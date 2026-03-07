“ณิชา ณัฏฐณิชา” ตื่นเต้นชีวิตกำลังจะเข้าวัยเลข 3 เวลาว่างขออุทิศให้กับการนอน

“ณิชา ณัฏฐณิชา” เผยชีวิตกำลังจะเข้าวัยเลข 3 มองเป็นช่วงชีวิตที่น่าตื่นเต้น หาบาลานซ์และความลงตัว เผยชีวิตตอนนี้ใช้เวลาฟื้นตัวได้ช้าลง เอเนอร์จี้เปลี่ยนชอบใช้ชีวิตอยู่บ้าน เวลาว่างขออุทิศให้กับการนอน
ใกล้จะถึงวันเกิดของนางเอกสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” โดยปีนี้กำลังจะขึ้นเลข 3 แล้ว ทำเจ้าตัวตื่นเต้นกับชีวิตขึ้นเลข 3 มองเป็นช่วงชีวิตที่น่าสนุก
“จะขึ้นเลข 3 แล้ว ไม่ใจหายแต่รู้สึกตื่นเต้นมากกว่า เห็นพี่ๆ หลายๆ คนที่เราสนิทพอชีวิตเขาเข้าเลข 3 แล้วจะบาลานซ์ชีวิต ชีวิตลงตัวในหลายๆ อย่าง เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่น่าจะสนุก ได้เต็มที่กับอะไรหลายๆ อย่างกับชีวิต เราก็น่าจะเป็นแบบนั้น ตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเล่นสนุกได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้คิดว่าเลข 3 แล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้น
ในวัยนี้ ณิชา ก็ทำเป้าหมายตัวเองสำเร็จไปหลายอย่างแล้วนะคะ ได้เที่ยว ได้ทำงานในหลายๆ ด้านที่อยากทำก็ได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ใช้มันเต็มที่นะ อยากไปไหน ทำอะไรก็ได้ลองตลอด พอเลข 3 ก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก คงจะเหมือนเดิมต่อไป”
จะเข้าเลข 3 ใช้เวลาฟื้นตัวได้ช้าลง เอเนอร์จี้เปลี่ยนชอบใช้ชีวิตอยู่บ้าน
“ไม่มี เลข 3 ก็เป็นแค่ตัวเลข แค่เดินไปกับมันต่อไป ก็มีนะคุยกับพี่ๆ ที่เขานำเราไป แต่จะคุยในเรื่องของสุขภาพมากกว่า รู้สึกว่าทำไมเหนื่อยเร็วขึ้น สมมติคืนก่อนหน้ามีไปดื่ม ไปปาร์ตี้อีกวันก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานนิดนึง ปกติชอบอยู่บ้านอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ายิ่งชอบเข้าไปใหญ่ ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้ว เอเนอร์จี้เรามันเปลี่ยนไปเหมือนกัน มันไม่ได้ดร็อปแต่มันชอบใช้ไปกับการอยู่กับตัวเอง อยู่กับคนรอบข้างมากกว่า
ก็มีแพลนว่าอยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆ ดู เป็นอย่างที่ไม่เคยทำเลย ก็รอดูว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน เป็นสิ่งที่อยากจะลอง ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ ตอนนี้อยู่ในช่วงดูๆ ว่าอะไรเป็นยังไงบ้าง”
เวลาว่างขออุทิศให้กับการนอน
“ก็อยู่บนพื้นฐานการบาลานซ์ แต่ก็ชอบอยู่บ้านมากขึ้น อาจจะชิลๆ ขึ้น อย่างไปทริปเดี๋ยวนี้ก็จะมีบอกเพื่อนว่าขอไปแบบพักจริงๆ พักแบบพักร่าง กิจกรรมที่เราจะทำก็คือนวดเท่านั้น มันไม่เกินไปแล้ว ว่างก็จะขอนอน รู้สึกว่าตอนนี้บินไปบินมาด้วย เวลานอนมันไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ เราเริ่มคืนสู่สภาพเดิมได้ช้าลง นอนเยอะๆ น่าจะดีกว่า”
เตรียมของขวัญให้ตัวเองแล้วแต่ขอเก็บเป็นความลับ
“มีค่ะ ไม่ได้ใหญ่มากให้กับตัวเอง เป็นสิ่งที่ตามหามาสักพักแล้วแล้วมันดันมาเจอช่วงนี้พอดี ชอบประมาณนี้ แล้วจะไม่ลงให้เห็นด้วย ขอแฮปปี้นั่งมองน้องคนเดียวที่บ้านต่อไปปีที่ผ่านๆ มาไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองในวันเกิด แต่วันอื่นอาจจะซื้อ แต่ปีนี้พอดีว่าสิ่งที่อยากได้มันหมุนมาพอดี เราก็ตอบรับมัน ได้เสพน้องหน่อย เป็นการเติมใจ”
เปลี่ยนจากปาร์ตี้วันเกิดเป็นใช้เวลากับเวลล์เนส
“นัดกับเพื่อนๆ จะไปต่างจังหวัด แล้วก็ไปโรงแรมที่เป็นเวลล์เนส ก็ต้องลองดูว่าทริปนี้จะเป็นจริงไหม คิวลงตัวหรือเปล่า เราอยากตื่นเช้ามาสบายๆ นั่งมองธรรมชาติ อยากเก็บแรงไว้ทำงานมากกว่า”