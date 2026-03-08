xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“biosafety” (ไบโอเซฟตี้) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศก้าวสำคัญในการปรับโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ สู่การเป็นผู้นำด้าน Oral Care เปิดตัวยาสีฟันซีรีส์ใหม่ล่าสุด 3 สูตร ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยฟลูออไรด์เข้มข้น 1,500 ppm พร้อมคว้าพระเอกหนุ่มสุดฮอต “เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” และบอยกรุ๊ปมาแรง “PERSES” (เพอร์เซส) ร่วมเป็นตัวแทนส่งต่อความมั่นใจในทุกจังหวะชีวิต ซึ่งมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา

คุณชนิดา เกิดอยู่ ผู้บริหารแบรนด์ biosafety เปิดเผยว่า “ในปีนี้ biosafety พร้อมแล้วที่จะบุกตลาดยาสีฟันในทุกเซกเมนต์ เรามองเห็นโอกาสการเติบโตที่สูงมาก แม้ว่าภาพจำของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนึกถึงเราในฐานะแบรนด์แปรงสีฟันที่กำลังก้าวขึ้นสู่ Top 5 ของตลาดในประเทศไทย แต่ครั้งนี้เรานำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ยาสีฟันที่ตอบโจทย์สิ่งที่ตลาดขาดหายไป”

จากการศึกษาพบว่า Pain Point ของผู้บริโภคในปัจจุบันคือ ยาสีฟันส่วนใหญ่ในท้องตลาดมีปริมาณฟลูออไรด์ไม่ถึง 1,500 ppm ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ รวมถึงมีกลิ่นและรสชาติที่ซ้ำเดิม ไบโอเซฟตี้จึงส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมนำเข้าพิเศษและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ 3 สูตร:

1. White and Protect (สูตรสีฟ้า): โดดเด่นด้วยกลิ่น Wild Bluebell หอมละมุน มาพร้อมนวัตกรรม Dual Enzyme System ช่วยป้องกันการสะสมของคราบพลัคอย่างมีประสิทธิภาพ

2. White and Shine (สูตรสีม่วง): ยาสีฟันเนื้อเจลสีม่วงสุดล้ำ มี Blue Beads เม็ดบีทส์ที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทันทีเมื่อแปรง ผสาน Dual Enzyme System เพื่อฟันขาวสะอาดเงางาม

3. White and Balance (สูตรสีส้ม): มอบความสดชื่นด้วยกลิ่น Grapefruit และส่วนผสมของ Amino Acid ที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับช่องปาก คืนความขาวกระจ่างใสให้ฟันอย่างอ่อนโยน พร้อมล็อกความมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่น ขจัดกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน
โดยยาสีฟันทุกสูตรอัดแน่นด้วยฟลูออไรด์ 1,500 ppm สูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐาน และวางจำหน่ายควบคู่กับแปรงสีฟัน Ultra-Charcoal ที่มีคุณสมบัติขนแปรงนุ่ม ซอกซอนลึก และยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงได้เป็นอย่างดี
"biosafety ตั้งเป้าสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกจุดขายทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Supermarket, ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven, CJ More รวมถึงร้านค้าปลีก-ส่งทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ผู้บริโภคไว้วางใจในทุกจังหวะชีวิต" คุณชนิดากล่าว

สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ biosafety ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว Brand Ambassador และ Presenter พร้อมกันถึง 2 กลุ่ม เพื่อส่งต่อแคมเปญ 'มั่นใจในทุกจังหวะชีวิต' โดยคุณชนิดา ได้กล่าวเสริมว่า “เราเลือก คุณเจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็น Brand Ambassador เพราะภาพลักษณ์ที่ดูสมาร์ท สะอาด และมีความมั่นใจ ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์ ขณะที่น้องๆ วง PERSES จะเข้ามาเป็น Presenter ช่วยเสริมความสนุกสนานและพลังของความมั่นใจที่สะท้อนผ่านท่าเต้นและไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายฐานไปสู่กลุ่ม Gen Z ให้เข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารล่าสุดจาก biosafety ได้ที่เฟซบุ๊ก Biosafety Thailand / Instagram @biosafetythaialnd / X @biosafetyth และ TikTok @biosafetythailand









ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์
ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์
ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์
ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์
ไม่ได้มีดีแค่แปรงสีฟัน! "ไบโอเซฟตี้" พลิกโฉมครั้งใหญ่ เปิดตัวยาสีฟันสูตรใหม่ พร้อมดัน เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นแบรนด์แอมฯ และ PERSES เป็นพรีเซ็นเตอร์