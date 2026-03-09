คนร้ายบุกยิงบ้าน “ริฮันนา” กระสุนทะลุกำแพง เจ้าตัวอยู่บ้านแต่รอดตาย

สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (8 มีนาคม) ว่าหญิงคนหนึ่งยิงปืนหลายนัดเข้าไปในบ้านของ “ริฮันนา” นักร้องเพลงป๊อปชื่อดัง ที่พักอยู่กับ “A$AP Rocky” และลูกๆในย่านเบเวอร์ลีฮิลส์ โดยกระสุนนัดหนึ่งทะลุผ่านกำแพงบ้าน
หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times และ NBC4 รายงานโดยอ้างคำพูดของโฆษกตำรวจลอสแอนเจลิสว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุยิงปืนเวลา 13.21 น. วันอาทิตย์ (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ) และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหญิงอายุ 30 ปีไว้ได้
ตำรวจลอสแอนเจลิสและตัวแทนของ ริฮันนา และ A$AP Rocky ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ และยังไม่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามรายงานระบุว่าขณะเกิดเหตุ ริฮันนา อยู่ที่บ้าน ส่วนแร๊ปเปอร์หนุ่มและลูกๆทั้ง 3 คน ไม่ได้ระบุว่าอยู่ที่บ้านด้วยหรือไม่ แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุด้วยว่ามีการยิง “ประมาณ 10 นัด” จากรถยนต์ Tesla สีขาวที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากประตูบ้านก่อนหลบหนีไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามผู้ต้องสงสัยไปยังลานจอดรถแห่งหนึ่งในเชอร์แมนโอ๊คส์ และจับกุมตัวเธอได้ในที่สุด