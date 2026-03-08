“จตุรงค์” มั่นใจ ถ้า “เด๋อ” เป็นแค่ไข้หวัดคงไม่มีเรื่องแบบนี้!

“จตุรงค์” มั่นใจ “เด๋อ ดอกสะเดา” ไม่มีโลก 2 ใบ หากเป็นแค่ไข้หวัดคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้! เผยเจ้าตัวรับรู้ทุกอย่าง เพียงแต่พูดและเดินไม่ได้ ร้องไห้ทุกครั้งที่มีคนไปเยี่ยม ฟันธง “แจ็ค แฟนฉัน” เลิก “ใบหม่อน กิตติยา” แค่คอนเทนต์ ไม่เกิน 3 เดือนคืนดี ลั่นเคยพูดต่อหน้า ‘มึงอยู่กันไม่ยืดหรอก’
เป็นอีกหนึ่งคนที่แวะไปเยี่ยม “เด๋อ ดอกสะเดา” อยู่บ่อยๆ สำหรับ “จตุรงค์ มกจ๊ก” โดยล่าสุดวันนี้ (8 /มี.ค./69) เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการของเด๋อให้ฟัง หลังมาร่วมงานสัมมนา Affiliate Open Factory Day เผยว่าเด๋อยังรับรู้ทุกอย่าง แต่ยังพูดและเดินไม่ได้ ส่วนประเด็นเรื่องโลก 2 ใบ ส่วนตัวมั่นใจว่าไม่มีแน่นอน เรื่องทุกอย่างเป็นไปตามที่ “เปิ้ล ณภัทร” ลูกสาวของเด๋อ ออกมาชี้แจง
“ก็สีหน้าสีตาดีขึ้น แล้วไอ้อารมณ์ร้องไห้เนี่ย ร้องทุกครั้งอยู่แล้ว ใครไปแกก็ร้อง แกร้องด้วยความรู้สึกตื้นตันใจว่าเออมีคนคิดถึงแก แล้ววันหนึ่งถ้ามีคนเยี่ยม 10 คน แกก็ร้อง 10 ครั้ง แล้วเวลาแกร้องเนี่ย ไอ้ตรงอกเนี่ย ต้องรีบซักชั่น (Suction) เพราะว่าเสมหะมันมีอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเดี๋ยวจะมันไม่สะดวก เวลาแกร้องมันจะมีอาการแบบนี้ทุกครั้ง แต่ว่าร้องแบบดีใจนะ”
เปรยเรื่องต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น ถ้า “เด๋อ” เป็นแค่ไข้หวัด
“เด๋อ ดอกสะเดา เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ลุงรงค์เคารพมาก เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ที่น่ารักมากๆ แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด๋อ ดอกสะเดา เป็นแค่ไข้หวัด ทุกคนต้องคิดต่อ ก็อย่างที่ลูกสาวเขาบอก ไปดูโหนกระแสแล้วจะรู้เลย ลูกสาวเขาอธิบายความ ลุงรงค์ไม่ต้องเล่าอีกแล้ว ลุงรงค์แค่บอกว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ปัญหาที่เขาต้องเดียวดายจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเขาเป็นแค่ไข้หวัด (หมายความว่าถ้าเกิดไม่ได้ป่วยหนักแบบนี้ ปัญหาก็จะไม่ตามมา?) คิดได้หนิ”
กลับมาเดินได้เมื่อไหร่ จะพาไปเที่ยวตั้งแต่เช้าถึงเย็น
“ตอนไปเยี่ยมก็ให้กำลังใจ บอกไม่ต้องร้อง หนูมาแล้ว หนูมาหาอาจารย์แล้ว หนูรักอาจารย์ หนูคิดถึงอาจารย์ หนูเลยมาหา ลุงรงค์ไปมาสองสามครั้งแล้ว และวันที่จัดงานไม่ได้ไป เพราะติดถ่ายละครอยู่ที่อยุธยา แต่ก็โอนตังค์ไปร่วมกับเขา แล้วก็ก่อนจากก็กำใส่มือแกทุกครั้ง แล้วก็บอกแกด้วย ให้กำลังใจว่าเดินได้เมื่อไหร่ ผมนี่แหละจะมารับอาจารย์ไปเที่ยว ตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาส่งตอนเย็นคนแรก”
ยกเป็นอาจารย์ที่เคารพรัก สอนตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรก
“ลุงถ่ายละครมาเยอะนะ แต่ละครเรื่องแรกเนี่ย เขาให้ไปเล่นเรื่องเทพบุตรต๊ะติ๊โหน่ง ของช่อง 9 แล้วเด่น เด๋อ เทพ เทพลาออก แล้วเอาจตุรงค์ที่ขึ้นมาใหม่ๆ ไม่เอาไม่พูดตอนนั้นอ่ะ กำลังแรงเลย ก็เอาไปเล่นละคร ไวเลสก็ติดไม่เป็น เพราะเคยเล่นแต่รายการ เขาก็มายืนติดไวเลสให้ แล้วก็สอนมุม ว่าละครมันต้องหันไปมองอย่างนี้ กล้องมันจะอยู่อย่างนี้ สอนทุกอย่างเลย”
มองเป็นไอดอล ต้องเก่งแบบนี้ให้ได้
“ตอนที่ลุงรงค์เพิ่งหัดเล่นตลกใหม่ๆ ไปดูคณะเด๋อ ดู๋ ดี๋ แล้วเด๋อไปคนเดียว ดู๋ ดี๋ หายไปไหนไม่รู้ คนเยอะมากเลย แล้วเด๋อขึ้นไปคนเดียวครึ่งชั่วโมง ฮาตรึม ฮาไม่หยุด เหี้x…เล่นได้ไงวะเนี่ย เลยคิดในใจว่ากูจะต้องเป็นแบบผู้ชายคนนี้ กูจะต้องเป็นแบบผู้ชายคนนี้ ไม่สนว่างานอะไร ใครดัน ใครผลักขึ้นไปบนเวที จะมีลูกน้องจะมีทีมงานหรือคนเดียว กูต้องเล่นให้ได้ และให้เขาหัวเราะด้วย ลุงจึงแบบไม่สนว่างานอะไร โผล่ขึ้นไปคนเดียว ทอล์กคนเดียว พูดคนเดียว ให้คนหัวเราะ เป็นไอดอลเลย จำวิชาเขามา”
ก่อนป่วยไม่ได้เป็นคนเซนซิทีฟร้องไห้ง่ายแบบนี้
“ไม่เคย ไม่มีเลย มาเจอตรงนั้นแหละ โอ้โห ครั้งแรกที่ลุงรงค์ไป ร้องหนักกว่านี้เยอะเลย ยังบอกอาจารย์ร้องทำไม ไม่เอาไม่ร้อง เสียงก็ไม่มีมา แต่ครั้งที่สองร้องน้อยลง เพราะแกก็คงคิดว่าร้องเยอะไปก็ไม่ดี แกร้องด้วยด้วยจิตของแกจริงๆ ไม่ได้เสแสร้ง ไม่ได้เล่นละคร”
อัปเดตอาการในไลน์กับลูกสาวตลอด
“ก็อัปเดต ไลน์กันอยู่ตลอดเวลา ลุงเช็กกับไอ้เปิ้ล สิ่งเดียวที่ต้องจ่ายเงิน นอกเหนือจาก 30,000 ต่อเดือน ที่รวมค่าพยาบาล รวมทุกอย่างแล้ว ก็คือค่าแพมเพิร์ส แล้วแพมเพิร์สวันหนึ่งเปลี่ยนประมาณ 4-5 ครั้ง มันก็ต้องใช้เยอะ ลุงก็จะอัปเดตกับเปิ้ลอยู่ตลอดเวลาว่า แพมเพิร์สหมดบอกนะ เดี๋ยวให้คนไปส่งนะ”
สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องคนเข้าใจผิด
“ห่วงเรื่องคนเข้าใจผิดแกแล้วไปด่า มนุษย์มันเข้าใจผิดกันได้ เราไม่ว่าหรอก แต่คนนอนอยู่ คนพะงาบๆ อยู่ ยังไปทำโอ้โหย ทำไมมีหลายคนพูด ผู้ชาย…ถ้าในเวลาเดียวกันถือว่าไม่ดี ถูกไหม แต่ถ้ามันเป็นช่วงเวลาอะไรต่ออะไร ไม่มีหรอก มนุษย์คนไหนที่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ แล้วอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ 20 จน 90 ตายจากกันคนเดียวเลยมีไหม มีแต่ว่ามันคงน้อย แต่ลุงรงค์เนี่ยผ่านมาเยอะแล้ว ลุงรงค์นี่หนักมาก”
เชื่อถ้า “เด๋อ” พูดได้ คงอธิบายเรื่องราวได้ดีมากๆ
“คือถ้าแกพูดได้อธิบายความได้ดีมากๆ แต่แกพูดไม่ได้ไง พอแกพูดไม่ได้ คนก็ไปซ้ำเขา ไปอะไรเขา หาว่าโน่นนี่ แต่ไม่รู้ไทม์ไลน์ บางคนไม่ดูโหนกระแส ที่เปิ้ลออกมาพูดในโหนกระแส เล่ารายละเอียด แล้วก็มีเอกสารมายืนยันต่างๆ นานา เป็นแบบช็อตต่อช็อต แต่คนไม่ได้ดู”
มั่นใจ “เด๋อ” ไม่ได้มีโลก 2 ใบ
“มั่นใจมากเลย เพราะว่าเจอกันแบบบ่อยมาก แล้วก็ไม่เคยเห็น บางคนบอกก็มึงไม่เห็นไง ก็ไม่รู้จะอธิบาย ยังไงแต่ประวัติคบกันมา 30-40 ปีเนี่ย ไม่มีประเภทซ้อนๆ ไม่มีจริงๆ มีคนเดียวแล้วเลิกกันไป อย่างพี่ไผ่คือแม่ของไอ้เปิ้ลน่ะ เขาก็แยกย้ายกันไป แล้วก็มาคนหนึ่ง ก็เลิกกันไปอีก ก็ตามที่เปิ้ลพูดเลย ทุกอย่างละเอียดยิบเลย แต่คนไม่เชื่อ ยังไงเขาก็ไม่เชื่อ ถ้าพูดแทนอาเด๋อได้ ก็อยากบอกว่าใครว่างก็มาเยี่ยมกันเยอะๆ ไปให้กำลังใจแก กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ลูกกับเมียออกมาโต้กันไปโต้กันมา แกดูนะทีวี แกเห็นนะ”
บอก “เด๋อ” รู้ทุกอย่าง เพียงแต่พูดและเดินไม่ได้
“แกรู้ทุกอย่าง แต่เพียงพูดไม่ได้เท่านั้น แล้วก็เดินไม่ค่อยได้ เดินก็ยืนประคองอยู่ แต่ไม่มีกำลัง แต่รายละเอียดเขารู้หมดเลย แกเปิดเปลี่ยนเป็นช่องโน้น แกรู้หมดแต่แก่พูดพูดไม่ได้ ถ้าสาดกันไปสาดกันมา เธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสมองเขา ก็รู้ถึงได้ทรุดลงไปไง คนเราต้องการกำลังใจ ต้องการความสงบ ต้องการความสุข”
ไม่รู้ “แจ็ค แฟนฉัน” เตรียมไปปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 ลั่นเคยพูดต่อหน้า “มึงอยู่กันไม่รอดหรอก”
“อนุโมทนาคุณให้มันทำไมไอ้แจ็ค กราบลาอุปสมบทเหรอ ไอ้แจ็คเป็นคน…ไปอะไรกับมัน ข่าวไอ้แจ็คไม่ดูเลยนะ มีนักข่าวมาโทรเข้ามาประมาณ 3 เจ้า อยากจะให้ลุงอธิบายความ ลุงบอกกูไม่รู้เรื่อง ชีวิตคู่มัน แต่ลุงทายตั้งแต่ว่าแรกแล้วว่า มึงอยู่กันไม่ยืดหรอก พูดต่อหน้ามันเลย ทายถูกด้วย อยู่กันไม่รอด แต่เดี๋ยวแม่งก็กลับมา เดี๋ยวคอยดูนะ เดี๋ยวก็จะกลับมาเจอกันอีก ผมกับใบหม่อน สถานะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ”
บอกคนแบบนี้ คือมิสเตอร์สร้างคอนเทนต์ ให้ไม่เกิน 3 เดือน กลับไปคืนดี “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี”
“คนแบบนี้แม่งมิสเตอร์สร้างคอนเทนต์ ไม่ได้ใส่ร้าย ไอ้แจ็คคือมิสเตอร์สร้างคอนเทนต์ ให้ไม่เกิน 3 เดือน แจ็ค แฟนฉันจะโพสต์ว่าผมกับใบหม่อนกลับมาคืนดีกันแล้วครับ ลุงรงค์ ฟันธง (แต่อันนี้เห็นเขาเศร้าจริงนะ?) ไม่จริง ไม่จริงครับ มันเศร้าไม่จริงครับ ปฏิบัติธรรม ก็คอนเทนต์ครับ ไม่ๆ คือแจ็ค แฟนฉันต้องเข้าใจอารมณ์เขาด้วย แต่มันเป็นเด็กที่น่ารักมาก เอางี้ดีกว่า ไอ้แจ็คทำอะไรก็แล้วแต่ มึงโกรธมันลงเหรอวะ หน้าตามันเป็นอย่างนั้นน่ะ โกรธมันลงหรอ มันเป็นคนที่อัจฉริยะมาก ทำเลวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครโกรธมันได้ กูขำมึงอยู่ตลอดเวลา เดินมาตบหัวลุงรงค์ ลุงรงค์ยังขำมันนะ ตามธรรมดาใครมันมาตบกูถีบสวนเลย แต่ไอ้แจ็คเนี่ยเดินมาตบลุงรงค์นะ อดหัวเราะมันไม่ได้ เอ็นดู รอดู 3 เดือนไม่เกินนะ ไอ้แจ็คจะโพสต์ ผมกับใบหม่อนกลับมาคืนดีกันแล้วครับ”