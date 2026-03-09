ปรากฏการณ์ดนตรีระดับโลก! King Gnu เตรียมระเบิดความมันส์ในไทย กับคอนเสิร์ตใหญ่ “King Gnu CEN+RAL Tour 2026 in Bangkok” 23 พฤษภาคมนี้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนิยามใหม่ของดนตรี เมื่อ King Gnu (คิง นู) วงร็อกระดับแถวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เขย่าวงการเพลงทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ประกาศปักหมุดแลนดิ้งสู่กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ King Gnu CEN+RAL Tour 2026 in Bangkok ณ One Bangkok Forum ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2026 โดย AVALON LIVE (อาวาลอน ไลฟ์) สุดยอดผู้จัดที่การันตีคุณภาพ
มากกว่าคำว่า "วงดนตรี" แต่คือ Tokyo New Mixture Style โดย King Gnu ประกอบด้วย 4 สมาชิกมากฝีมือ ได้แก่ Daiki Tsuneta, Yu Seki, Kazuki Arai และ Satoru Iguchi พวกเขาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่คำว่าวงร็อกหรือป๊อป แต่คือการหลอมรวมแนวดนตรีที่หลากหลาย ทั้ง Alternative, Soul, Jazz และ Pop จนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวที่ทั่วโลกขนานนามว่า "Tokyo New Mixture Style"
นับตั้งแต่เริ่มต้นในชื่อ King Gnu เมื่อปี 2017 พวกเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเพลง ทั้งในฐานะศิลปินอินดี้จนถึงการเปิดตัวในค่ายใหญ่ (Major Debut) โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จคือความร่วมมือกับครีเอทีฟเลเบลชื่อดังอย่าง PERIMETRON ที่เนรมิตทั้งงานศิลป์และมิวสิกวิดีโอให้กลายเป็นงานวิชวลระดับมาสเตอร์พีซ
เส้นทางแห่งความสำเร็จและปรากฏการณ์ "ฮิต" ถล่มทลาย เริ่มตั้งแต่การปล่อยอัลบั้ม Sympa และซิงเกิลแจ้งเกิดอย่าง "Hakujitsu" (白日) ที่กลายเป็นเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง ต่อมาอัลบั้ม CEREMONY ก็ทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Oricon การันตีคุณภาพด้วยยอดขายและคำชมท่วมท้น และในช่วงปี 2021-2022 เพลง "Ichizu / Sakayume" จากภาพยนตร์ Jujutsu Kaisen 0 ก็คว้าอันดับ 1 บนชาร์ตซิงเกิล Oricon ได้เป็นครั้งแรก พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ Tokyo Dome ถึง 2 วันเต็ม! ตอกย้ำกระแสความแรงด้วยซิงเกิล "SPECIALZ" เพลงเปิดอนิเมะ Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident ที่มียอดสตรีมถล่มทลายในพริบตา และล่าสุดกับอัลบั้มที่ 4 "THE GREATEST UNKNOWN" ที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างจับตามอง
สัมผัสประสบการณ์ดนตรีที่ไม่มีใครเหมือน นี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือการเดินทางเข้าสู่โลกแห่งดนตรีและศิลปะที่สมบูรณ์แบบที่สุด ครั้งนี้ King Gnu พร้อมแล้วที่จะนำพลังแห่งการแสดงสดอันดุดันและลุ่มลึกมาให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสด้วยตาตนเอง แฟนๆ เตรียมตัวกันได้เลย!
เปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางจำหน่าย : ThaiTicketmajor ทุกสาขา
ราคาบัตร : 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท
ห้ามพลาด! โอกาสสำคัญที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ King Gnu ในประเทศไทย เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปพิสูจน์ด้วยกันว่าทำไมพวกเขาถึงคือวงดนตรีที่เขย่าวงการดนตรีโลกในยุคนี้!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ กับ AVALON LIVE ได้ที่: Facebook: AVALONLIVE
X (Twitter): @Officialavalon