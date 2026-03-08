“SAMUI” ปล่อยเพลงช้าเจ็บลึก “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” ได้ “ข้าว FELLOW FELLOW” ร่วมถ่ายทอดอารมณ์

“SAMUI” (สมุทร แก้ววัน) ศิลปินรุ่นใหม่มาแรงจากค่าย White Music กลับมาพร้อมเพลงช้าสุดละมุน “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” ที่ฟังสบาย แต่เนื้อหาเจ็บลึก หลังจากเดบิวต์และเป็นศิลปินที่น่าจับตา กับ 3 ซิงเกิลที่ปล่อยไป “UP AND DOWN”, “Corset” และ “ขีดอันตราย” ในอัลบั้มแรก “MAHASAMUTH”
เพลงนี้ถ่ายทอดมุมความสัมพันธ์ที่หลายคนอาจเคยเผลอทำเกินหน้าที่ ทั้งที่ความจริงแล้ว “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” เมื่อถึงเวลาที่ทั้งหวงและห่วง จึงต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่มีสิทธิ์หรือสถานะใดๆ ในความสัมพันธ์นั้น ความพิเศษของเพลงอยู่ที่การได้ “ข้าว FELLOW FELLOW” มารับหน้าที่แต่งเนื้อร้องและเรียบเรียงทำนอง ด้วยสไตล์ถ้อยคำละเอียดอ่อนที่เต็มไปด้วยความเศร้า ผสานกับเสียงร้องแบบเต็มๆของ “SAMUI” ยิ่งขับอารมณ์เพลงให้บาดลึกและกินใจยิ่งขึ้น
“SAMUI” บอกกับเราถึงเพลงนี้ว่า...“เพลงนี้ พี่ข้าว FELLOW FELLOW เป็นคนแต่งและเรียบเรียงให้ครับ เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่า catchy มาก ฟังง่าย เข้าใจง่าย ผมถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆ อยากฝากเพลง “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” ตอนนี้ปล่อยทั้งเพลงและ MV แล้ว อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆ ครับ พวกเราตั้งใจกันมาก หวังว่าเพลงนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกคนนะครับ ถ้าชอบฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ ขอบคุณครับ”
รับชมมิวสิกวิดีโอ “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย – SAMUI” ได้ทาง YouTube: OfficialWhiteMusic https://www.youtube.com/watch?v=Fq7Tl3sM_Zs และฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม
#SAMUI_K1 #SAMUI_ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย #WhiteMusicRecord #GMMMusic