เจาะเส้นทางดัง “มอส-มายด์” คอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดปัง มีวันนี้เพราะคำว่าไม่มีเงิน!

เปิดใจ “มอส-มายด์” คอนเทนต์ครีเอเตอร์สุดปังจากช่อง Mosmudjook จากคนเบื้องหลังสู่อินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรง จนคนทั้งวงการต้องจับตา ดาราตัวพ่อตัวแม่ ยังมานั่งให้สองคนนี้สัมภาษณ์งาน กับปรากฏใหม่ของวงการ กับสถิติสัมภาษณ์น้องฝึกงานมากสุดในประเทศ จากค่าตัวหลักพันสู่การเป็นอินฟลูฯ ค่าตัวหลักแสน เส้นทางนี้พิสูจน์แล้วว่าความพยายามเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “เบนซ์ พรชิตา” และ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ตามโซเชียลฮอตมาก สัมภาษณ์คนดังทั่วฟ้าเมืองไทย เป็นล้านวิวตลอด ตอนนี้คิวทองค่าตัวแพงมาก?
มอส : 10 ล้านกีบ (หัวเราะ)
ตกใจมั้ย?
มอส : ตกใจ เราสองคนทำกันเล่นๆ
มายด์ : ไม่ได้หวังอะไร
มอส : แล้ววันนึงกลายเป็นไวรัลขึ้นมา พวกเราก็เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาสำหรับเราสองคนเลย
ล่าสุดคว้ารางวัลอะไร?
มอส : ไทยแลนด์ โซเชียล วอร์ด ดีใจมาก
สาขาผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดาวรุ่งด้วย งานนี้เป็นงานใหญ่มาก ตอนขึ้นไปรับเหมือนฝันมั้ย?
มอส : มันเกินฝัน มอสเป็นคนชอบดูทีวีตั้งแต่เด็ก เราจะเห็นว่าแต่ละปีจะมีการประกาศรางวัล มีดาราขึ้นไปรับ นำหญิงนำชาย ทุกคนพูดความในใจ วันนึงเราได้เดินขึ้นไปรับรางวัล มันยิ่งกว่า เพราะตอนเรียนไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลอะไรเลย
คลิปแรกที่ทำคือคลิปอะไร?
มายด์ : นั่งสัมภาษณ์ปกติในออฟฟิศค่ะ แต่ว่าวันนั้นมีน้องฝึกงานเยอะกว่าทุกวัน มายด์ฝึกงานจริงๆ เป็นพี่เลี้ยงหนูจริงๆ
มอส : มายด์มาฝึกงาน มอสเป็นพนักงานประจำ
มายด์ : วันนั้นมีน้องฝึกงาน 3 คน มีพี่มอสคนนึง เราว่างกันทุกคน พี่มอสเลยชวนกันถ่ายเล่นๆ ชีอยากสวมบท HR อยากสัมภาษณ์ ก็ทำถามตอบแบบสดๆ เลย
มอส : ไปตัดแล้วก็ลง
ติดตอนคลิปที่เท่าไหร่?
มอส : คลิปที่ 4 อีพี 4 คุยกันสองคน
มายด์ : ลาป่วยค่ะ
เป็นคลิปที่ 4 ที่เป็นไวรัล และโด่งดัง จากการถ่ายกันเล่นๆ คิดมั้ยว่าจากการสัมภาษณ์เรื่องต้องถ่ายรูปอ้วกและรูปขี้ มันจะโด่งดังจนเราได้รับรางวัล?
มายด์ : ไม่เคยคิดมาก่อนเลย เอาจริงๆ คิดว่าการเป็นคนดังเป็นเรื่องห่างไกลสำหรับตัวหนูมาก มันยากมากที่จะเข้าไปถึงคำว่าคนดัง ถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไร ถ่ายจอยๆ มีความสุขดีตอนถ่ายได้ปลดปล่อยได้หัวเราะ
ตอนนี้เป็นคนดังแล้วนะ เมื่อก่อนคุณแม่กีดกันไม่ให้เข้าวงการบันเทิง?
มอส : ห๊ะ! กีดกันเลยเหรอ
มายด์ : ใช่ (หัวเราะ) ไม่ถึงขนาดนั้น หนูชอบดูศิลปินดารามาตั้งแต่เด็กๆ เลย บอกตลอดว่าแม่ หนูอยากทำงานแบบนั้นบ้างจัง อยากทำงานตรงนี้ ชอบไปตามศิลปินดารา แม่ก็ไม่ให้ไป บอกว่าอยากทำงานตรงนั้น เขาก็ไม่ให้ เขาเชื่อว่างานตรงนี้มันไม่มั่นคง เราไม่สามารถเข้าไปทำตรงนั้นได้หรอก เพราะในหัวเขาคิดว่าต้องเป็นดาราเท่านั้นถึงจะทำได้
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าไง?
มายด์ : ซัปพอร์ต
รวยกว่าดาราอีก มอสเองเดิมทีมีความฝันอยากเป็นผกก.ซีรีส์?
มอส : อยากเป็นผกก.ละคร ชอบดูละครมาก ละครพี่เบนซ์ก็ชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆ เลย ปลิวลมเนอะ เรามีภาพในหัวเวลาดู เราอยากเขียนบทขึ้นมาเอง อยากเป็นผกก. ถ้ามีโอกาสจะทำจริงๆ ครับ เวลามอสทำคลิปจะมีภาพในหัว อยากได้มายด์คาแรกเตอร์ไหน มีครั้งนึงเคยบอกว่ามายด์ ครั้งนี้บทมันเศร้านะ หนูสามารถร้องให้พี่ได้มั้ย ชีร้องเลย ตกใจว่าร้องไห้ได้เลยเหรอ ชีเก่งนะ ตอนนั้นคิดถึงอะไร
มายด์ : คิดถึงตอนแม่ไม่อยู่
อินเนอร์อยู่ในใจ คู่นี้ประสบความสำเร็จได้ จุดผลักดันคือคำว่าไม่มีเงิน?
มอส : ของมอสคือเงินเดือนไม่พอใช้ แล้วมีหนี้ เป็นหนี้การศึกษาของเรานี่แหละ เด็กต่างจังหวัดพอมาอยู่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเราต้องเสียค่าที่พัก เงินเดือนไปแล้วเกือบครึ่ง ค่ากินบางทีเขามีเลี้ยงทีม ไปกินร้านนี้แล้วต้องจ่ายเพิ่มนะ เราคนนึงก็จะเป็นคนที่โหวตว่าขอร้านที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะ เพราะเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้น เราส่งเงินให้พ่อให้แม่เหมือนกัน ส่งได้ไม่เยอะ และไม่มีเงินเก็บ ก็คิดว่าคงใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ ล่ะมั้ง ถ้าอยากปรับฐานเงินเดือนต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ คิดแค่นี้เลยค่ะ
มายด์ : มีส่วนเรื่องการเงินเหมือนกัน ตอนนั้นฝึกงาน แล้วเพิ่งเรียนจบ ยังไม่มีงานทำ ที่บ้านไม่ได้ซัปพอร์ตแล้ว ต้องหาเงินจ่ายค่าหอค่ากินเอง เขาช่วยบ้างเราก็ต้องใช้ให้ประหยัดที่สุด พอพี่มอสชวนทำโน่นนี่นั่นก็เลยอยากทำ
จักรวาลจัดสรรให้คู่นี้มาเจอกัน มอสแค่ชอบเสียงหัวเราะชอบมายด์?
มอส : ใช่ เจอมายด์ครั้งแรก ชีน่าเกลียดเรา
มายด์ : เจอกันในแชตก่อน ถ้าในแชต พี่มอสเป็นคนตอบห้วน ไม่สอนงาน แต่ให้ไปดูเอง และไม่บอกแนวทางเลย พอเสนอไป ชีเอาความที่หนูเสนอไป ไปคัด ไปเขียนว่า ไม่เอาๆๆ ทำแล้ว ซ้ำ ไม่เอา พอเจอหน้ากันวันเข้าออฟฟิศ พี่มอสเดินเร็วและเดินเชิ่ดมุ่งตรงเข้าสตูฯ หนูบอกว่าพี่มอสสวัสดีค่ะ เขาตอบจ้ะ จ้ะแบบไม่มองหน้านะ จะเดินตรง
ในคลิปคือชีวิตจริง?
มอส : ไม่ ขอแก้ต่าง เราติดเล่นละคร ช่วงนั้นงานเยอะมาก เราเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องฝึกงานหลายคน เราจะเจอเด็กๆ ถามแบบนี้เยอะมากๆ เราพยายามให้น้องๆ คิดเองก่อนแล้วมาคัดทีหลัง ดูสิว่าเด็กคนนี้จะทำการบ้านมั้ย ไปดูว่าช่องเราทำคอนเทนต์อะไรบ้าง จะสอนแบบนี้ จริงๆ เราพูดจาดีนะ แต่ชอบเล่นละคร อันนั้นเล่นละคร จ้ะ แล้วเดินเข้าไป ถ้ามายด์เข้ามาเจอก็จะเล่นแบบนี้อยู่
ตอนนั้นมายด์เข้าใจมั้ย?
มายด์ : ไม่เข้าใจเลย (หัวเราะ) หนูต้องฝึกต่ออีก 4 เดือน เป็นวันแรกที่เจอกัน หนูไม่อยากอยู่แล้ว
มอส : เวอร์ ขนาดนั้นเลยเหรอ (หัวเราะ)
อะไรทำให้คุยกันรู้เรื่อง?
มายด์ : เพราะโดนย้ายมาทำงานกับพี่มอส ย้ายมาอยู่ฝั่งติ๊กต๊อก พี่มอสคุมคอนเทนต์ติ๊กต๊อก ได้ถ่ายในสตูฯ จะอยู่กับพี่มอสเป็นหลัก ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น ได้เรียนรู้พฤติกรรมว่าจริงๆ นิสัยเป็นแบบนี้ แบบนี้คือปกติ
มอส : มอสทำคอนเทนต์แจกอั่งเปาให้น้องฝึกงาน แล้วตบหนึ่งที มายด์ก็เป็นอีกคนที่มาต่อแถว เล่นตบชีครั้งแรก ชีหัวเราะขำก๊าก เราก็คิดว่าอุ้ย หัวเราะได้ดังมาก เริ่ด เอามาเล่นสิ
พอถ่ายกันจริงๆ คลิปที่สี่เป็นไวรัล เรารู้สึกยังไง?
มอส : เรายังไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยคนนี้แหละ แต่ว่าพอจบคลิปนี้ เราไปที่ไหนมีแต่คนทัก จากที่ไม่มีคนทักเลย เขาทักว่าใช่พี่มอสลาป่วยหรือเปล่า หนูเพิ่งดูคลิป มายด์ก็ทักมาบอกว่าพี่มอส มีคนทักหนู น้องคนอื่นฝึกจบ ก็เหลือแค่มายด์ ก็เลยงั้นมายด์ เรามาเล่นกัน ก็เล่นไปเรื่อยๆ จนลูกค้าเขาติดต่อมา ก็อยากให้เล่นกับน้องมายด์ มันก็ยาวเลยหลังจากนั้น
ลูกค้าชู้ต หลายคนชื่นชอบมายด์ มอสคนรักอยู่แล้ว แต่มีคนบางประเภทบอกว่าเสียงหัวเราะน่ารำคาญ?
มายด์ : ใช่ ตอนแรกก็นอยด์ มีไปถามพี่มอสว่าหนูหัวเราะเยอะไปมั้ย รอบหน้าเอาน้อยลงมั้ย หนูเป็นคนเส้นตื้น ขำพร่ำเพรื่อ พี่มอสบอกว่าให้เป็นตัวเองไปนั่นแหละ
มอส : ชีไม่ได้ขำปลอม ชีขำจริง ก็คิดว่าไม่ต้องลดอะไร ปล่อยไปตามฟีลเลยดีกว่า
นอกจากเสียงหัวเราะ มีคนว่าเรื่องอื่นด้วย มีคำไหนที่ทำให้เราเจ็บ?
มายด์ : เอาจริงๆ ไม่เจ็บนะ แต่จะโดนถามบ่อยๆ ว่าตาพี่มายด์เป็นอะไรคะ ทำไมตาโปน แล้วคำค้นหาในช่องติ๊กต๊อกช่องหนู จะขึ้นเกือบทุกคลิปว่ายัยมายด์ทำไมตาโปน (หัวเราะ) หนูเป็นโรคธาลัสซีเมียค่ะ เป็นโรคเลือดจาง แล้วโครงหน้าคนเป็นโรคนี้จะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
มอส : เราก็มีการทำคลิปว่ามายด์ป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกัน ไปดูได้ เป็นคลิปที่น้องมายด์ลาไปเติมเลือด เราก็บอกว่าให้เอางานไปทำด้วย เติมเลือดไปด้วย
บางคอมเมนต์บอกว่าหน้าเหมือนสุชาติ แคปเจอร์?
มายด์ : ใช่ เพราะเป็นโรคเดียวกันเลยค่ะ เราเลยมีโครงหน้าที่เหมือนกัน เวลาโดนคนทักว่าทำไมหน้าเหมือนสุชาติ แคปเจอร์ไมได้โกรธ ไม่ได้เจ็บ แต่คือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแล้วถ้าคอมเมนต์ไหนเขาต้องการความรู้ สาระจริงๆ เราก็พร้อมอธิบาย แต่ถ้าอันไหนถามเพื่อจิกกัด อ่านแต่ไม่ได้เข้าไปตอบ
เป็นเอกฉันท์แล้วว่าคู่นี้สนุกจริง เห็นว่าลูกค้าเข้าเยอะมาก คลิปแต่ละตัว ตอนนี้ไม่ธรรมดา แตะค่าตัวหลักแสน แสนอัป สองแสน ไปถึงล้าน?
มอส : ใช่ค่ะ ตอนนี้คิดอยู่ประมาณ 2-3 ล้าน (หัวเราะ) ไม่ใช่ ล้อเล่น ไม่ถึงค่ะ หลักแสนคือจริง เราก็ไปเช็กเรตราคาอินฟลูฯ ทั่วฟ้าเมืองไทยว่าอยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณไหน ถ้าเราราคานี้ลูกค้าจะสู้มั้ย เพราะเราทำงานเราก็เหนื่อย มอสเต็มที่กับทุกคลิป มอสคิดเองทุกสินค้า เราทำเองหมดเลย แม้แต่การสัมภาษณ์ศิลปินดารา การตัดต่อมอสตรวจทุกคลิปอยู่แล้ว และลงเอง เราก็เลยคิดว่าเอาให้คุ้มกับค่าเหนื่อยของพวกเรากันไป ก็อยู่ที่เรตปกติมากกว่า
ปีที่แล้วรับสินค้าไป 500 ตัว?
มอส : ใช่ค่ะ บาเธอร์ 400 (หัวเราะ) ล้อเล่นๆ ก็รวมหมด มีทุกเรต เรตโปรโมตอะไรต่างๆ ปีที่แล้วปรับเรตเยอะมาก เพราะบางทีทำไม่ไหว ก็ 500 กว่างานครับ
คุณใช้เวลาแค่ปีเดียว ปีที่แล้วแตะ 1 พันล้าน?
มอส : ใช่ เข้าไปคุยกับผู้บริหารหลายบริษัท (หัวเราะ) ไม่ถึงขนาดนั้นเลย
ช่วงแรกไม่คิดแพง?
มอส : ใช่ พอเราเพิ่มค่าตัว เราก็คำนึงว่าเราต้องเปิดบริษัทแล้ว ปีที่แล้วก็เปิดบริษัทเลย ทำยื่นภาษีแต่ละเดือน ทุกเดือนให้บัญชีจัดการ เราก็กลัวว่ามันเยอะเกิน
ติ๊กต๊อกหาเงินได้จริงๆ กี่ปีถึงจะสำเร็จในแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก?
มอส : ถ้าปีนี้ก็ 8 แล้วครับ สมัครติ๊กต๊อกตั้งแต่แรกๆ เลยตอนติ๊กต๊อกเข้าไทย เล่นลิปซิงค์ละคร เล่นไปเรื่อยๆ ทำคอนเทนต์ถ่ายละครเยอะมาก คนดูมอสที่เขาติดตามมาตั้งแต่แรกๆ เขาจะบอกว่าดีใจ จนมาเจอมายด์นี่แหละ ทำให้คอนเทนต์น้องฝึกงานมันไวรัล 8 ปี
จับทางถูก ชีวิตมันจะมีจังหวะของมัน หาอยู่นาน พอเจอปุ๊บมันพุ่งเลย?
มอส : มอสไม่ได้สมัครติ๊กต๊อกทำเป็นอาชีพ แต่เราทำเพื่อเป็นสิ่งที่เราชอบ งานอดิเรกของเรา เราก็ทำมาเรื่อยๆ
งานคู่ต้องมีรายได้ แบ่งรายได้ให้ถูกต้องกับมายด์?
มอส : ตอนแรกมอสได้ 3 พัน ให้มายด์ 300 มายด์น้ำตาคลอเลย (หัวเราะ)
สัมภาษณ์ดารา เซเลบตัวท็อป ต่างชาติก็มาหมดแล้ว คนไหนที่ประทับใจ?
มอส : จริงๆ อึ้งหมดเลย เพราะเราเป็นช่องติ๊กต๊อกช่องเล็กๆ ผู้ติดตามยังไม่ถึง 1 แสนตอนนั้น อยู่ดีๆ แขกคนแรกคือพี่อัพ ภูมิพัฒน์ คนที่สองคือพีพีเลย มันเลยไปเลย
ของพีพีตอนนี้ 10 ล้าน?
มอส : 11 ล้านกว่า แล้วพอมาเจอศิลปินเกาหลี ก็ยิ่งอึ้งขึ้นไปอีก เราจะพูดกับเขายังไง เราจะเล่นยังไง
มายด์ : เรื่องมุกระหว่างประเทศไทยกับเกาหลี กลัวเขาไม่เข้าใจด้วย
มาร์ค ต้วน มายด์เสียอาการ?
มายด์ : ภาพในหัวคือโอ้โห เขาเวิลด์วายทั่วโลก ไม่คิดว่าจะได้มาเจอเขาต่อหน้า แต่พยายามเก็บอาการเพราะต้องทำงานกับพี่เขา กลัวเขาตกใจ เก็บอาการแล้วแต่ยังดูออก ตกใจหน้า (หัวเราะ)
ถ้าเจอดาราเบอร์ใหญ่ ทำยังไงถึงสู้เขาได้ รัศมีไม่ดร็อป?
มอส : ถ้ามอสเป็นมอส ก็จะเหมือนเราอ่อน มอสก็จะสวมคาแรกเตอร์เป็นพี่มอส สร้างคาแรกเตอร์เป็นพี่มอส เป็น HR ที่ดุๆ เกรี้ยวกราด ไม่ว่าเป็นคนไหนมานั่งสัมภาษณ์ก็ต้องเชิ่ดใส่ พยายามฮึบตัวเอง ตอนเล่นกับพี่ชมพู่ตื่นเต้นมาก เพราะเราชอบดูเรยา พอเล่นก็จะต้องแบบ ว่าไง ใบสมัครจ้ะ สวมบทเข้ามาเลย
มีใครที่รู้สึกว่าต้องพิชิตคนนี้ให้ได้?
มอส : ที่เราคุยกันก็เป็นลิซ่า
มีใครอยากสัมภาษณ์?
มอส : ในเมืองไทยมีหลายคนที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ มีหลายคนอยากเห็นสัมภาษณ์พี่ปาล์มมี่ พี่อั้ม จริงๆ อยากเก็บทุกคนเลยในโลก (หัวเราะ)
คิดว่าประสบความสำเร็จหรือยัง?
มอส : ประสบความสำเร็จมาก มันเป็นชีวิตที่ไม่คาดคิด มันโอเวอร์ไปจากที่เราคาดหวังมานาน นี่สำเร็จแล้วสำหรับเรามาก
ก่อนมาถึงตรงนี้ไม่ได้มาชิลๆ นะ มีความมูเตลู ดวงต้องปังด้วย ก่อนคลิปโด่งดัง ไปมูที่ไหน?
มอส : ที่ถ้ำนาคา ส่วนตัวเป็นคนไม่ได้มูเยอะ แต่เราจะไปไหว้ในที่ที่เราอยากไป วันนั้นดูรายการพี่มดดำ เราเห็นเขาไปทำโน่นทำนี่ เราก็มีความเชื่อตรงนั้น คิดว่าสักวันเราอยากไป แต่เราไม่มีเงิน หัวหน้ามอสที่บริษัทเก่า เขาบอกว่าอยากพาพนักงานไปด้วยกัน มอสบอกว่ายังไม่ไปดีกว่า เพราะไม่มีเงิน เขาบอกอยากให้ไป งั้นพี่ออกให้ก่อน ค่าตั๋วเท่าไหร่ ไปเหอะอยากให้ไป มอสบอกว่าถ้าไป พี่ออกค่าตั๋วรถทัวร์ให้แล้วกัน ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน มอสนั่งรถทัวร์ไปคนเดียว พวกเขานั่งเครื่องบินแล้วไปเจอกันที่โน่น ตอนมอสนั่งรถบัสไป ฝันว่าเราไปลงที่บึงกาฬ ต้นไม้มีความเหมือนพญานาค คนที่เป็นผู้หญิง เขามาเรียกเราตื่น เราสะดุ้งตื่นเป็นอุดรฯ ก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง ตอนไปถ้ำนาคาก็ไหว้จริงจังเลย กลับมา 1 เดือน มีลูกค้าเริ่มทักมาถามเจ้าแรก ตอนนั้นยังไม่ถึงคอนเทนต์กับมายด์นะ สักพักมายด์มา ก็ทำคอนเทนต์น้องฝึกงาน แล้วก็พุ่งเลย ยาวเลย
ตอนหลังก็เลยชวนมายด์ไปด้วยกัน?
มอส : ใช่ ก็พูดกับมายด์เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่มาถึงตรงนี้ได้ คิดว่าถ้ำนาคามีส่วน
ชวนมายด์ไปก็นั่งรถทัวร์ไป?
มอส : เป็นเกวียนค่ะ (หัวเราะ) ล้อเล่น อันนี้นั่งเครื่องไป พามายด์ไปครั้งแรก
ปังไม่ปังไม่รู้ ล่าสุดมายด์ไกลเกินที่ฝันไปเยอะมาก เขาฝันอยากร่วมงานกับดีสนีย์ ตอนนี้เป็นนักพากย์ของดีสนีย์?
มายด์ : ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพโทรมา ไม่คิดว่าดีสนีย์จะทักมาจริงๆ โอกาสมันยากมากๆ ที่เราจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับดีสนีย์ก็คิดว่าไม่ใช่หรอก แต่คุยไปเรื่อยๆ อ้าว ใช่ (หัวเราะ) เราพากย์เรื่อง Hopper นางพญางูสีเหลือง สนุกมาก ตอนแรกก็ยากอยู่ แต่พอพากย์ไปก็สนุกมากๆ
ทำไมดีสนีย์เลือกเรา?
มายด์ : เขาบอกว่าอยากให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แล้วคาแรกเตอร์งู 3 ตัวเป็นฟีลแบบสาวเฟียส เริ่ด เชิ่ด หยิ่ง ก็อาจจะเหมาะ ก็เลยชู้ตเราไปเป็นหนึ่งในนั้น
พี่มอสรู้หรือเปล่าเราทิ้งงานบริษัทไปรับงานดีสนีย์?
มายด์ : ไม่รู้เลย หนูโดดไปจริง วันนั้นมีงานด้วยกัน พี่มอสชวนไป แต่หนูไม่ไปเลย หนูบอกว่าหนูกลับบ้านแล้ว หนูหนีไปพากย์เสียงต่อเลย
มอส : รู้ทีหลัง แต่ไม่ถือว่าโดด เพราะเสร็จงานแล้วชีก็ไป แต่ก็งง ชีชวนไปดูหนัง ตอนแรกไม่ค่อยอยากดูการ์ตูนเท่าไหร่ ก็เซอร์ไพรส์ ตอนแรกไปถึงงาน ก็งงทำไมชีต้องไปยืนหน้าแบ็กดรอป แต่งตัวสวยงาม ยืนกับดารา เป็นอะไร ชีรับบทนางอีเวนต์เหรอ พอเข้าไปถึงเขาบอกว่าชีได้พากย์เสียง ก็ไม่เชื่อเลย เพราะนี่ดีสนีย์ ปรากฏว่าจริง แล้วเขาบอกว่าดีสนีย์ไม่ให้บอกใคร ไม่ให้พูดเลย ก็ตกใจ ขนลุกเลย หลังไปถ้ำนาคาด้วยนะ
ติดตามชมรายการคุยแซ่บShow ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-12.30 น. ทางช่อง one31 Facebook Page : คุยแซ่บShow รับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : Orange Mama