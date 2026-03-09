อดีตนักแสดงสาวเล่าย้อนวัยรุ่น เคยทิ้ง “แบรด พิตต์” กลางงาน MTV เพื่อไปกับร็อกเกอร์หนุ่มผมยาว

“คริสตินา แอปเปิลเกต” เปิดเผยในหนังสือบันทึกความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งในวัย 17 ปี เธอเคยปล่อยให้แบรด พิตต์กลับบ้านตามลำพัง ก่อนตัดสินใจไปงานปาร์ตี้กับนักร้องร็อกของวง Skid Row ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ที่เธอนำมาเล่าย้อนด้วยความรู้สึกเสียดายในเวลาต่อมา
“คริสตินา แอปเปิลเกต” นักแสดงหญิงชาวอเมริกัน เปิดเผยเรื่องราวในอดีตผ่านบันทึกความทรงจำเล่มใหม่ You with the Sad Eyes ว่าเธอเคยตัดสินใจทิ้ง “แบรด พิตต์” กลางงาน MTV Video Music Awards ปี 1989 เพื่อไปกับนักร้องร็อกชื่อดัง “เซบาสเตียน บาค” แห่งวง Skid Row โดยในเวลานั้นเธอเพิ่งมีชื่อเสียงจากซิตคอม Married… With Children และได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบรางวัลในงาน พร้อมพาแบรด พิตต์ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ไปเป็นคู่เดต
แอปเปิลเกตเล่าว่าในคืนดังกล่าว ตัวเธอวัย 17 ปีแทบไม่ได้สนใจพิตต์เลย เพราะมัวแต่มองเซบาสเตียน บาค ที่กำลังเป็นร็อกสตาร์หนุ่มผมยาวสุดฮอตในวง Skid Row เมื่อจบงานเธอจึงตัดสินใจกลับไปกับบาค ปล่อยให้พิตต์ต้องขับรถพาแม่ของเธอกลับบ้านแทน ซึ่งระหว่างทางยังเกิดเหตุเกือบมีเรื่องกับกลุ่มอันธพาลที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้พิตต์โกรธเธออย่างมากในเวลานั้น
อย่างไรก็ตาม แอปเปิลเกตยอมรับว่าภายหลังเธอรู้สึกเสียดายกับการตัดสินใจครั้งนั้น เมื่อไปงานปาร์ตี้ต่อกับบาคแล้วพบว่าเขามีความสัมพันธ์จริงจังกับแฟนอยู่แล้วและยังมีลูกอีกด้วย เธอเล่าว่าพิตต์โกรธเธออยู่นานหลายปี และต่อมามีแฟนสาวของพิตต์บางคนเคยมาถามเธอว่าเรื่องที่เธอเคยทิ้งเขาในงาน MTV เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายทั้งสองคนก็ยอมรับว่าตอนนั้นเธอยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง และควรปล่อยเรื่องราวในอดีตไป โดยแอปเปิลเกตยังกล่าวติดตลกว่า ทุกวันนี้แบรด พิตต์กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้ว ขณะที่เซบาสเตียน บาคก็ยังคงไว้ผมยาวเหมือนเดิม