ไม่เหลือเค้าเดิม “เฉินกวนซี” คุณพ่อเต็มตัว จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดลูกสาววัย 9 ปี

อดีตไอดอลหนุ่มฮ่องกงปรากฏตัวพร้อมลุคหนวดเคราและความเป็นคุณพ่อเต็มตัว ในงานฉลองวันเกิดของลูกสาว ท่ามกลางบรรยากาศครอบครัวอบอุ่น
“เฉินกวนซี” นักแสดงและผู้ประกอบการชาวฮ่องกง วัย 45 ปี จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 9 ปีให้กับลูกสาว “อาเลีย” อย่างอบอุ่น โดยมีสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ จากโรงเรียนของเธอเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข ขณะที่เฉินกวนซีเป็นผู้นำแขกร่วมร้องเพลง Happy Birthday และยังมีช่วงเวลาน่ารักที่เขาหยอกล้อลูกสาวด้วยการจับแก้มขณะถ่ายรูป ซึ่งอาเลียก็ยิ้มตอบอย่างมีความสุข
ในช่วงเป่าเทียนวันเกิด เฉินกวนซีได้ดึงภรรยาของเขา นางแบบชื่อดัง “ฉินซูเป่ย” เข้ามาใกล้ ๆ ก่อนที่ทั้งสองจะจูบลูกสาวคนละข้างแก้ม เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นและสะท้อนความผูกพันของทั้งสามคนได้อย่างชัดเจน ทำให้แฟน ๆ หลายคนรู้สึกประทับใจกับโมเมนต์ครอบครัวแสนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรัก
อย่างไรก็ตาม หลังภาพจากงานถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ความสนใจของชาวเน็ตกลับหันไปจับตาลุคใหม่ของเฉินกวนซี ที่ไว้หนวดเคราเต็มใบหน้าและมีริ้วรอยตามวัยให้เห็นชัด ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์แตกเป็นสองฝ่าย บางคนมองว่าอดีตไอคอนวัฒนธรรมป๊อปผู้เคยมีภาพลักษณ์ขบถนั้นดูแก่ลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่อีกฝ่ายกลับเห็นว่าแม้เขาจะสูญเสียความคมเข้มแบบวัยหนุ่มไปบ้าง แต่ก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดูสุขุม ผ่อนคลาย และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามกาลเวลา