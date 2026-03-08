ตัวแม่ "แอนทองฯ" แท็คทีมคู่หวาน "นิว-นาว" พร้อมซุปตาร์เจนz ฉลองความสำเร็จ  Echolac 60ปี แรร์ไอเท็มกระเป๋าเดินทางพรีเมียม คู่ใจนักเดินทาง

ฉลองความสำเร็จแบบชุดใหญ่ไฟกะพริบ แบรนด์กระเป๋าเดินทางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น Echolac ฉลองครบรอบ60ปี ภายใต้แนวคิด “60 Years of Travel Heritage” ดึงตัวแม่ตัวมัม นางเอกตลอดกาล "แอน ทองประสม" ร่วมเช็คลิสต์สำคัญ อัปเดตแรร์ไอเท็มกระเป๋าเดินทางมาตราฐานชั้นดีระดับโลก แบบฉบับ Japanese Craftsmanship ผสานแนวคิดด้านวิศวกรรมโครงสร้างเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นความแข็งแรง ทนทาน และการใช้งานระยะยาว มากกว่าการแข่งขันด้านราคา ที่ปัจจุบัน Echolac เดินทางสู่ปีที่ 60 จัดจำหน่ายในกว่า 49 ประเทศทั่วโลก เป็นกระเป๋าคู่ใจของนักเดินทาง
โดยได้รับเกียรติจาก "คุณกอบกุล ฟอนฮาร์ตมัน" ผู้นำเข้า Echolac ที่มาร่วมชูความสำเร็จของแบรนด์ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่น ภายในงานยังเสริมทัพด้วยคู่รักสายท่องเที่ยว "นิว วงศกร" และ "นาว ทิสานาฏ" ที่ร่วมพิสูจน์และการันตี ฟังก์ชั่นเด็ดของ Echolac ที่ตอบโจทย์นักเดินทาง ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ ครอบครัว และผู้เดินทางระยะยาว พร้อมทัพนักแสดงเจนz เจเนอเรชั่นใหม่ อย่าง "บอส-โนอึล, เฟ-เมษ์, ตุลย์ ภากร,ลุค อิชิกาวะ, คิม กู๊ดเบิรน์, กฤษฎิ์ งามธนกิจจา,เฮง ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง และ "SUNN Cong Duong" ที่มาปักหลักเชียร์ "Echolac" แบรนด์กระเป๋าเดินทาง ที่กำลังเติบโตในประเทศไทย เป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่มากกว่าแฟชั่น ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ วัสดุพรีเมียม ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
มีมาตรฐานระดับสากล แตกต่างในตลาดและยั่งยืน
อีกทั้งการฉลองความยิ่งใหญ่ Echolac ครบรอบ60ครั้งนี้ ทางแบรนด์ขอนำเสนอ 4 คอลเลกชันหลัก ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของนักเดินทาง และไฮไลท์ฮือฮา ที่ขอตอกย้ำความคลาสิคของแบรนด์ ผ่านคอนเซปท์ James Bond Attaché Case ภายในงานมีการจัดแสดงกระเป๋ารุ่นไอคอนิกตั้งแต่ปี 1964 ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของกระเป๋าเอกสารที่ได้รับการขนานนามว่า “James Bond Attaché Case” สะท้อนรากฐานด้านงานฝีมือ และนวัตกรรมของแบรนด์ที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วถึง 60ปี
นับว่า Echolac คือแบรนด์กระเป๋าเดินทางพรีเมียมขั้นนำที่ผสานมาตรฐานระดับโลก กับดีไซน์แบบญี่ปุ่น
ที่เหนือกาลเวลา สร้างความแตกต่างในตลาด และวางรากฐานการเติบโตระยะยาวในประเทศไทยเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางพรีเมียมที่คนดังและเหล่าเซเลบในวงการบันเทิงไทยเลือกใช้และครองใจมาอย่างยาวนาน
