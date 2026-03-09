Netflix ถอยบทบาทผู้หนุนธุรกิจ “เมแกน มาร์เคิล” ปล่อยแบรนด์เดินหน้าต่อเอง

แพลตฟอร์มสตรีมมิงยุติสถานะนักลงทุนในแบรนด์ไลฟ์สไตล์ As Ever หลังร่วมเปิดตัวช่วงแรก พร้อมยืนยันความร่วมมือด้านคอนเทนต์กับเมแกนและเจ้าชายแฮร์รียังดำเนินต่อในรูปแบบใหม่
Netflix ตัดสินใจถอนการลงทุนจากแบรนด์ไลฟ์สไตล์ “As Ever” ของ “เมแกน มาร์เคิล” ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หลังความร่วมมือทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดตัวซีรีส์ With Love, Meghan เริ่มสิ้นสุดลง โดยก่อนหน้านี้ซีรีส์ดังกล่าวมีผู้ชมลดลงอย่างชัดเจนในซีซันที่สองช่วงปลายปี 2025 และมีรายงานว่าอาจไม่มีการสร้างซีซันที่สาม แม้ Netflix จะยังไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ แต่มีการระบุว่าอาจยังมีรายการพิเศษบางตอนของเมแกนปรากฏบนแพลตฟอร์มได้ในอนาคต
แถลงการณ์จาก Netflix ระบุว่าบริษัทไม่เคยมีแผนจะเป็นผู้สนับสนุนระยะยาวของแบรนด์ดังกล่าว โดยระบุว่าแรงบันดาลใจของเมแกนในการยกระดับช่วงเวลาเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันให้ดูสวยงามและเรียบง่าย เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ As Ever และ Netflix ยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเปิดตัวแบรนด์ในช่วงแรก พร้อมระบุว่าต่อจากนี้เมแกนจะเดินหน้าพัฒนาแบรนด์ด้วยตนเอง และบริษัทก็รอติดตามความสำเร็จของเธอในอนาคต
แม้จะถอนการลงทุนจากธุรกิจไลฟ์สไตล์ แต่ Netflix ยังมีความร่วมมือกับเมแกนและ “เจ้าชายแฮร์รี” ต่อไป โดยได้ปรับสัญญาการผลิตคอนเทนต์ของทั้งคู่ให้เป็นรูปแบบ “first-look deal” ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ฝั่งบริษัท As Ever ออกแถลงการณ์ขอบคุณ Netflix ที่ช่วยสนับสนุนตั้งแต่ช่วงเปิดตัวและปีแรกของธุรกิจ พร้อมย้ำว่าแบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วและพร้อมก้าวสู่การดำเนินงานอย่างอิสระ โดยมีแผนขยายกิจการและโครงการใหม่ ๆ ตลอดปีนี้