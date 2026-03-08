“มุกดา” ภรรยา “หนึ่ง นึกคิด” จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง

เฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ เผยข่าวเศร้า “มุกดา บุญทอง” นักแสดงยุค 90 ผู้เป็นคุณแม่ของ “กุญแจซอล ป่านทอทอง” และภรรยาของ “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” อดีตนักร้อง วงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเข้ารักษาตัวมานานหลายปี
ทั้งนี้ครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยวันนี้ 8 มี.ค. จะมีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค. ก่อนจะจัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 16.00 น. ตามลำดับ