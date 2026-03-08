ไร้เงา "กุญแจซอล" ร่วมสวดอภิธรรม "แม่มุกดา" คืนแรก

พิธีบำเพ็ญกุศล “มุกดา บุญทอง” ภรรยาของ “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” อดีตนักร้อง วงมะลิลา บราซิลเลี่ยน และยังเป็นคุณแม่ของ “กุญแจซอล ป่านทอทอง” อดีตนางเอกช่อง 7 ที่จากไปด้วยโรคมะเร็งโดยได้จัดงานที่ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น. แต่ยังไร้เงาของกุญแจซอลในงานศพของคุณแม่มุกดาในคืนแรก ซึ่งก่อนจะเสียชีวิต คุณแม่ได้ขอให้ลูกสาวติดต่อกุญแจซอล อยากพบหน้าลูกและหลานแต่ก็ยังไม่ได้พบ
ก่อนหน้านี้ปี 2560 กุญแจซอล ได้ทะเลาะกับครอบครัว นึกคิด บุญทอง จากกรณีที่ตั้งท้องและหายออกจากบ้านไปอยู่กินกับสามีนักบิน โดยพ่อแม่ระบุว่าถูกสามีกุญแจซอลกีดกันไม่ให้เจอหลาน จนฝ่ายพ่อแม่ประกาศตัดขาดลูกสาว เพราะรู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกถูกฝ่ายชายล้างสมอง
ด้าน กุญแจซอล ก็เฟดตัวออกจากวงการบันเทิงเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับสามี และอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2563 กุญแจซอลพร้อมลูกและสามี หลังทราบข่าวการป่วยมะเร็งลำไส้ระยะ 4 ของคุณแม่มุกดา ก็ได้ไปร่วมโต๊ะทานข้าวกับเเม่มุกดารวมทั้งน้องสาวของกุญเเจซอล และได้ทำการขอขมาพ่อแม่พร้อมเคลียร์ใจกันแล้ว