นับถอยหลังสู่ความมันส์! ATEEZ เตรียมปิดฉากทัวร์สุดยิ่งใหญ่ “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” 4 เมษายนนี้ ห้ามพลาด!!

Thai ATINY ห้ามพลาดเด็ดขาด!! เตรียมตัวให้พร้อมกับคอนเสิร์ตปิดท้ายเวิลด์ทัวร์อย่างยิ่งใหญ่กับงาน “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 โอกาสดี ๆ แบบนี้ต้องรีบคว้าไว้!
หลังจากที่ 8 หนุ่ม ATEEZ (เอทีซ) ซูเปอร์กรุ๊ประดับโลกจากค่าย KQ Entertainment ได้ออกเดินทางไปมอบความมันส์ระดับเวิลด์คลาสในหลายเมืองทั่วเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ไทเป, จาการ์ตา, สิงคโปร์, มะนิลา, กัวลาลัมเปอร์ และมาเก๊า ตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะมาระเบิดความมันส์ ปิดท้ายเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทย! ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเดือดและเอนเนอร์จี้ล้นเวทีแน่นอน
หลังจากเปิดจำหน่ายบัตร กระแสตอบรับแรงเกินต้าน
บัตรโซน ATINY (RED) A&B (ราคา 9,250 บาท) และ PINK A&B (ราคา 2,900 บาท) ได้ประกาศ SOLD OUT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!
สำหรับใครที่ยังลังเลบอกเลยว่าช้าไม่ได้แล้ว ต้องรีบตัดสินใจด่วนก่อนบัตรโซนอื่นๆ จะหมดตามไป พลาดแล้วพลาดเลย!! โดยยังสามารถจับจองบัตรเข้าชมในโซน
· Fantasy (RED) A&B 7,900 บาท
· ORANGE A&B 5,900 บาท
· BLUE 5,500 บาท
· YELLOW 4,500 บาท
รีบจับจองที่นั่งแล้วมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและมาสร้างค่ำคืนที่น่าจดจําไปด้วยกัน ส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มสมกับเป็นโชว์สุดท้ายของเอเชีย ทาง ateezlive.com/asia
สำหรับผู้จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ล้วนเป็นระดับมืออาชีพ AEG Presents เป็นผู้นำระดับโลกด้านดนตรีและความบันเทิง โดยผสานพลังของงานแสดงสดเข้ากับการพัฒนาศิลปินอย่างจริงจัง บริษัทดำเนินงานใน 4 ทวีป และมีชื่อเสียงด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรี อีกทั้งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลก เช่น Coachella, New Orleans Jazz & Heritage Festival, BST Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest และ Firefly รวมถึงจัดทัวร์ให้ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง The Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift, Celine Dion, Justin Bieber และ Paul McCartney
PK Entertainment ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทรวบรวมทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ นักยุทธศาสตร์ และนักสร้างสรรค์ เพื่อจัดคอนเสิร์ตชั้นนำและมอบประสบการณ์ดนตรีสดที่น่าจดจำให้กับผู้ชมมากมาย อาทิ Coldplay, Ed Sheeran, Celine Dion, Westlife, LANY, Shawn Mendes, Maroon 5, Cigarette After Sex, Charlie Puth, Calum Scott, Keshi, Tom Jones, ONE OK ROCK, Fujii Kaze, Ado, EVE, BABYMONSTER ฯลฯ
Sound Rhythm ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และมีส่วนร่วมในการจัดคอนเสิร์ต Air Supply (1994), Phil Collins (1995), Alanis Morissette (1996), Mr. BIG (1996) , 1996 Jakarta Alternative Festival (ที่มี Foo Fighters, Sonic Youth, Beastie Boys) , Calvin Harris, Suede, 2PM, David Foster & Friends, David Guetta, I AM HARDWELL, ASOT - Armin Van Buuren, โดยในปี 2025 Sound Rhythm มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตของตน โดยไม่เพียงแต่โปรโมตคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการโปรโมตงานกีฬาและงานครอบครัวด้วย
