาชิกของฮิโตโนยูเมะ ฉันจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความจริงใจยิ่งกว่าเดิมค่ะ”
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นับเป็นเรื่องร้ายแรงในวงการไอดอล เพราะข่าวลือเรื่องการเดทหรือเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวอาจนำไปสู่การที่สมาชิกถูกถอดออกจากวงได้ อย่างไรก็ตาม นาโงมิ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวง Hitonoyume และตารางงานของวงในอนาคตก็ดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้
วงไอดอล Hitonoyume จากประเทศญี่ปุ่น กำลังเตรียมฉลองครบรอบ 3 ปีในปีนี้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นาโงมิ ได้ดึงดูดความสนใจมาที่วงมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ว่าความคิดเห็นในโลกออนไลน์จะยังคงแตกต่างกัน แต่เหตุการณ์นี้ได้เน้นให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างชีวิตส่วนตัวของไอดอลและความคาดหวังที่เข้มงวดจากแฟนๆ และวงการบันเทิง