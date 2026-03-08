ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์

“biosafety” (ไบโอเซฟตี้) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศก้าวสำคัญในการปรับโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ สู่การเป็นผู้นำด้าน Oral Care เปิดตัวยาสีฟันซีรีส์ใหม่ล่าสุด 3 สูตร ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยฟลูออไรด์เข้มข้น 1,500 ppm พร้อมคว้าพระเอกหนุ่มสุดฮอต “เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” และบอยกรุ๊ปมาแรง “PERSES” (เพอร์เซส) ร่วมเป็นตัวแทนส่งต่อความมั่นใจในทุกจังหวะชีวิต ซึ่งมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
คุณชนิดา เกิดอยู่ ผู้บริหารแบรนด์ biosafety เปิดเผยว่า “ในปีนี้ biosafety พร้อมแล้วที่จะบุกตลาดยาสีฟันในทุกเซกเมนต์ เรามองเห็นโอกาสการเติบโตที่สูงมาก แม้ว่าภาพจำของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนึกถึงเราในฐานะแบรนด์แปรงสีฟันที่กำลังก้าวขึ้นสู่ Top 5 ของตลาดในประเทศไทย แต่ครั้งนี้เรานำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ยาสีฟันที่ตอบโจทย์สิ่งที่ตลาดขาดหายไป”
จากการศึกษาพบว่า Pain Point ของผู้บริโภคในปัจจุบันคือ ยาสีฟันส่วนใหญ่ในท้องตลาดมีปริมาณฟลูออไรด์ไม่ถึง 1,500 ppm ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ รวมถึงมีกลิ่นและรสชาติที่ซ้ำเดิม ไบโอเซฟตี้จึงส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมนำเข้าพิเศษและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ 3 สูตร:
1. White and Protect (สูตรสีฟ้า): โดดเด่นด้วยกลิ่น Wild Bluebell หอมละมุน มาพร้อมนวัตกรรม Dual Enzyme System ช่วยป้องกันการสะสมของคราบพลัคอย่างมีประสิทธิภาพ
2. White and Shine (สูตรสีม่วง): ยาสีฟันเนื้อเจลสีม่วงสุดล้ำ มี Blue Beads เม็ดบีทส์ที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทันทีเมื่อแปรง ผสาน Dual Enzyme System เพื่อฟันขาวสะอาดเงางาม
3. White and Balance (สูตรสีส้ม): มอบความสดชื่นด้วยกลิ่น Grapefruit และส่วนผสมของ Amino Acid ที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับช่องปาก คืนความขาวกระจ่างใสให้ฟันอย่างอ่อนโยน พร้อมล็อกความมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่น ขจัดกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน
โดยยาสีฟันทุกสูตรอัดแน่นด้วยฟลูออไรด์ 1,500 ppm สูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน และวางจำหน่ายควบคู่กับแปรงสีฟัน Ultra-Charcoal ที่มีคุณสมบัติขนแปรงนุ่ม ซอกซอนลึก และยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงได้เป็นอย่างดี
"biosafety ตั้งเป้าสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกจุดขายทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Supermarket, ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven, CJ More รวมถึงร้านค้าปลีก-ส่งทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ผู้บริโภคไว้วางใจในทุกจังหวะชีวิต" คุณชนิดากล่าว
สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ biosafety ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว Brand Ambassador และ Presenter พร้อมกันถึง 2 กลุ่ม เพื่อส่งต่อแคมเปญ 'มั่นใจในทุกจังหวะชีวิต' โดยคุณชนิดา ได้กล่าวเสริมว่า “เราเลือก คุณเจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็น Brand Ambassador เพราะภาพลักษณ์ที่ดูสมาร์ท สะอาด และมีความมั่นใจ ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์ ขณะที่น้องๆ วง PERSES จะเข้ามาเป็น Presenter ช่วยเสริมความสนุกสนานและพลังของความมั่นใจที่สะท้อนผ่านท่าเต้นและไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายฐานไปสู่กลุ่ม Gen Z ให้เข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารล่าสุดจาก biosafety ได้ที่เฟซบุ๊ก Biosafety Thailand / Instagram @biosafetythaialnd / X @biosafetyth และ TikTok @biosafetythailand